Польща має підтримувати Україну, щоб забезпечити власне майбутнє, - Туск
Поразка України у війні негативно вплине на безпеку Польщі, а стратегічна співпраця з Києвом відкриває нові можливості для країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу", - зазначив Туск.
Він додав, що побудова міцних, дружніх партнерських відносин з суверенною Україною, є чудовою можливістю для Польщі. Проте не слід забувати і про власні інтереси
"Тому ми повинні зосередитися на допомозі Україні, бо якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча і тут я поміркований оптиміст. Немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти", – сказав Туск.
Російські безпілотники над Польщею
Туск також згадав про інцидент в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту". Рішення збити безпілотники він назвав складним.
"Це було непросто, адже ніхто не хоче перегнути палицю і ненавмисно розпочати третю світову війну", - сказав він, зазначивши при цьому, що "піддаватися, терпіти провокації, ні до чого доброго не призводить".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль