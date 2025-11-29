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Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді, - Reuters

Віткофф та Рубіо

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Про це пише агентство Reuters з посиланням неназваного високопосадовця США, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто буде присутнім на зустрічі?

За даними Reuters, США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

"Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтону, щоб погодитися на умови мирної угоди, тоді як президент Володимир Зеленський опинився в найскладнішій політичній та військовій ситуації з часів початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році", - йдеться у статті.

Читайте також: "Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

Читайте також: Умєров зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі цього тижня,- FT

Автор: 

перемовини (3819) США (26726) Рубіо Марко (446) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+35
Мабуть такого ще не було щоб голова делегації мав 4 паспорта, в тому числі обох воюючих сторін і посередника
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29.11.2025 22:13 Відповісти
+31
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді
==================
а зять Вітькова і зять Рубіо теж будуть? І зятя )(уйла не забудьте взяти.
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29.11.2025 22:15 Відповісти
+24
Це не зустріч, а сходняк покидьків,моральних виродків і капітулянтів.
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29.11.2025 22:17 Відповісти
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Мабуть такого ще не було щоб голова делегації мав 4 паспорта, в тому числі обох воюючих сторін і посередника
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29.11.2025 22:13 Відповісти
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді
==================
а зять Вітькова і зять Рубіо теж будуть? І зятя )(уйла не забудьте взяти.
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29.11.2025 22:15 Відповісти
Зустріч зятькіфффф))
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29.11.2025 22:19 Відповісти
два єврея і Рубіо
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30.11.2025 13:59 Відповісти
Та хоч зять Міндіча. Вам шашечки чи їхати?
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29.11.2025 22:22 Відповісти
От коли "приїдуть" - тоді і почнеться найцікавіше !
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29.11.2025 22:28 Відповісти
Оргия)))
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30.11.2025 09:02 Відповісти
Після угоди з інструктором з лижного спорту далеко заїхали?
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30.11.2025 08:17 Відповісти
буде навіть невістка!!!
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29.11.2025 22:28 Відповісти
ця тварина умеров готується підписати капітуляцію ,бо 🤡 готовий це зробити ...
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29.11.2025 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MQOCDkCfed4

1ий інформаційний - канал, заставка до розмови учасників від Залужного , а далі його інформація й його інформатори - в даному разі про Зільону МАФІЮ, інформація вже після відставки Алібаби

Я би навіть сумнівалася в генералові Омельченку, якби не слово поваги та довіри та посилання на Омельченко у т ч від РОМАНА БЕЗСМЕРТНОГО .
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29.11.2025 22:29 Відповісти
просто супер 👍...
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29.11.2025 22:59 Відповісти
Галіма якась смітнична фігня. AI фейкові відео постять і т.д.
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30.11.2025 11:11 Відповісти
Луценко підтвердив нашу спільну думку- занадто Умєров залежить від банди при владі США , тому Єрмак біля нього вився МАШЕРОЧКОЙ в усі візити до США . АЛЕ!!! тепер це вже буде пряма зрада ВОВКИ, котрий тримає Умєрова в голові делегації.
Тому, якщо у хйла надія на бунт українців через зраду від Умєрова у т ч ---ЩЕ Є ВСЕ-ТАКИ ЄВРОПА ... вона готова захищати суку буратіну
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29.11.2025 22:33 Відповісти
мала на увазі обсьор Вовки піти на повідку можливих Умєровських договорняків
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29.11.2025 22:34 Відповісти
...він переговорник, а не підписант!
пу заявив, що щось підписувати буде лише з тр... тобто дерібанити Украхну у двох і думка укахнців не цікава ...
і тр з цим погодився
...вже не кадучи про абсурдність вимог пу, вихід ЗСУ з донбасса до початку переговорів = капітуляції
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30.11.2025 12:18 Відповісти
Хтось може пояснити - ну ще Vітькофф ладно , а який офіційний статус має зять Тромба ?
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29.11.2025 22:16 Відповісти
сомельє
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29.11.2025 22:17 Відповісти
Угу - і наливатимуть водяру Тромба молодшого ?
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29.11.2025 22:21 Відповісти
Він доцю рудого трахає. Для трампонів доволі офіційна посада.
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29.11.2025 22:19 Відповісти
А який був статус завгоспа?
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29.11.2025 22:22 Відповісти
Може ще згадати який статус мали Кучма і Медведчук влітку 2014 ...?
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29.11.2025 22:24 Відповісти
А що підписав Медведчук?
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29.11.2025 22:33 Відповісти
Кучма - представницький. Мертвечук - посередницький. І таки вдалося. А тут є шанс на "вдалося" ?
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29.11.2025 22:33 Відповісти
"а який офіційний статус має зять Тромба"

