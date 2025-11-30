США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios
В воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.
Ключевые вопросы встречи
Издание напоминает, что во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье Украина и США достигли принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух. Речь идет о территориях и гарантиях безопасности.
По словам неназванного американского чиновника, именно эти два вопроса будут в центре внимания во время переговоров между делегациями в Майами.
"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - сказал чиновник.
Встреча запланирована в гольф-клубе Уиткоффа
Украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже находится в Майами. По данным украинских чиновников, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинской разведки.
В состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Встреча состоится в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
А значить будуть тиснути по плану путіна
Це буде у дусі ******** політики
Ніяких гарантій від янкі бути не може-тицяйте цих зятьків-кушнерів пикою у Будапештський меморандум.
Говорили-балакали... В Женеві погодили резолюцію, поїхали в сцишиа і все переписали по своєму... )9уйло і Тампон вимагають терміново капітуляції а не перемир'я
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?