Дрисколл пытался угрожать Украине и Европе ухудшением мирного соглашения, - FT

Поведение посланника Дональда Трампа, министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла крайне разочаровало чиновников во время встречи. В частности, он пытался напугать Украину и ее европейских партнеров "ухудшением мирного соглашения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Financial Times.

Поведение Дрисколла разочаровало чиновников

Так, отмечается, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал изданию, что Дрисколл казался "активным, заинтересованным и готовым слушать". Однако беседа в Киеве не была гладкой.

Кроме того, один из высокопоставленных чиновников из Европы описал тон встречи Дрисколла с послами и чиновниками западных стран как "тошнотворный". В частности, он отказался отвечать на вопросы чиновников, считают ли США ответственность России за военные преступления важной частью мирного плана. Поведение Дрисколла крайне разочаровало чиновников.

В то же время посланник Трампа активно цитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он заявил, что территории, которые Украина не хочет отдавать, якобы все равно "окажутся в руках России". А еще пытался угрожать "ухудшением соглашения".

"Есть города, места, которые являются предметом споров, которые окажутся в руках России, это только вопрос времени. Если мы этого не признаем, тогда решение о борьбе должно быть принято: сколько жизней вы готовы пожертвовать? Соглашение от этого не улучшится, оно ухудшится", - заявил он.

Что предшествовало?