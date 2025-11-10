Путін воює проти Європи зсередини, - Туск

У російського диктатора Володимира Путіна має інструменти, щоб знищити Європейський Союз як організацію, але також і Європу як культурне явище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, ці інструменти - російські п'яті колони, присутні в кожній європейській країні.

"Війна, яку Путін оголосив Заходу, також відбувається всередині наших суспільств. І тут вона відбувається у найбільш видовищний спосіб. У Путіна є інструменти, щоб розбити Європейський Союз як організацію, але також і Європу як культурний феномен", – сказав польський прем'єр

Росія веде війну проти Заходу "витонченішу, ніж раніше"

Туск зазначив, що сучасна війна, яку веде Росія проти Заходу, значно складніша та витонченіша, ніж це було кілька років тому.

"Я неодноразово звертався до наших західних партнерів з цього приводу. Ще кілька років тому було дуже важко достукатися, але тепер вони розуміють, що наша оцінка - що Росія певним чином бореться з усім Заходом - була точною", - зазначив Туск.

За словами прем’єра, у Польщі ця війна проявляється через підпали, нальоти безпілотників, ситуацію на кордоні з Білоруссю, де незаконно переправляються мігранти, а також дедалі агресивніші кібератаки. Зокрема, нещодавні атаки на польські цифрові системи мають ознаки диверсії.

Туск також прокоментував реакцію угорського прем’єра Віктора Орбана:

"У таких ситуаціях Орбан одразу підіймає крик, що Туск хоче війни, але ця війна вже йде".

