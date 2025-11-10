В Польше зафиксирован рост преступлений и проявлений ненависти против украинцев, – Bloomberg
В Польше, которая стала главным убежищем для миллионов украинцев, зафиксирован заметный рост преступлений и проявлений ненависти против беженцев. Эта тревожная тенденция подрывает солидарность, которая царила в первые месяцы полномасштабного вторжения, и затрудняет интеграцию украинцев в польское общество.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, приведенные Bloomberg, рост антиукраинских настроений проявляется в различных формах.
В частности, речь идет о случаях избиений и словесных оскорблений на улицах, дискриминации на работе и в быту, сложностях в поиске жилья и трудоустройстве, а также случаях отказа в обслуживании. Также речь идет о росте агрессивных комментариев и угроз в социальных сетях, распространяющих антиукраинские нарративы.
Рост преступлений на почве ненависти является типичным явлением после массовой миграции
Волна агрессии совпадает с усилением внутриполитических и экономических споров в Польше, включая вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции и конкуренции на рынке труда.
Аналитики отмечают, что рост преступлений на почве ненависти является типичным явлением после массовой миграции, особенно когда первоначальный "шок солидарности" проходит, а экономические проблемы и конкуренция за ресурсы усиливаются. Это создает дополнительные вызовы для польских властей, которые должны балансировать между поддержкой граждан Украины и снижением социальной напряженности внутри страны.
Эксперты отмечают, что в последнее время участились нападения на украинцев в Польше. В стране сейчас находятся от 1,5 до 2 миллионов украинских граждан, что создает сложный социальный фон для дальнейшего развития польско-украинских отношений.
