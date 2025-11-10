У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців, – Bloomberg
У Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані, які наводить Bloomberg, зростання антиукраїнських настроїв проявляється у різних формах.
Зокрема йдеться про випадки побиття та словесних образ на вулицях, дискримінацію на роботі та в побуті, ускладнення в пошуку житла та працевлаштуванні, а також випадки відмови в обслуговуванні. Також ідеться про зростання агресивних коментарів та погроз у соціальних мережах, що поширюють антиукраїнські наративи.
Зростання злочинів на ґрунті ненависті є типовим явищем після масової міграції
Хвиля агресії збігається з посиленням внутрішньополітичних та економічних суперечок у Польщі, включно з питаннями експорту сільськогосподарської продукції та конкуренції на ринку праці.
Аналітики зазначають, що зростання злочинів на ґрунті ненависті є типовим явищем після масової міграції, особливо коли первинний "шок солідарності" минає, а економічні проблеми та конкуренція за ресурси посилюються. Це створює додаткові виклики для польської влади, яка має балансувати між підтримкою громадян України та зниженням соціальної напруги всередині країни.
Експерти зазначають, що останнім часом почастішали напади на українців у Польщі. У країні зараз перебувають від 1,5 до 2 мільйонів українських громадян, що створює складне соціальне тло для подальшого розвитку польсько-українських відносин.
Просто треба мати мізкі та не слухати рашиські вкиди про те що "українці живуть за рахунок".
Із тим самим демпінгуванням зерном.
Інакше скацаплені поляки зроблять ваше життя нестерпним.
Вони не знають, навіщо і чому, але схоже, там працюють ті самі методи, що і у нас в 2019-му.
Або під біло-червоними прапорцями лише боти, або і українцям в Польщі, і полякам просто по..уй.
Нехай Поляки заберуть всіх своїх (а їх біля 3 млн., тут) з Британії назад у Польщу, це звільнить місце Українцям й вони взалюбки з Польщі перейдуть до Британії. Тільки такого не буде.
Влада має карати за агресію, шовінізм.