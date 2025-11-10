РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13139 посетителей онлайн
Новости Украинцы в Польше
1 508 10

В Польше зафиксирован рост преступлений и проявлений ненависти против украинцев, – Bloomberg

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" об эксгумации жертв Волынской трагедии

В Польше, которая стала главным убежищем для миллионов украинцев, зафиксирован заметный рост преступлений и проявлений ненависти против беженцев. Эта тревожная тенденция подрывает солидарность, которая царила в первые месяцы полномасштабного вторжения, и затрудняет интеграцию украинцев в польское общество.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, приведенные Bloomberg, рост антиукраинских настроений проявляется в различных формах.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, речь идет о случаях избиений и словесных оскорблений на улицах, дискриминации на работе и в быту, сложностях в поиске жилья и трудоустройстве, а также случаях отказа в обслуживании. Также речь идет о росте агрессивных комментариев и угроз в социальных сетях, распространяющих антиукраинские нарративы.

Рост преступлений на почве ненависти является типичным явлением после массовой миграции

Волна агрессии совпадает с усилением внутриполитических и экономических споров в Польше, включая вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции и конкуренции на рынке труда.

Читайте также: Путин воюет против Европы изнутри, - Туск

Аналитики отмечают, что рост преступлений на почве ненависти является типичным явлением после массовой миграции, особенно когда первоначальный "шок солидарности" проходит, а экономические проблемы и конкуренция за ресурсы усиливаются. Это создает дополнительные вызовы для польских властей, которые должны балансировать между поддержкой граждан Украины и снижением социальной напряженности внутри страны.

Эксперты отмечают, что в последнее время участились нападения на украинцев в Польше. В стране сейчас находятся от 1,5 до 2 миллионов украинских граждан, что создает сложный социальный фон для дальнейшего развития польско-украинских отношений.

Читайте также: Польша должна поддерживать Украину, чтобы обеспечить собственное будущее, - Туск

Автор: 

Польша (8977) Украина (45199) преступность (957)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А сегодня полякам по 7 телику покажут
Куда потратили их налоги в Украине!!!!
Завтра вместо простого недовольства
Поляки захотят МОРДЫ бить украинцам
И такое захотят делать с нами не только в Польше
Ужасно?
Да
Но справедливо в какой- то мере
Ведь налоги тех,кто нам помогает - никто не имеет права ****.....
А Украина - ****....
От любви до ненависти - расстояние короткое
Всего один шаг...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:41 Ответить
+4
Зерна пшекам за пазуху, разом з амброзією.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:37 Ответить
+2
Поляки історично ніколи не були нам друзями, а тим більше братами. Таке ставлення до українців сформувалося у них ще з часів "Річі Посполитої", коли "паньство гонорове" вважало їх виключно безправними холопами. Не будемо забувати, що здебільшого саме завдяки Польщі Україна свого часу потрапила під вплив Московії. З цією країною необхідно формувати виключно прагматичні відносини, а біженцям - шукати прихисток в інших країнах.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зерна пшекам за пазуху, разом з амброзією.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:37 Ответить
А сегодня полякам по 7 телику покажут
Куда потратили их налоги в Украине!!!!
Завтра вместо простого недовольства
Поляки захотят МОРДЫ бить украинцам
И такое захотят делать с нами не только в Польше
Ужасно?
Да
Но справедливо в какой- то мере
Ведь налоги тех,кто нам помогает - никто не имеет права ****.....
А Украина - ****....
От любви до ненависти - расстояние короткое
Всего один шаг...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:41 Ответить
Отключить и уничьтожить все СОЦСЕТИ это оружие моральное!переходящее в физическое!Поверьте так и есть!
показать весь комментарий
10.11.2025 15:46 Ответить
Соцмережі- це суспільний розголос і іноді це дуже потрібно. А культура споживання соцмереж- треба вчити дитину мати власну думку і власне рішення. А зброєю вони стають тільки для нестійких і не занадто інтелектуальних.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:21 Ответить
Зелена влада дуже постаралася щоб так стало, зробила для цього усе можливе і неможливе.
Із тим самим демпінгуванням зерном.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:02 Ответить
Поляки історично ніколи не були нам друзями, а тим більше братами. Таке ставлення до українців сформувалося у них ще з часів "Річі Посполитої", коли "паньство гонорове" вважало їх виключно безправними холопами. Не будемо забувати, що здебільшого саме завдяки Польщі Україна свого часу потрапила під вплив Московії. З цією країною необхідно формувати виключно прагматичні відносини, а біженцям - шукати прихисток в інших країнах.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:06 Ответить
Так наши же там все язык выучили и работают. Миллирды налогов платят. Може врут?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:07 Ответить
Українці в Польщі, обєднуйтесь та опирайтесь насильству та дискримінації!
Інакше скацаплені поляки зроблять ваше життя нестерпним.
Вони не знають, навіщо і чому, але схоже, там працюють ті самі методи, що і у нас в 2019-му.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:19 Ответить
руські видають бажане за дійсне , це те що в росії китайців бьють.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:25 Ответить
це вороги
показать весь комментарий
10.11.2025 16:39 Ответить
 
 