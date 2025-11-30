РУС
1 557 20

США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

віткофф

В воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Ключевые вопросы встречи

Издание напоминает, что во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье Украина и США достигли принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух. Речь идет о территориях и гарантиях безопасности.

По словам неназванного американского чиновника, именно эти два вопроса будут в центре внимания во время переговоров между делегациями в Майами.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - сказал чиновник.

Встреча запланирована в гольф-клубе Уиткоффа

Украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже находится в Майами. По данным украинских чиновников, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

В состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Встреча состоится в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.

Читайте также: Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, - Reuters

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Читайте также: Дрисколл пытался угрожать Украине и Европе ухудшением мирного соглашения, - FT

Автор: 

США (28451) территориальная целостность (312) гарантии безопасности (317) Стив Уиткофф (184)
+8
Яке їм діло до наших територій ?
А значить будуть тиснути по плану путіна
30.11.2025 17:24 Ответить
+7
Чебурек і не думає повертатися! Підписує ,,,, і залишається ... дома!
30.11.2025 17:23 Ответить
+5
Помним-помним

30.11.2025 17:22 Ответить
30.11.2025 17:20 Ответить
Які нах гарантії безпеки???!!! Ці гарантії ВЖЕ були обіцяні Україні. Де вони???!!!!!!!!!!!
30.11.2025 18:06 Ответить
ніяких територій, війна до перемоги!
30.11.2025 17:21 Ответить
Заходять із козирних карт.... Віддають Аляску
30.11.2025 17:22 Ответить
І Вашингтон
30.11.2025 17:38 Ответить
Помним-помним

30.11.2025 17:22 Ответить
Добре, хоч Кислиця є.
30.11.2025 17:23 Ответить
"...начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.".....ось що тiшить...
30.11.2025 18:03 Ответить
Чебурек і не думає повертатися! Підписує ,,,, і залишається ... дома!
30.11.2025 17:23 Ответить
Чебуреку не в перший раз , цє зрадник кримсько-татарського народу В Стамбулі він , радий був , підписати відмову від Криму , на яке їх з кодло Ермака-подоляка , О Чалого ……… , надсилав Зе Іуда
30.11.2025 17:29 Ответить
Яке їм діло до наших територій ?
А значить будуть тиснути по плану путіна
30.11.2025 17:24 Ответить
Нах вам наші території - своїх мало? - гарантії можете надати?
30.11.2025 17:27 Ответить
Зеля погодиться на передачу Слов'янська, Краматорська пуйлу під тиском американців?
30.11.2025 17:31 Ответить
хитрозроблене зло в черговий раз прогинаеться, щоб не опинися в Ґуантанамо , за грабіж грошей з резервного фонду США
30.11.2025 17:32 Ответить
Сиярто вже запропонував , нові Потужні Гарантії мають бути підписані в Будапешті. Вони знущаються над жертвою агресії
30.11.2025 17:38 Ответить
Ото вийде епічно, якщо як її називають "наймастабнійшу війну після WW2" фактично закінчать у гольф клубі.

Це буде у дусі ******** політики
30.11.2025 17:39 Ответить
та хоч в сауні в Барвісі. Якщо люди обирають дегенератів щоб правили ними (Трамп, Зєля і т.п.) то Третя Світова не забариться.
30.11.2025 18:02 Ответить
З якими повноваженнями щодо здачі територій поїхала делегація на чолі із зашквареним чебурекои? Чому про них Янелох не каже у своїх вечірніх відосиках?
Ніяких гарантій від янкі бути не може-тицяйте цих зятьків-кушнерів пикою у Будапештський меморандум.
30.11.2025 17:49 Ответить
Яких територій? Віткоф і Рубіо хочуть місце на Байковому кладовищі для себе забронювати?
Говорили-балакали... В Женеві погодили резолюцію, поїхали в сцишиа і все переписали по своєму... )9уйло і Тампон вимагають терміново капітуляції а не перемир'я
30.11.2025 18:01 Ответить
Хай уявлять собі, що геополітична ситуація з 1961 пішла за іншим сценарієм. І тепер Куба вимагає весь штат Флоріда. Разом з Маямі, з Джексонвілем, Тампою та іншими містами.
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
30.11.2025 18:08 Ответить
 
 