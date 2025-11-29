Дрісколл намагався погрожувати Україні та Європі погіршенням мирної угоди, - FT
Поведінка посланця Дональда Трампа, міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла вкрай розчарувала чиновників під час зустрічі. Зокрема, він намагався налякати Україну та її європейських партнерів "погіршенням мирної угоди".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Financial Times.
Поведінка Дрісколла розчарувала чиновників
Так, зазначається, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав виданню, що Дрісколл видавався "активним, зацікавленим та готовим слухати". Проте розмова в Києві не була гладкою.
Крім того, один з високопосадовців з Європи описав тон зустрічі Дрісколла з послами та чиновниками західних країн, як "нудотний". Зокрема, вінвідмовився відповідати на запитання чиновників, чи вважають США відповідальність Росії за воєнні злочини важливою частиною мирного плану. Поведінка Дрісколла вкрай розчарувала чиновників.
Водночас посланець Трампа активно цитував віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він заявив, що території, які Україна не хоче віддавати, нібито все одно "опиняться в руках Росії". А ще намагався погрожувати "погіршенням угоди".
"Є міста, місця, що є предметом суперечок, які опиняться в руках Росії, це лише питання часу. Якщо ми цього не визнаємо, тоді рішення про боротьбу має зважитися: скільки життів ви готові пожертвувати? Угода від цього не покращиться, вона погіршиться", - заявив він.
Що передувало?
- Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.
- За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.
- Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію ЗМІ, що повідомили про те, що міністр армії США Дрісколл заявив про "неминучу поразку" України у війні.
- Пізніше Ден Дрісколл заявив європейським дипломатам, що Росія накопичує ракети великої дальності, закликаючи до якнайшвидшого врегулювання війни в Україні.
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інших ніків не використовую, хоча через часті бани хочеться (але це заборонено)
Почта Эпштейна доступна в удобном формате.
Двое https://x.com/rtwlz/status/1991855290413937049 разработчиков из Сан-Франциско с помощью AI за несколько дней создали работающую https://jmail.world/ веб-копию почты Джеффри Эпштейна.
Они взяли более двух тысяч писем, опубликованных Комитетом надзора Палаты представителей США и перенесли их в интерфейс, который почти полностью повторяет Gmail. Внутри доступны поиск, фильтры, сортировка и полноценные цепочки писем.
Архив включает переписки Эпштейна с Биллом Гейтсом, Питером Тилем, Джеффом Безосом, а также письма, которые он писал сам себе.
Ранее эти материалы были доступны только в виде неудобных и фрагментированных документов. Авторы проекта говорят, что их цель - сделать публичные данные читабельными, а не эпатировать.
Интерфейс делает чтение архива странно повседневным и усиливает эффект вторжения в личное пространство, хотя сами документы уже находятся в открытом доступе.
Для ********* політичного істеблишменту це неабиякий досвід, якщо порівнювати із мазутом сухопутним Віткоффом. Тому до Дрісколла слід звертатися, називаючи військове звання.
https://www.youtube.com/watch?v=StSLFT0i-Eo