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Новини Мирний план США
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Дрісколл намагався погрожувати Україні та Європі погіршенням мирної угоди, - FT

Дрісколл лякав погіршенням мирної угоди

Поведінка посланця Дональда Трампа, міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла вкрай розчарувала чиновників під час зустрічі. Зокрема, він намагався налякати Україну та її європейських партнерів "погіршенням мирної угоди".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Financial Times.

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Поведінка Дрісколла розчарувала чиновників

Так, зазначається, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав виданню, що Дрісколл видавався "активним, зацікавленим та готовим слухати". Проте розмова в Києві не була гладкою.

Крім того, один з високопосадовців з Європи описав тон зустрічі Дрісколла з послами та чиновниками західних країн, як "нудотний". Зокрема, вінвідмовився відповідати на запитання чиновників, чи вважають США відповідальність Росії за воєнні злочини важливою частиною мирного плану. Поведінка Дрісколла вкрай розчарувала чиновників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується нова зустріч переговорних команд України та США, - Сибіга

Водночас посланець Трампа активно цитував віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він заявив, що території, які Україна не хоче віддавати, нібито все одно "опиняться в руках Росії". А ще намагався погрожувати "погіршенням угоди".

"Є міста, місця, що є предметом суперечок, які опиняться в руках Росії, це лише питання часу. Якщо ми цього не визнаємо, тоді рішення про боротьбу має зважитися: скільки життів ви готові пожертвувати? Угода від цього не покращиться, вона погіршиться", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді, - Reuters

Що передувало?

  • Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.
  • За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.
  • Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію ЗМІ, що повідомили про те, що міністр армії США Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України у війні.
  • Пізніше Ден Дрісколл заявив європейським дипломатам, що Росія накопичує ракети великої дальності, закликаючи до якнайшвидшого врегулювання війни в Україні.

Автор: 

Європа (2505) США (26726) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+30
Менше заглядайте їм під хвіст ! Тромб поважає лише тих , хто його НАХ ... посилає !
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29.11.2025 22:58 Відповісти
+23
Україна має робити зброю масового ураження.
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29.11.2025 22:57 Відповісти
+22
Абюзер Трамп злягається з плєшивцем. Бідна Америка.
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29.11.2025 22:56 Відповісти
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Абюзер Трамп злягається з плєшивцем. Бідна Америка.
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29.11.2025 22:56 Відповісти
бідні ми
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30.11.2025 01:38 Відповісти
💯 пох на тих торгашів.
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30.11.2025 06:38 Відповісти
Де рудий мага знайшов цього торгаша???
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29.11.2025 22:56 Відповісти
Це дружбан Венса.
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29.11.2025 23:02 Відповісти
Це- клеймо
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30.11.2025 01:34 Відповісти
У дрісколла, звичайна нервова діарея, як у ****** від пригожина коли рухався на мацкву !!
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29.11.2025 22:57 Відповісти
Україна має робити зброю масового ураження.
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29.11.2025 22:57 Відповісти
Дихлофос?
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29.11.2025 23:09 Відповісти
Газ VX 👌
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29.11.2025 23:10 Відповісти
Передивився бойовиківв ? ((
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29.11.2025 23:47 Відповісти
vx американці розробили для повномасштабної війни з срср, нам теж підходить
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29.11.2025 23:50 Відповісти
Ти під двома ніками одночасно строчиш ?
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29.11.2025 23:59 Відповісти
ні, просто є українці - які за будь-які методи захисту України, а є хохли - як ти, які хочуть ціною України задовольнити і американців, і кацапів.
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30.11.2025 00:04 Відповісти
Це ти про два ніки , чи про газ ? Бо тут одне із двох- ти або під двома ніками пишеш , або газу перенюхався і відповідаєш за іншого .
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30.11.2025 00:07 Відповісти
це публічний чат, можу відповідати за будь-кого, якщо мені хочеться.

