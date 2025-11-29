Дрісколл намагався погрожувати Україні та Європі погіршенням мирної угоди, - FT

Поведінка посланця Дональда Трампа, міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла вкрай розчарувала чиновників під час зустрічі. Зокрема, він намагався налякати Україну та її європейських партнерів "погіршенням мирної угоди".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Financial Times.

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Поведінка Дрісколла розчарувала чиновників

Так, зазначається, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав виданню, що Дрісколл видавався "активним, зацікавленим та готовим слухати". Проте розмова в Києві не була гладкою.

Крім того, один з високопосадовців з Європи описав тон зустрічі Дрісколла з послами та чиновниками західних країн, як "нудотний". Зокрема, вінвідмовився відповідати на запитання чиновників, чи вважають США відповідальність Росії за воєнні злочини важливою частиною мирного плану. Поведінка Дрісколла вкрай розчарувала чиновників.

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Водночас посланець Трампа активно цитував віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він заявив, що території, які Україна не хоче віддавати, нібито все одно "опиняться в руках Росії". А ще намагався погрожувати "погіршенням угоди".

"Є міста, місця, що є предметом суперечок, які опиняться в руках Росії, це лише питання часу. Якщо ми цього не визнаємо, тоді рішення про боротьбу має зважитися: скільки життів ви готові пожертвувати? Угода від цього не покращиться, вона погіршиться", - заявив він.

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