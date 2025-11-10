Польша должна поддерживать Украину, чтобы обеспечить собственное будущее, - Туск

Поражение Украины в войне негативно повлияет на безопасность Польши, а стратегическое сотрудничество с Киевом открывает новые возможности для страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Геополитическое будущее Польши будет выглядеть очень хорошо, если Украина не проиграет и если нам удастся преодолеть эту историческую польско-украинскую обиду", - отметил Туск.

Он добавил, что построение прочных, дружественных партнерских отношений с суверенной Украиной является прекрасной возможностью для Польши. Однако не следует забывать и о собственных интересах

"Поэтому мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что если она проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Хотя и здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - сказал Туск.

Российские беспилотники над Польшей

Туск также упомянул об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это "поворотным моментом конфликта". Решение сбить беспилотники он назвал сложным.

"Это было непросто, ведь никто не хочет перегнуть палку и непреднамеренно начать третью мировую войну", - сказал он, отметив при этом, что "поддаваться, терпеть провокации, ни к чему хорошему не приводит".

