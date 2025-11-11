Польща святкує День незалежності: у Варшаві обмежили польоти дронів

У Польщі 11 листопада відзначають 107-у річницю відновлення незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, святкові заходи проходять у Варшаві, Гданську, Кракові та інших регіонах країни.

Президент Кароль Навроцький поклав квіти до пам’ятників видатних поляків, які боролися за незалежність — Юзефа Пілсудського, Ігнація Падеревського, Романа Дмовського та Ігнація Дашинського.

Після цього глава держави взяв участь у святковій месі та вручив державні нагороди. У програмі також — урочиста зміна варти біля Могили невідомого солдата.

"Польща сьогодні — це демократична та правова країна, сильна економікою й армією, вкорінена в Європі та солідарна з Україною у боротьбі проти російської агресії", — зазначив прем’єр Дональд Туск, який бере участь у заходах у Гданську.

Заборона на польоти дронів у Варшаві

На День незалежності у Варшаві з 07:00 до 23:00 введена заборона на використання безпілотників, повідомила поліція столиці у соцмережі X.

Рішення ухвалене для безпеки масових заходів у день святкувань.

"У зв’язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов’язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, поліція Варшави спільно зі Службою державної охорони запроваджує обмеження на польоти безпілотників", — йдеться у повідомленні поліції.

Контроль за дотриманням заборони здійснюють спецслужби та патрулі безпеки.

За порушення — до 5 років в’язниці

Польська поліція нагадала, що порушникам правил повітряного руху загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Обмеження діятимуть протягом усього дня святкувань у межах столиці.

У Варшаві одночасно проходить кілька масових зібрань, серед них — традиційний Марш незалежності, у якому беруть участь представники правоконсервативних сил, президент Навроцький та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

