РУС
Новости День Независимости
401 4

Польша празднует День независимости: в Варшаве ограничили полеты дронов

Польша отмечает День независимости

В Польше 11 ноября отмечают 107-ю годовщину восстановления независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздничные мероприятия проходят в Варшаве, Гданьске, Кракове и других регионах страны.

Президент Кароль Навроцкий возложил цветы к памятникам выдающимся полякам, которые боролись за независимость - Юзефу Пилсудскому, Игнацию Падеревскому, Роману Дмовскому и Игнацию Дашинскому.

После этого глава государства принял участие в праздничной мессе и вручил государственные награды. В программе также — торжественная смена караула у Могилы неизвестного солдата.

"Польша сегодня — это демократическая и правовая страна, сильная экономикой и армией, укорененная в Европе и солидарная с Украиной в борьбе против российской агрессии", — отметил премьер Дональд Туск, который участвует в мероприятиях в Гданьске.

Запрет на полеты дронов в Варшаве

На День независимости в Варшаве с 07:00 до 23:00 введен запрет на использование беспилотников, сообщила полиция столицы в соцсети X.
Решение принято для безопасности массовых мероприятий в день празднований.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня Независимости 11 ноября, полиция Варшавы совместно со Службой государственной охраны вводит ограничения на полеты беспилотников", - говорится в сообщении полиции.

Контроль за соблюдением запрета осуществляют спецслужбы и патрули безопасности.

За нарушение - до 5 лет тюрьмы

Польская полиция напомнила, что нарушителям правил воздушного движения грозит до пяти лет лишения свободы. Ограничения будут действовать в течение всего дня празднований в пределах столицы.

В Варшаве одновременно проходит несколько массовых собраний, среди них — традиционный Марш независимости, в котором принимают участие представители правоконсервативных сил, президент Навроцкий и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

независимость (254) Польша (8983) праздник (1694) Туск Дональд (829) Навроцкий Кароль (84)
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які у 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "велика двадцятка"), з проханням надати їй запрошення до G20.
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив, що Польща стала "державою-триліонером" (з ВВП понад 1 трильйон доларів), увійшовши до числа лише двадцяти країн "дуже ексклюзивного клубу".
показать весь комментарий
11.11.2025 18:58 Ответить
Поляки не просрали свій шанс ..на відміну від нас --тільки й обираємо презів крадунів та брехунів
показать весь комментарий
11.11.2025 19:06 Ответить
У Польщі 11 листопада відзначають 107-у річницю відновлення незалежності. Джерело: https://censor.net/ua/n3584496
- так само , як і країни Балті , Грузія , Азербайджан і багато інших ... чому 34 роки Україна , й досі , святкує день проголошення Незалежності в 1991 році ...?
показать весь комментарий
11.11.2025 19:07 Ответить
В нас проголошення Незалежності 22 січня 1918 року не відмічають.
показать весь комментарий
11.11.2025 19:09 Ответить
 
 