інших ніків не використовую, хоча через часті бани хочеться (але це заборонено)
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30.11.2025 00:11 Відповісти
Тобто тобі як дворовому цуцику - за всіх відгавкати хочеться ? Поясню - мене думка іншого аніж ти цікавила , на твою мені якось пох......
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30.11.2025 00:16 Відповісти
Ти зарплатний бот хочеш бачити всіх українців терпілами, але вам так не буде.
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30.11.2025 00:17 Відповісти
НЕГАЙНО !!! Міняй прізвище на Смердюх !!!
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30.11.2025 08:27 Відповісти
Навіть уявити не можу як я до цього часу жив без твоїх ідотичних "порад " . Сходи нах , триперний ))
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30.11.2025 19:29 Відповісти
Краще накачати ним метро москви щоб спровокувати паніку і втечу мільйонів московитів. Щоб у них м2 житла став коштувати 300 доларів а не 3к як зараз.
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30.11.2025 00:19 Відповісти
ядерну зброю, біологічну (e. coli яка синтезує ботулотоксин), хімічну (vx)
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29.11.2025 23:16 Відповісти
Менше заглядайте їм під хвіст ! Тромб поважає лише тих , хто його НАХ ... посилає !
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29.11.2025 22:58 Відповісти
Сильніші країни найшли хлопчика для биття - Україну - і давлять - Трамп вже казав - не підете на кацапські умови - перестанем зброю продавати
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29.11.2025 22:58 Відповісти
Блефує рудий ! Зброєве лоббі , в США , за недоотримані прибутки , Тромба і його посіпак з лайном змішає !
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29.11.2025 23:01 Відповісти
Там перспективи співпраці з кацапами вимальовуються на сотні мільярдів дол.,Українські справи-в порівняння не йдуть.а люди Трампа-це цинічні ділки без моральних тормозів
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29.11.2025 23:35 Відповісти
Усі політики, циніки, без моральних тормозів.
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30.11.2025 00:15 Відповісти
Так, але у випадку з ******** Америкою маємо виключно ділків. Політиків, навіть цинічних немає зовсім. Тільки куплю-продам.
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30.11.2025 01:21 Відповісти
Америка завжди такою була, Байден також був цинік, але тоді геополітика в 2022 році була такою, що Україну треба підтримати, зараз все змінилося.
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30.11.2025 06:33 Відповісти
Байден надав Україні допомоги на сотні млрд дол.,причому безкоштовно.Да,він боягуз,в якийсь момент злякався,що Україна може перемогти,але такого цинізму як у Трампа там і близько немає.Цей просто забрав у нас ресурси,а тепер ще й вимагає капітуляції
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30.11.2025 08:37 Відповісти
Ви все ідеалізуєте, я 3,8 місяців в ЗСУ з них 2 роки в зоні бойових дій.
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30.11.2025 15:45 Відповісти
Послати нах.. це чудо горохове.
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29.11.2025 23:02 Відповісти
начпрод або вірніше начреч (каптерщик) пробує виконати забаганки свого старшини... Дідовщина!!!
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29.11.2025 23:03 Відповісти
Американський єрмак.
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30.11.2025 07:08 Відповісти
А коли Дрісколл каже що за час поки продовжується війна, росія окупує ще якусь українську територію і більше не буде її включати до мирної угоди - то невже він дійсно зовсім не правий?
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29.11.2025 23:09 Відповісти
Ну якщо відкинути емоції і почати тверезо дивитися на ситуацію. В чому він не правий? Дійсно, далі умови переговорів будуть тільки погіршуватись. Бо така сувора реальність, що рф останнім часом, має значні успіхи на фронті. І на жаль, не має ніяких передумов для зміни ситуації... Тому так чи інакше, умови рф і будуть враховуватись в першу чергу для досягнення "миру". А умови України, ну там вже як вийде.
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29.11.2025 23:12 Відповісти
Нема там нiяки значних успiхiв у кацорилих, не вигадуй
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29.11.2025 23:18 Відповісти
Так, "Київ за 3 дні" не захопили, як ******* розповідати на марафоні. При цьому, майже кожен день, ми втрачаємо территорію. Территорія України ж велика, що нам ті декілька кіллометрів в день... Але це ми втрачаємо, не рф. І при цьому, хочемо щоб наші вимоги враховували, причому вимоги такі, наче б то це ми кожен день просуваємось в напрямку москви...
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29.11.2025 23:30 Відповісти
Є червоні лінії-здача Донбаса напр.Можливо кацапня його і захопить,але це ще довга історія і обійдеться вона їм у ще декілька сот тис.жмурів.а там і так вже все розбито.при відході з Донбаса,в так званому ,,мир.договоріʼʼ,через декілька місяців війна буде вже у Дніпрі і далі по це почув,всі адекватні люди це розуміють
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29.11.2025 23:43 Відповісти
Судячи з його тексту - він сам кацапорилий , або як мінімум - пождун звичайний ((
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29.11.2025 23:50 Відповісти
Вивали око і подивись. Визнавати звісно не хочеться, але затягування кожного дня відтинає територію.
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30.11.2025 05:00 Відповісти
Оце ***** фартонуло з дегенератами при владі сша.
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29.11.2025 23:14 Відповісти
Трамп це наслідок 2019.
