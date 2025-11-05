Навроцький заявив про "брак вдячності" України польському народу за надану підтримку

Президент Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України не може означати відмову від державних інтересів Варшави. Політик нагадав про проблеми, які не вирішуються роками, від питання ексгумації на Волині до "браку вдячності польському народу".

Про це він заявив під час спільного звернення з президентом Словаччини, пише видання Polityka, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога Україні та чітка позиція щодо того, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті... не звільняє мене, як президента Польщі, від обов’язку вимагати розв'язання польських питань на міжнародній арені у відносинах з Україною", - наголосив Навроцький.

За його словами, Варшава з 2022 року активно допомагає Києву.

Він вказав, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще "5 мільярдів євро допомогло польське суспільство".

"Брак вдячності" з боку України

Польський лідер заявив, що йому "не байдуже" ставлення до деяких дій української сторони.

"Брак вдячності польському народу, невирішені справи ексгумації на Волині та сільськогосподарська криза, яка затопила Польщу, – це питання, які залишаються важливими", - наголосив він.

Кого підтримує Навроцький у війні

Навроцький уточнив, що, на його думку, Польщі не доводиться обирати між "солідарністю та відстоюванням власних інтересів".

Він зазначив, що його ставлення до Росії є добре відомим: він "жодним чином не довіряє Росії" і навіть перебуває у списку осіб, яких переслідують у РФ.

"Я вважаю, що можна підтримувати Україну, чітко формулювати свої проблеми стосовно Володимира Путіна та Російської Федерації, а також стояти на боці польської державної мети та відстоювати інтереси польської держави", - додав політик.

Топ коментарі
Під Смоленськом коли копати будете?
05.11.2025 16:23 Відповісти
Ти дрони збивати навчилося, опудало?
05.11.2025 16:23 Відповісти
Пану Навроцькому треба зрозуміти, що перебуваючи в реанімації між життям та смертю, не зовсім доречно очікувати від пацієнта подяки за кожну пігулку.
05.11.2025 16:31 Відповісти
Хай хтось нагадає Навроцькому відповідь Богдана Хмельницького, коронному канцлеру Польщі, на слова останнього, що кілька останніх років Річ посполита не знає воєн.
Богдан сказав: "Річ посполита не знає воєн тому, що ми свої шаблі в піхви не ховаємо...".
05.11.2025 17:59 Відповісти
Няв.в.рот.ський, спитай, паскудо у ШІ (штучного інтелекту ) :

Огляд від ШІ




Вікіпедія не містить детального огляду польської допомоги українським біженцям або точної суми сплачених податків українцями в Польщі; однак, є інформація з інших джерел, згідно з якою за 2022-2023 роки польські витрати на допомогу склали $4,1 млрд, тоді як українці сплатили податків на суму понад $12,8 млрд
05.11.2025 18:03 Відповісти
В знак подяки потрібно запропонувать кацапам "зелений коридор" до ляхів. Як-то так.
05.11.2025 18:06 Відповісти
Может когда-то и вы будете воевать с Ордой, а Украина будет помогать и блокировать границы, как это делаете вы!!!!!
05.11.2025 18:18 Відповісти
Brzydki pedal.
05.11.2025 18:34 Відповісти
коли цей "пшек " буде вдячний українцям, які вже багато років підтримують польську економіку своєю працею . як і за торгівлю з Україною. в котру він продає польського "краму". на десятки лярдів євро...???
05.11.2025 18:47 Відповісти
Підійде ввечері до своєї Зосі,нехай чмокне тебе в дупу.
05.11.2025 19:33 Відповісти
Усьому свій час, все порахуємо хто кому і скільки винен, а пшеки краще б не гавкали, бо руки нагріли добряче на цій війні та й взагалі вже скільки років паразитують на грошах євросоюзу, тож краще б заткнулися
05.11.2025 19:35 Відповісти
Боже, яке воно кончене.
06.11.2025 00:40 Відповісти
Може Навроцький поперхнеться тим що сховався за спиною українського народу і тявкає звідти. А нічого що українці в цей час їдять свій хліб з кров'ю і мерзлим? А нічого що українці гинуть на передовій, може Навроцький хоче стати в ряд з нашими захисниками на передовій?
01.02.2026 08:36 Відповісти
