Надеюсь, что Зеленский примет мое приглашение в Варшаву, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Приглашение для Зеленского

"Для меня было бы приятно посетить с господином президентом каждое очередное место, каждую очередную страну, ведь Чехия является очень важной для Польши страной. Если речь идет о двусторонних отношениях между Польшей и Украиной, то независимо от того, что в стратегических интересах Польши есть поддержка Украины... я жду господина президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение в Варшаву", - отметил Навроцкий.

Он добавил, что приглашает также на эту встречу с Зеленским в Варшаву и президента Павела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу на фоне недостатка "симметрии" в отношениях с Украиной

"Мирный план" в отношении Украины

Касаясь вопроса "мирного плана", Навроцкий подчеркнул, что Россия является агрессором, и в интересах европейских стран, в том числе и Польши, есть настоящий мир, а не такой, который даст России возможность "мобилизовать свои ресурсы, что приведет к очередной войне в последующие годы".

Он также предупредил, что Россия не соблюдает соглашения, и это является угрозой для каждого потенциального мира, который будет подписан.

Навроцкий добавил, что на сегодняшний день единственным человеком в мире, который может заставить Путина пойти на мир, является президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир не придет за одну ночь": Мерц оценил перспективы завершения войны после Женевы

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навроцкий заявил о "неблагодарности" Украины польскому народу за оказанную поддержку