Польща святкує День незалежності: у Варшаві обмежили польоти дронів
У Польщі 11 листопада відзначають 107-у річницю відновлення незалежності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, святкові заходи проходять у Варшаві, Гданську, Кракові та інших регіонах країни.
Президент Кароль Навроцький поклав квіти до пам’ятників видатних поляків, які боролися за незалежність — Юзефа Пілсудського, Ігнація Падеревського, Романа Дмовського та Ігнація Дашинського.
Після цього глава держави взяв участь у святковій месі та вручив державні нагороди. У програмі також — урочиста зміна варти біля Могили невідомого солдата.
"Польща сьогодні — це демократична та правова країна, сильна економікою й армією, вкорінена в Європі та солідарна з Україною у боротьбі проти російської агресії", — зазначив прем’єр Дональд Туск, який бере участь у заходах у Гданську.
Заборона на польоти дронів у Варшаві
На День незалежності у Варшаві з 07:00 до 23:00 введена заборона на використання безпілотників, повідомила поліція столиці у соцмережі X.
Рішення ухвалене для безпеки масових заходів у день святкувань.
"У зв’язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов’язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, поліція Варшави спільно зі Службою державної охорони запроваджує обмеження на польоти безпілотників", — йдеться у повідомленні поліції.
Контроль за дотриманням заборони здійснюють спецслужби та патрулі безпеки.
За порушення — до 5 років в’язниці
Польська поліція нагадала, що порушникам правил повітряного руху загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Обмеження діятимуть протягом усього дня святкувань у межах столиці.
У Варшаві одночасно проходить кілька масових зібрань, серед них — традиційний Марш незалежності, у якому беруть участь представники правоконсервативних сил, президент Навроцький та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.
