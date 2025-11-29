РУС
Дрисколл пытался угрожать Украине и Европе ухудшением мирного соглашения, - FT

Дрисколл пугал ухудшением мирного соглашения

Поведение посланника Дональда Трампа, министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла крайне разочаровало чиновников во время встречи. В частности, он пытался напугать Украину и ее европейских партнеров "ухудшением мирного соглашения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Financial Times.

Поведение Дрисколла разочаровало чиновников

Так, отмечается, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал изданию, что Дрисколл казался "активным, заинтересованным и готовым слушать". Однако беседа в Киеве не была гладкой.

Кроме того, один из высокопоставленных чиновников из Европы описал тон встречи Дрисколла с послами и чиновниками западных стран как "тошнотворный". В частности, он отказался отвечать на вопросы чиновников, считают ли США ответственность России за военные преступления важной частью мирного плана. Поведение Дрисколла крайне разочаровало чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовится новая встреча переговорных команд Украины и США, - Сибига

В то же время посланник Трампа активно цитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он заявил, что территории, которые Украина не хочет отдавать, якобы все равно "окажутся в руках России". А еще пытался угрожать "ухудшением соглашения".

"Есть города, места, которые являются предметом споров, которые окажутся в руках России, это только вопрос времени. Если мы этого не признаем, тогда решение о борьбе должно быть принято: сколько жизней вы готовы пожертвовать? Соглашение от этого не улучшится, оно ухудшится", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, - Reuters

Что предшествовало?

  • Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.
  • По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.
  • В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию СМИ, сообщивших о том, что министр армии США Дрисколл заявил о "неизбежном поражении" Украины в войне.
  • Позже Дэн Дрисколл заявил европейским дипломатам, что Россия накапливает ракеты большой дальности, призывая к скорейшему урегулированию войны в Украине.

Автор: 

Европа США Дрисколл Дэниел Патрик
Топ комментарии
+8
Менше заглядайте їм під хвіст ! Тромб поважає лише тих , хто його НАХ ... посилає !
показать весь комментарий
29.11.2025 22:58 Ответить
+4
Абюзер Трамп злягається з плєшивцем. Бідна Америка.
показать весь комментарий
29.11.2025 22:56 Ответить
+4
Україна має робити зброю масового ураження.
показать весь комментарий
29.11.2025 22:57 Ответить
Абюзер Трамп злягається з плєшивцем. Бідна Америка.
показать весь комментарий
29.11.2025 22:56 Ответить
Де рудий мага знайшов цього торгаша???
показать весь комментарий
29.11.2025 22:56 Ответить
Це дружбан Венса.
показать весь комментарий
29.11.2025 23:02 Ответить
У дрісколла, звичайна нервова діарея, як у ****** від пригожина коли рухався на мацкву !!
показать весь комментарий
29.11.2025 22:57 Ответить
Україна має робити зброю масового ураження.
показать весь комментарий
29.11.2025 22:57 Ответить
Дихлофос?
показать весь комментарий
29.11.2025 23:09 Ответить
Газ VX 👌
показать весь комментарий
29.11.2025 23:10 Ответить
ядерну зброю, біологічну (e. coli яка синтезує ботулотоксин), хімічну (vx)
показать весь комментарий
29.11.2025 23:16 Ответить
Менше заглядайте їм під хвіст ! Тромб поважає лише тих , хто його НАХ ... посилає !
показать весь комментарий
29.11.2025 22:58 Ответить
Сильніші країни найшли хлопчика для биття - Україну - і давлять - Трамп вже казав - не підете на кацапські умови - перестанем зброю продавати
показать весь комментарий
29.11.2025 22:58 Ответить
Блефує рудий ! Зброєве лоббі , в США , за недоотримані прибутки , Тромба і його посіпак з лайном змішає !
показать весь комментарий
29.11.2025 23:01 Ответить
Послати нах.. це чудо горохове.
показать весь комментарий
29.11.2025 23:02 Ответить
начпрод або вірніше начреч (каптерщик) пробує виконати забаганки свого старшини... Дідовщина!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 23:03 Ответить
А коли Дрісколл каже що за час поки продовжується війна, росія окупує ще якусь українську територію і більше не буде її включати до мирної угоди - то невже він дійсно зовсім не правий?
показать весь комментарий
29.11.2025 23:09 Ответить
Ну якщо відкинути емоції і почати тверезо дивитися на ситуацію. В чому він не правий? Дійсно, далі умови переговорів будуть тільки погіршуватись. Бо така сувора реальність, що рф останнім часом, має значні успіхи на фронті. І на жаль, не має ніяких передумов для зміни ситуації... Тому так чи інакше, умови рф і будуть враховуватись в першу чергу для досягнення "миру". А умови України, ну там вже як вийде.
показать весь комментарий
29.11.2025 23:12 Ответить
Нема там нiяки значних успiхiв у кацорилих, не вигадуй
показать весь комментарий
29.11.2025 23:18 Ответить
Так, "Київ за 3 дні" не захопили, як ******* розповідати на марафоні. При цьому, майже кожен день, ми втрачаємо территорію. Территорія України ж велика, що нам ті декілька кіллометрів в день... Але це ми втрачаємо, не рф. І при цьому, хочемо щоб наші вимоги враховували, причому вимоги такі, наче б то це ми кожен день просуваємось в напрямку москви...
показать весь комментарий
29.11.2025 23:30 Ответить
Оце ***** фартонуло з дегенератами при владі сша.
показать весь комментарий
29.11.2025 23:14 Ответить
Трамп це наслідок 2019.
показать весь комментарий
29.11.2025 23:18 Ответить
Сильно! - а Трамп 2016р? - куди його приткнути?
показать весь комментарий
29.11.2025 23:22 Ответить
трамп-16 це був приквел до буратіно-19
показать весь комментарий
29.11.2025 23:31 Ответить
ДІД ВЕДЕ СЕБЕ ЯК КРАСНОВ
показать весь комментарий
29.11.2025 23:24 Ответить
Який хазяін такі і прихвостні
показать весь комментарий
29.11.2025 23:25 Ответить
ці амери як малі діти вірять в те що можуть комусь погрожувати тим більше нам
показать весь комментарий
29.11.2025 23:28 Ответить
До жопи хай іде. ***** не потрібний ніякий мирний план, в США дибіли на керівних посадах
показать весь комментарий
29.11.2025 23:29 Ответить
напевно то педофільське порно з красновим яке епштейн передав москалям було дуже вражаючим
показать весь комментарий
29.11.2025 23:30 Ответить
епштейн працював на моссад
показать весь комментарий
29.11.2025 23:33 Ответить
 
 