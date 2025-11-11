Польша празднует День независимости: в Варшаве ограничили полеты дронов
В Польше 11 ноября отмечают 107-ю годовщину восстановления независимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, праздничные мероприятия проходят в Варшаве, Гданьске, Кракове и других регионах страны.
Президент Кароль Навроцкий возложил цветы к памятникам выдающимся полякам, которые боролись за независимость - Юзефу Пилсудскому, Игнацию Падеревскому, Роману Дмовскому и Игнацию Дашинскому.
После этого глава государства принял участие в праздничной мессе и вручил государственные награды. В программе также — торжественная смена караула у Могилы неизвестного солдата.
"Польша сегодня — это демократическая и правовая страна, сильная экономикой и армией, укорененная в Европе и солидарная с Украиной в борьбе против российской агрессии", — отметил премьер Дональд Туск, который участвует в мероприятиях в Гданьске.
Запрет на полеты дронов в Варшаве
На День независимости в Варшаве с 07:00 до 23:00 введен запрет на использование беспилотников, сообщила полиция столицы в соцсети X.
Решение принято для безопасности массовых мероприятий в день празднований.
"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня Независимости 11 ноября, полиция Варшавы совместно со Службой государственной охраны вводит ограничения на полеты беспилотников", - говорится в сообщении полиции.
Контроль за соблюдением запрета осуществляют спецслужбы и патрули безопасности.
За нарушение - до 5 лет тюрьмы
Польская полиция напомнила, что нарушителям правил воздушного движения грозит до пяти лет лишения свободы. Ограничения будут действовать в течение всего дня празднований в пределах столицы.
В Варшаве одновременно проходит несколько массовых собраний, среди них — традиционный Марш независимости, в котором принимают участие представители правоконсервативных сил, президент Навроцкий и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
