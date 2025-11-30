США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

В воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые вопросы встречи

Издание напоминает, что во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье Украина и США достигли принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух. Речь идет о территориях и гарантиях безопасности.

По словам неназванного американского чиновника, именно эти два вопроса будут в центре внимания во время переговоров между делегациями в Майами.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", - сказал чиновник.

Встреча запланирована в гольф-клубе Уиткоффа

Украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже находится в Майами. По данным украинских чиновников, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

В состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Встреча состоится в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.

Читайте также: Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, - Reuters

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Читайте также: Дрисколл пытался угрожать Украине и Европе ухудшением мирного соглашения, - FT