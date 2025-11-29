Дрисколл пытался угрожать Украине и Европе ухудшением мирного соглашения, - FT
Поведение посланника Дональда Трампа, министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла крайне разочаровало чиновников во время встречи. В частности, он пытался напугать Украину и ее европейских партнеров "ухудшением мирного соглашения".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Financial Times.
Поведение Дрисколла разочаровало чиновников
Так, отмечается, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал изданию, что Дрисколл казался "активным, заинтересованным и готовым слушать". Однако беседа в Киеве не была гладкой.
Кроме того, один из высокопоставленных чиновников из Европы описал тон встречи Дрисколла с послами и чиновниками западных стран как "тошнотворный". В частности, он отказался отвечать на вопросы чиновников, считают ли США ответственность России за военные преступления важной частью мирного плана. Поведение Дрисколла крайне разочаровало чиновников.
В то же время посланник Трампа активно цитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он заявил, что территории, которые Украина не хочет отдавать, якобы все равно "окажутся в руках России". А еще пытался угрожать "ухудшением соглашения".
"Есть города, места, которые являются предметом споров, которые окажутся в руках России, это только вопрос времени. Если мы этого не признаем, тогда решение о борьбе должно быть принято: сколько жизней вы готовы пожертвовать? Соглашение от этого не улучшится, оно ухудшится", - заявил он.
Что предшествовало?
- Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.
- По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.
- В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию СМИ, сообщивших о том, что министр армии США Дрисколл заявил о "неизбежном поражении" Украины в войне.
- Позже Дэн Дрисколл заявил европейским дипломатам, что Россия накапливает ракеты большой дальности, призывая к скорейшему урегулированию войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль