Польща святкує День незалежності: у Варшаві обмежили польоти дронів

Польща відзначає День незалежності

У Польщі 11 листопада відзначають 107-у річницю відновлення незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, святкові заходи проходять у Варшаві, Гданську, Кракові та інших регіонах країни.

Президент Кароль Навроцький поклав квіти до пам’ятників видатних поляків, які боролися за незалежність — Юзефа Пілсудського, Ігнація Падеревського, Романа Дмовського та Ігнація Дашинського.

Після цього глава держави взяв участь у святковій месі та вручив державні нагороди. У програмі також — урочиста зміна варти біля Могили невідомого солдата.

"Польща сьогодні — це демократична та правова країна, сильна економікою й армією, вкорінена в Європі та солідарна з Україною у боротьбі проти російської агресії", — зазначив прем’єр Дональд Туск, який бере участь у заходах у Гданську.

Заборона на польоти дронів у Варшаві

На День незалежності у Варшаві з 07:00 до 23:00 введена заборона на використання безпілотників, повідомила поліція столиці у соцмережі X.
Рішення ухвалене для безпеки масових заходів у день святкувань.

"У зв’язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов’язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, поліція Варшави спільно зі Службою державної охорони запроваджує обмеження на польоти безпілотників", — йдеться у повідомленні поліції.

Контроль за дотриманням заборони здійснюють спецслужби та патрулі безпеки.

За порушення — до 5 років в’язниці

Польська поліція нагадала, що порушникам правил повітряного руху загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Обмеження діятимуть протягом усього дня святкувань у межах столиці.

У Варшаві одночасно проходить кілька масових зібрань, серед них — традиційний Марш незалежності, у якому беруть участь представники правоконсервативних сил, президент Навроцький та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Польща звернулася до Сполучених Штатів, які у 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "велика двадцятка"), з проханням надати їй запрошення до G20.
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив, що Польща стала "державою-триліонером" (з ВВП понад 1 трильйон доларів), увійшовши до числа лише двадцяти країн "дуже ексклюзивного клубу".
11.11.2025 18:58 Відповісти
Поляки не просрали свій шанс ..на відміну від нас --тільки й обираємо презів крадунів та брехунів
11.11.2025 19:06 Відповісти
Потому поляки едины, у них все были за ЕС и НАТО, изначально и знают, кто их враг, а кто герои. Кто из украинцев 30 лет назад заявлял, что московия поработитель Украины и извечный враг, что герои Мазепа, Петлюра, Бандера. Что путь Украины в ЕС и НАТО? Националисты, за которых на выборах проголосовало 2%. Сами виноваты. Выбираете комуняк, зэков, зебилов и прочих жулек тимошенков.
12.11.2025 04:28 Відповісти
- так само , як і країни Балті , Грузія , Азербайджан і багато інших ... чому 34 роки Україна , й досі , святкує день проголошення Незалежності в 1991 році ...?
11.11.2025 19:07 Відповісти
В нас проголошення Незалежності 22 січня 1918 року не відмічають.
11.11.2025 19:09 Відповісти
 
 