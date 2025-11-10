РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12255 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Польшей
403 3

Польша должна поддерживать Украину, чтобы обеспечить собственное будущее, - Туск

Туск о геополитических перспективах Польши и роли Украины

Поражение Украины в войне негативно повлияет на безопасность Польши, а стратегическое сотрудничество с Киевом открывает новые возможности для страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Геополитическое будущее Польши будет выглядеть очень хорошо, если Украина не проиграет и если нам удастся преодолеть эту историческую польско-украинскую обиду", - отметил Туск.

Он добавил, что построение прочных, дружественных партнерских отношений с суверенной Украиной является прекрасной возможностью для Польши. Однако не следует забывать и о собственных интересах

"Поэтому мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что если она проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Хотя и здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - сказал Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Путина можно остановить только санкциями и поддержкой Украины

Российские беспилотники над Польшей

Туск также упомянул об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это "поворотным моментом конфликта". Решение сбить беспилотники он назвал сложным.

"Это было непросто, ведь никто не хочет перегнуть палку и непреднамеренно начать третью мировую войну", - сказал он, отметив при этом, что "поддаваться, терпеть провокации, ни к чему хорошему не приводит".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин воюет против Европы изнутри, - Туск

Автор: 

Польша (8977) Туск Дональд (827) война в Украине (6800)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забезпечення власного майбутнього - це 100%. Безпека, покращення демографії, ринок збуту, зникнення потенційного конкурента для відкриття різних заводів-фабрик.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:41 Ответить
Україна і Польща у цій війні мають бути єдиним здоровим організмом, бо загибель одного неминуче призведе до загибелі іншого. Кацапстан - це аналог раку. Цю пухлину слід ліквідувати гуртом і усіма можливими способами і засобами.
показать весь комментарий
10.11.2025 10:49 Ответить
Для початку підтримки влаштуємо перекриття кордону для українських перевізників!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 11:00 Ответить
 
 