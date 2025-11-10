Путин воюет против Европы изнутри, - Туск
У российского диктатора Владимира Путина есть инструменты, чтобы уничтожить Европейский Союз как организацию, но также и Европу как культурное явление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По его словам, эти инструменты - российские пятые колонны, присутствующие в каждой европейской стране.
"Война, которую Путин объявил Западу, также происходит внутри наших обществ. И здесь она происходит наиболее зрелищным образом. У Путина есть инструменты, чтобы разбить Европейский Союз как организацию, но также и Европу как культурный феномен", - сказал польский премьер
Россия ведет войну против Запада "более изощренно, чем раньше"
Туск отметил, что современная война, которую ведет Россия против Запада, значительно сложнее и изящнее, чем это было несколько лет назад.
"Я неоднократно обращался к нашим западным партнерам по этому поводу. Еще несколько лет назад было очень трудно достучаться, но теперь они понимают, что наша оценка – что Россия определенным образом борется со всем Западом – была точной", – отметил Туск.
По словам премьера, в Польше эта война проявляется через поджоги, налеты беспилотников, ситуацию на границе с Беларусью, где незаконно переправляются мигранты, а также все более агрессивные кибератаки. В частности, недавние атаки на польские цифровые системы имеют признаки диверсии.
Туск также прокомментировал реакцию венгерского премьера Виктора Орбана:
"В таких ситуациях Орбан сразу поднимает крик, что Туск хочет войны, но эта война уже идет".
