Надеюсь, что Зеленский примет мое приглашение в Варшаву, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Приглашение для Зеленского
"Для меня было бы приятно посетить с господином президентом каждое очередное место, каждую очередную страну, ведь Чехия является очень важной для Польши страной. Если речь идет о двусторонних отношениях между Польшей и Украиной, то независимо от того, что в стратегических интересах Польши есть поддержка Украины... я жду господина президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение в Варшаву", - отметил Навроцкий.
Он добавил, что приглашает также на эту встречу с Зеленским в Варшаву и президента Павела.
"Мирный план" в отношении Украины
Касаясь вопроса "мирного плана", Навроцкий подчеркнул, что Россия является агрессором, и в интересах европейских стран, в том числе и Польши, есть настоящий мир, а не такой, который даст России возможность "мобилизовать свои ресурсы, что приведет к очередной войне в последующие годы".
Он также предупредил, что Россия не соблюдает соглашения, и это является угрозой для каждого потенциального мира, который будет подписан.
Навроцкий добавил, что на сегодняшний день единственным человеком в мире, который может заставить Путина пойти на мир, является президент США Дональд Трамп.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