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29.11.2025 23:18 Відповісти
Сильно! - а Трамп 2016р? - куди його приткнути?
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29.11.2025 23:22 Відповісти
трамп-16 це був приквел до буратіно-19
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29.11.2025 23:31 Відповісти
А в 2024 р - сиквел?
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29.11.2025 23:35 Відповісти
Туди де у нас яника двічі погашеного обрали ((
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29.11.2025 23:51 Відповісти
А чого ти Зе захищаєш? При Пороху Трамп собі не дозволяв те, що дозволяє при Зе. І на другий строк його обрали за м'яко кажучи неефективне використання допомоги Байдена та зливу компромату на Байдена та його сина. Навіть кримінальні справи на них відкрив. На Трампа щось не наїжджає.
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30.11.2025 00:03 Відповісти
ДІД ВЕДЕ СЕБЕ ЯК КРАСНОВ
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29.11.2025 23:24 Відповісти
Який хазяін такі і прихвостні
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29.11.2025 23:25 Відповісти
ці амери як малі діти вірять в те що можуть комусь погрожувати тим більше нам
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29.11.2025 23:28 Відповісти
До жопи хай іде. ***** не потрібний ніякий мирний план, в США дибіли на керівних посадах
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29.11.2025 23:29 Відповісти
Дрищфакенфул
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30.11.2025 01:37 Відповісти
напевно то педофільське порно з красновим яке епштейн передав москалям було дуже вражаючим
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29.11.2025 23:30 Відповісти
епштейн працював на моссад
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29.11.2025 23:33 Відповісти
там вражати , на жаль , нічим - пісюн менший за корнішона ( маланка його тріпалася ) , тому відео не вражаюче , а гидотне буде .
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29.11.2025 23:53 Відповісти
як часто тебе вражає педофільське порно?
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30.11.2025 00:05 Відповісти
На відміну від тебе , неповноцінного , я переглядом порно не страждаю , вистачає нормальних регулярних гетеросексуальних стосунків з жінками які вже отримали паспорт . Те що ти слину на дітей пускаєш - твої проблеми , звернися до психолога поки до тебе не звернувся слідчий .
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30.11.2025 00:12 Відповісти
Ого як у тебе все запущено (( Таки сходи на прийом до лікаря , звісно якщо іще не нагрішив а тільки відосиків передивився .
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30.11.2025 00:26 Відповісти
Так що, трамп не педофіл?
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30.11.2025 00:33 Відповісти
Все простіше , просто ти - ідіот Жгі далі , модератор буде радий .
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30.11.2025 00:35 Відповісти
Ти чого на модератора сподіваєшся, стукачок? Твій папаша в кгб дупу підставляв як у германа галущенка? 😂
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30.11.2025 00:41 Відповісти
Я не сподіваюся , дурнику , а допомагаю модератору очистити форум від такого лайна як ти P.S. Хоча , цілком можливо , шо ти не просто лайно кацапське , а корисний кацапам ідіот місцевого виробництва , якого при родах голівкою об підлогу бетоновану тюкнули (((
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30.11.2025 00:49 Відповісти
Так трамп педофіл чи ні? Шо тобі хабад в методичці напейсав? 😆
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30.11.2025 01:03 Відповісти
Хто б міг подумати що Америка опуститися до такого дна, погрожують вони, та#уй вам , злигались вони з московитами , пішли на#уй, знову в котре рятують андрофагів від голоду який не забаром, при умові якщо ми Українці протримаємося ще хоть до рлку. Нас беруть на понт, то є улюблена тактика русні перед тим як здутися. Маємо стиснувши зуби триматися не зважаючи ні на що.
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29.11.2025 23:38 Відповісти
Он не министр, а секретарь сухопутных войск. Вся его заслуга, это любовник венса. Ну типа лещенко у дерьмака.
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29.11.2025 23:41 Відповісти
Положення Доналда Трампа на тлі скандала з плівками Епштейна та кризою в екноміці, є вкрай хиткою та непевною. Немає впевненості, що він досидить до кінця свого строку президентства. Дріскол та Віткоф взагалі якісь нікчеми, про які ніхто раніше не чув. Україні допоагає Євросоюз, Америка припинила допомогу. Будь які контакти з цими баригами припинити.
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29.11.2025 23:50 Відповісти
А іноді фактор ігнору може бути сильним...
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30.11.2025 00:05 Відповісти
Белокурая бестія из Трампівського гітлерюгенда. У Вьетнамі США виграли ВСІ битви, як у Афгані, але війни програли. Як же ці падлючи ковбої про це забувають?
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30.11.2025 00:01 Відповісти
Ну і як? Налякав?
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30.11.2025 00:05 Відповісти
дрісколл ,венс ,трамп,віткофф,як **** ь кіпа на голові так і супер люди ...напі* дили гроші со всього світу ,і замовляють музику ...кругом війна ,горе , земля стогне ,а їм ,гроші ,гроші ,гроші ,намахала секта ...невже більше ніколи не буде тих інтелігентів ,якіх я знала , які ділилися шматком хліба , та душевним теплом ?!!!....
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30.11.2025 00:06 Відповісти
Дрысяков
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30.11.2025 00:22 Відповісти
Може вкид (із російських ресурсів)

