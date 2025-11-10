Польща має підтримувати Україну, щоб забезпечити власне майбутнє, - Туск

Поразка України у війні негативно вплине на безпеку Польщі, а стратегічна співпраця з Києвом відкриває нові можливості для країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу", - зазначив Туск.

Він додав, що побудова міцних, дружніх партнерських відносин з суверенною Україною, є чудовою можливістю для Польщі. Проте не слід забувати і про власні інтереси

"Тому ми повинні зосередитися на допомозі Україні, бо якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча і тут я поміркований оптиміст. Немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти", – сказав Туск.

Російські безпілотники над Польщею

Туск також згадав про інцидент в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту". Рішення збити безпілотники він назвав складним.

"Це було непросто, адже ніхто не хоче перегнути палицю і ненавмисно розпочати третю світову війну", - сказав він, зазначивши при цьому, що "піддаватися, терпіти провокації, ні до чого доброго не призводить".

