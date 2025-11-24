РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Встреча Навроцкого и Зеленского
1 017 6

Надеюсь, что Зеленский примет мое приглашение в Варшаву, - Навроцкий

Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Приглашение для Зеленского

"Для меня было бы приятно посетить с господином президентом каждое очередное место, каждую очередную страну, ведь Чехия является очень важной для Польши страной. Если речь идет о двусторонних отношениях между Польшей и Украиной, то независимо от того, что в стратегических интересах Польши есть поддержка Украины... я жду господина президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение в Варшаву", - отметил Навроцкий.

Он добавил, что приглашает также на эту встречу с Зеленским в Варшаву и президента Павела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу на фоне недостатка "симметрии" в отношениях с Украиной

"Мирный план" в отношении Украины

Касаясь вопроса "мирного плана", Навроцкий подчеркнул, что Россия является агрессором, и в интересах европейских стран, в том числе и Польши, есть настоящий мир, а не такой, который даст России возможность "мобилизовать свои ресурсы, что приведет к очередной войне в последующие годы".

Он также предупредил, что Россия не соблюдает соглашения, и это является угрозой для каждого потенциального мира, который будет подписан.

Навроцкий добавил, что на сегодняшний день единственным человеком в мире, который может заставить Путина пойти на мир, является президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир не придет за одну ночь": Мерц оценил перспективы завершения войны после Женевы

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий заявил о "неблагодарности" Украины польскому народу за оказанную поддержку

Автор: 

Зеленский Владимир (22709) Польша (9021) Навроцкий Кароль (88)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленского залучають в команду путіністів Європи.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:20 Ответить
На шляху парочки зЄ до США Навроцький передасть йому копії компроматних файлів від хйла на нього й на хазязїна країни за океаном?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:24 Ответить
Влучнішого моменту знайти важко, а його з кремлівським трумпом кличе Навроцький? Ну з тим сами найкращим менеджером без котрого в Україні президента ніц не може бути.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:21 Ответить
Прийме без сумнівів, як німецька порно зірка.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:25 Ответить
"[…] єдиною людиною у світі, яка може примусити Путіна до миру, є президент США Дональд Трамп"

Він світлини з Аляски бачив, той Навроцький?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:26 Ответить
Взагалі,за міжнародною практикою,повинен їхати поляк до Києва,як новообраний през...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:03 Ответить
 
 