"зять"
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29.11.2025 22:30 Відповісти
Схоже , так і є - зять короля ! Американці , через 250 років , якось непомітно отримали монархію !
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29.11.2025 22:34 Відповісти
з 2019 р . Україна -сЦаря недоСраліна з тіневим НКВД Зейло і Трамп мавпують *****
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29.11.2025 23:21 Відповісти
з 2019 р . Україна -сЦаря недоСраліна з тіневим НКВД Зейло і Трамп мавпують *****
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29.11.2025 23:22 Відповісти
чоловік доньки трампона - поцікавтесь, ях їх зустрічали в Ізраілі, під час підписання мирного договору з палестинцями
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30.11.2025 10:48 Відповісти
Якась дуже різношерстна публіка
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29.11.2025 22:17 Відповісти
Це не зустріч, а сходняк покидьків,моральних виродків і капітулянтів.
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29.11.2025 22:17 Відповісти
Зять трампа це хабадний куратор. Реальний власник трампа це папаша кушніра. Такий собі американський богдан-єрмак
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29.11.2025 22:22 Відповісти
У трампа не тільки зять хабадний куратор, у нього ще й донька очолює жіночу секту Хабаду.
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29.11.2025 22:26 Відповісти
Ось так і будуть вирішувати нашу долю - верблюже пальто; зять-нєхій взять та малюк Рубіо.
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29.11.2025 22:24 Відповісти
Завдяки хріпатому 🤢🤥 недомірку , який довів ,мільйони українців до катастрофи , своєю зрадою і мегажадібностью , створивши сітуацію цуцванг Треба , було гнати ,сцагими тряпками , коли сплив термін їх Банди ще рік тому
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29.11.2025 23:27 Відповісти
може хтось не знає, але водка! з'явилося у польщі!
поляки винайшли цей нев'їбенний продукт!
кацапи, як і все у своїй історії ******** та привласнили!!!
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29.11.2025 22:27 Відповісти
за госбабло заниматься х*рней во время войны как-то мародерно. по телефону можно позвонить или, там, зум. очевидно что пока сами с Хйлом не познакомятся (что таки рано или поздно произойдет) то ничего делать не станут. выборы прошли, обещания остались всем кому должны - всем прощаем. - трускавецкая школа, США-стайл. когда по отношению к тебе лично оно конечно неприятно, но зато наглядно.
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29.11.2025 22:28 Відповісти
а ще якісь клоуни у них є? Ну, щоб підсилити команду.
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29.11.2025 22:32 Відповісти
Там самі 🤡 🤡 🤡
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30.11.2025 15:35 Відповісти
Туть зять супер фігура)
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29.11.2025 22:33 Відповісти
витков, рубио и другие члены кремлёвской банды получили каждый минимум по 100 миллионов баксов. И теперь путин пуйло говорит давайте отрабатывайте их. Ничего хорошего от этой встречи я не жду((...
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29.11.2025 22:33 Відповісти
і шо, жодного американського агентв не буде, усі кремлівські жополізи
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29.11.2025 22:41 Відповісти
Поясніть мені наступне: рф заявляє , що ці всі пункти це лише передумова, для початку переговорів про припинення вогню. Тобто це ніяка не мирна угода. До того ж, кацапи заявили, що жодних змін у пунктах вони не приймають. Тоді про яку таку угоду буде йти мова ? Що це за дурня ?
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29.11.2025 22:46 Відповісти
питати треба у зейла, якого взяли в заручники, за ойго грабування , коштів , платників податків США Сумки з грошима в бек офісі Деркача , частину , яких відсилали до паРаши
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29.11.2025 23:33 Відповісти
Згоден. Ці у**ки нормально так собі ускладнили будь-які переговори
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30.11.2025 00:36 Відповісти
Короче, Рубио и два дебила это Штатовская сила...
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29.11.2025 22:50 Відповісти
Ну , дебіли чи ні - але бабло вони там загрібають конкретне !
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29.11.2025 23:05 Відповісти
всьо!
єрмака нема!
нам піздець!
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29.11.2025 22:51 Відповісти
А навіщо ці зустрічі. Навіщо витрачати гроші на пустопорожні поїздки та балаканину ні про що ? Америка призуинила допомогу, значить і розмовляти з Віткофом немає про що. У вас не має карт , пане Віткоф, Дріскол вам в дупу.
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29.11.2025 23:06 Відповісти
Америка 2025-го вимагає капітуляції України перед рашистською пітьмою під "гарантії" так само, як у 1994-му вимагала повного ядерного роззброєння також під "гарантії" з передачею ядерної зброї пітьмі.

