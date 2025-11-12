Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу на фоне недостатка "симметрии" в отношениях с Украиной

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в отношениях между Польшей и Украиной не хватает симметрии, и призвал сделать их более реалистичными и партнерскими.

Об этом он сказал в интервью телеканалу wPolsce24, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины Польшей

По словам Навроцкого, Варшава и далее будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, однако реализация украинских интересов не может игнорировать позицию польского общества.

"Если кто-то в мире, например президент Зеленский, ожидает, что я не буду говорить от имени поляков в делах, которые для нас важны, - то они будут разочарованы", - подчеркнул польский лидер.

Он подчеркнул, что Польша имеет право поднимать важные для нее вопросы и не должна быть "заложником" в отношениях с другими государствами, включая Украину. "Я делаю реальными наши отношения с Украиной и требую определенной симметрии в них", - добавил президент.

Приглашение Навроцкого Зеленскому

В то же время, Навроцкий заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским и пригласил его в Варшаву. По его словам, это была бы возможность поблагодарить поляков за поддержку Украины и обсудить важные вопросы, в частности - эксгумации на Волыни.

Что предшествовало?

Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.

Руководитель отдела международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что очная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Каролем Навроцким возможна, если украинский президент приедет в Варшаву.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины не может означать отказ от государственных интересов Варшавы. Политик напомнил о проблемах, которые не решаются годами, от вопроса эксгумации на Волыни до "нехватки благодарности польскому народу".

