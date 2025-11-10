У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців, – Bloomberg

Україна та Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

У Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані, які наводить Bloomberg, зростання антиукраїнських настроїв проявляється у різних формах.

Зокрема йдеться про випадки побиття та словесних образ на вулицях, дискримінацію на роботі та в побуті, ускладнення в пошуку житла та працевлаштуванні, а також випадки відмови в обслуговуванні. Також ідеться про зростання агресивних коментарів та погроз у соціальних мережах, що поширюють антиукраїнські наративи.

Зростання злочинів на ґрунті ненависті є типовим явищем після масової міграції

Хвиля агресії збігається з посиленням внутрішньополітичних та економічних суперечок у Польщі, включно з питаннями експорту сільськогосподарської продукції та конкуренції на ринку праці.

Аналітики зазначають, що зростання злочинів на ґрунті ненависті є типовим явищем після масової міграції, особливо коли первинний "шок солідарності" минає, а економічні проблеми та конкуренція за ресурси посилюються. Це створює додаткові виклики для польської влади, яка має балансувати між підтримкою громадян України та зниженням соціальної напруги всередині країни.

Експерти зазначають, що останнім часом почастішали напади на українців у Польщі. У країні зараз перебувають від 1,5 до 2 мільйонів українських громадян, що створює складне соціальне тло для подальшого розвитку польсько-українських відносин.

Топ коментарі
+11
Поляки історично ніколи не були нам друзями, а тим більше братами. Таке ставлення до українців сформувалося у них ще з часів "Річі Посполитої", коли "паньство гонорове" вважало їх виключно безправними холопами. Не будемо забувати, що здебільшого саме завдяки Польщі Україна свого часу потрапила під вплив Московії. З цією країною необхідно формувати виключно прагматичні відносини, а біженцям - шукати прихисток в інших країнах.
10.11.2025 16:06 Відповісти
+10
А сегодня полякам по 7 телику покажут
Куда потратили их налоги в Украине!!!!
Завтра вместо простого недовольства
Поляки захотят МОРДЫ бить украинцам
И такое захотят делать с нами не только в Польше
Ужасно?
Да
Но справедливо в какой- то мере
Ведь налоги тех,кто нам помогает - никто не имеет права ****.....
А Украина - ****....
От любви до ненависти - расстояние короткое
Всего один шаг...
10.11.2025 15:41 Відповісти
+7
Українці в Польщі, обєднуйтесь та опирайтесь насильству та дискримінації!
Інакше скацаплені поляки зроблять ваше життя нестерпним.
Вони не знають, навіщо і чому, але схоже, там працюють ті самі методи, що і у нас в 2019-му.
10.11.2025 16:19 Відповісти
Зерна пшекам за пазуху, разом з амброзією.
10.11.2025 15:37 Відповісти
10.11.2025 15:41 Відповісти
Галина Українці у Польщі , податками сплочують до бюджету у рази більше ніж уряд Польщі витрачає на допомогу тим Українцям що немають роботи.
Просто треба мати мізкі та не слухати рашиські вкиди про те що "українці живуть за рахунок".
10.11.2025 18:33 Відповісти
Отключить и уничьтожить все СОЦСЕТИ это оружие моральное!переходящее в физическое!Поверьте так и есть!
10.11.2025 15:46 Відповісти
Соцмережі- це суспільний розголос і іноді це дуже потрібно. А культура споживання соцмереж- треба вчити дитину мати власну думку і власне рішення. А зброєю вони стають тільки для нестійких і не занадто інтелектуальних.
10.11.2025 16:21 Відповісти
Зелена влада дуже постаралася щоб так стало, зробила для цього усе можливе і неможливе.
Із тим самим демпінгуванням зерном.
10.11.2025 16:02 Відповісти
Так наши же там все язык выучили и работают. Миллирды налогов платят. Може врут?
10.11.2025 16:07 Відповісти
10.11.2025 16:19 Відповісти
в обговоренні немає жодного українця під польським прапорцем чи поляка.
Або під біло-червоними прапорцями лише боти, або і українцям в Польщі, і полякам просто по..уй.
12.11.2025 14:05 Відповісти
руські видають бажане за дійсне , це те що в росії китайців бьють.
10.11.2025 16:25 Відповісти
це вороги
10.11.2025 16:39 Відповісти
Орки через ботов драконять недалекое польское панство.
10.11.2025 16:59 Відповісти
Шовінізм процвітає у Польщі, ще й рашиска пропоганда підкидає "масла у вогонь".
Нехай Поляки заберуть всіх своїх (а їх біля 3 млн., тут) з Британії назад у Польщу, це звільнить місце Українцям й вони взалюбки з Польщі перейдуть до Британії. Тільки такого не буде.
Влада має карати за агресію, шовінізм.
10.11.2025 18:37 Відповісти
Свиня не скотина, лях не людина
10.11.2025 19:10 Відповісти
Дякуємо полякам "за допомогу" у важку годину. Отже, нехай і до вас дотягнуться орки, та підріжуть вашу пихатість!
10.11.2025 22:00 Відповісти
 
 