Почта Эпштейна доступна в удобном формате.

Двое https://x.com/rtwlz/status/1991855290413937049 разработчиков из Сан-Франциско с помощью AI за несколько дней создали работающую https://jmail.world/ веб-копию почты Джеффри Эпштейна.

Они взяли более двух тысяч писем, опубликованных Комитетом надзора Палаты представителей США и перенесли их в интерфейс, который почти полностью повторяет Gmail. Внутри доступны поиск, фильтры, сортировка и полноценные цепочки писем.

Архив включает переписки Эпштейна с Биллом Гейтсом, Питером Тилем, Джеффом Безосом, а также письма, которые он писал сам себе.

Ранее эти материалы были доступны только в виде неудобных и фрагментированных документов. Авторы проекта говорят, что их цель - сделать публичные данные читабельными, а не эпатировать.

Интерфейс делает чтение архива странно повседневным и усиливает эффект вторжения в личное пространство, хотя сами документы уже находятся в открытом доступе.
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30.11.2025 00:53 Відповісти
Дрісколл звільнився з армії США у званні першого лейтенанта - еквівалент нашого старшого лейтенанта (старлея)... "Від мене до наступного стовпа - кроком руш!"
Для ********* політичного істеблишменту це неабиякий досвід, якщо порівнювати із мазутом сухопутним Віткоффом. Тому до Дрісколла слід звертатися, називаючи військове звання.
https://www.youtube.com/watch?v=StSLFT0i-Eo
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30.11.2025 01:49 Відповісти
Людина робить свою роботу, які до неї питання! Є питання до тих, хто чекає від таких "засланців" "благої звістки"! Нашо ви себе обманюте ! Інша справа - запропонувати розбомбити Зарорізьку АЕС "щоб звузити" оперативний простір для наступу з півдня... Років на 100-200 там нікого не буде, а далі подивимось!
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30.11.2025 01:51 Відповісти
Повертайся негайно в психдіспансер під мегадози нейролептиків, медперсонал вже обшукався тебе двбб
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30.11.2025 10:11 Відповісти
Здається, Венс почав активність за пост президента. Перед Трампом все ближче імпічмент, на що сподівається Венс. Якщо поміркувати по суті, будь-який програш України не вигідний Трампу.
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30.11.2025 06:18 Відповісти
Бути йому міністром війни в США.
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30.11.2025 10:36 Відповісти
В нас тупий і продажний президент. Досі немає ракет, досі на розробляється ядерна зброя
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30.11.2025 12:02 Відповісти
 
 