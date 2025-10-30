Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш: Ті, хто підбурює проти України, діють проти Польщі
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків не піддаватися на підбурювання проти України та Німеччини, наголосивши, що справжня загроза для Польщі походить від Росії.
Про це він заявив під час брифінгу в місті Картузи на півночі Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загроза йде з іншого боку (від Росії - ред.). Кожен, хто сьогодні використовує антинімецьку та антиукраїнську риторику, розпалюючи такі настрої, діє проти інтересів польської держави", - наголосив Косіняк-Камиш.
Він нагадав, що у 1939 році Німеччина була ворогом Польщі, а сьогодні є союзником, літаки якої захищають польський повітряний простір і аеропорт Ряшів-Ясьонка - головний логістичний хаб з допомогою для України.
Волинська трагедія
Політик також зазначив, що Польща наполягатиме на гідному похованні польських жертв на території України. За його словами, у середині листопада планують перепоховання солдатів армії генерала Станіслава Мончека, які загинули поблизу Львова у 1939 році.
"Якщо там буде Росія, то не буде жодного вшанування Волині, оскільки туди ніхто не в’їде. Там нічого не можна буде зробити", - підкреслив міністр.
Погіршення ставлення до українців в Польщі
Косіняк-Камиш також нагадав, що сьогодні українські солдати віддають життя на фронті, фактично борючись і за безпеку Польщі. "Це слід цінувати та поважати, а не підбурювати проти українців у Польщі та розпалювати антинімецькі настрої", - зазначив він.
Упродовж останніх місяців у Польщі спостерігається погіршення ставлення до українців. У країні почастішали антиукраїнські провокації, зокрема підпали авто на українських номерах, зривання прапорів та випадки нападів і словесних образ.
