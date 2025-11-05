Навроцький заявив про "брак вдячності" України польському народу за надану підтримку

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України не може означати відмову від державних інтересів Варшави. Політик нагадав про проблеми, які не вирішуються роками, від питання ексгумації на Волині до "браку вдячності польському народу".

Про це він заявив під час спільного звернення з президентом Словаччини, пише видання Polityka, передає Цензор.НЕТ.

Допомога Україні від Польщі

"Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті... не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати розв'язання польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною", - наголосив Навроцький.

За його словами, Варшава з 2022 року активно допомагає Києву.

Він вказав, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще "5 мільярдів євро допомогло польське суспільство".

"Брак вдячності" з боку України

Польський лідер заявив, що йому "не байдуже" ставлення до деяких дій української сторони.

"Брак вдячності польському народу, невирішені справи ексгумації на Волині та сільськогосподарська криза, яка затопила Польщу, – це питання, які залишаються важливими", - наголосив він.

Кого підтримує Навроцький у війні

Навроцький уточнив, що, на його думку, Польщі не доводиться обирати між "солідарністю та відстоюванням власних інтересів".

Він зазначив, що його ставлення до Росії є добре відомим: він "жодним чином не довіряє Росії" і навіть перебуває у списку осіб, яких переслідують у РФ.

"Я вважаю, що можна підтримувати Україну, чітко формулювати свої проблеми стосовно Володимира Путіна та Російської Федерації, а також стояти на боці польської державної мети та відстоювати інтереси польської держави", - додав політик.