Ось https://x.com/Ray_net_ua/status/1994772735658967417?t=Mb-ZlcvEKHO-2kdm_NBDgQ&s=19 відео, як українські військові виконували зрадницькі накази з ліквідації ядерного щита України,
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29.11.2025 23:13 Відповісти
Починається друга ніч обстрілу Києва та Київщини. Є всі підстави вважати, що руде американське падло разом з ****** намагаються в такий спосіб примушувати до капітуляції. Одне закидає ракетами та дронами, інше буде казати про дефіцит ПВО.
Зелена банда нездатна прямо заявити про те, що США по суті стали пособниками агресора. І що смерті цивільних в цьому році з дибільними намаганнями Україну примусити до капітуляції - це вже злочин рудої потвори
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29.11.2025 23:14 Відповісти
рашистська агентура Білого дому буде насилувати "зелених переговорників" ,для згоди, на "оманський договорняк" "зепоцріота"
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29.11.2025 23:20 Відповісти
Якась дурня. віткофа цю баригу нахріна туди сша вже не ті . За то🤡
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29.11.2025 23:21 Відповісти
Культурно і публічно виставляйте дурнями і посилайте нах.
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29.11.2025 23:29 Відповісти
А я б не хотів, щоб на переговорах такого рівня мене з порогу спитали:
"Ну, як там допит у НАБУ? Було лячно?"
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29.11.2025 23:29 Відповісти
До чого америка докотилася((( Сімейственність замість дипломатії...
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29.11.2025 23:35 Відповісти
Не можу це коментувати, бо щось антисемітське виходить.
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30.11.2025 00:07 Відповісти
Компанія невеличка, але дуже чемна - піп, ***** і городовой.
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30.11.2025 00:50 Відповісти
Залужный заявил, что Украине надо заключить мир без «полной победы»...
Ну раз сам Залужный настаивает... Хотя новость взял с кацапских сайтов. Могут и врать..
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30.11.2025 01:27 Відповісти
Мені цікаво, коли війна між Україною та США закінчиться
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30.11.2025 01:46 Відповісти
Думала у Трумпа дурніше і підліше за Віткоффа вже не буде. Ат ніт - виліз зять. На Талмуді, буде присягу складать? Перш ніж щось сказать, чи написать? Бо посади чи обов'язків він не має, просто - 'зять". Смішно і ...страшно.
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30.11.2025 05:01 Відповісти
Повне г...мно у США робиться. Переплюнули укрів.
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30.11.2025 08:34 Відповісти
а шурин будет? хоть и пьянь, но родня какой ни есть.
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30.11.2025 10:11 Відповісти
Це міг би бути цілком адекватний початок анекдоту - "зустрічаються, якось, зять старого ********* шахрая, кореш старого ********* шахрая, та чувак, який намалював собі хреста на лобі...", але, на даль, продовження цієї фрази - "з українською делегацією"...
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30.11.2025 10:16 Відповісти
зять Трампа..... дивна посада )))
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30.11.2025 10:50 Відповісти
Та давайте вже одразу в Маямі, вдома у умєрова, він шашличкі/пловчік приготує, по феншую зможете посидіти, покалякати.
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30.11.2025 11:01 Відповісти
Світова деградація як вона є.
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30.11.2025 11:02 Відповісти
3 дебіліа - це сила!
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30.11.2025 11:03 Відповісти
До речі, США підписанти так званого Будапештського меморандуму! Один з підписантів(Росія) напав на Україну і знищує її народ, інший( США) старанно допомагає їй в цьому... От вам і ідеали демократії! Один недолугий підстаркуватий нарцис прийшов до влади і вся країна США забула про демократію та її захист... Покидьки...
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30.11.2025 11:47 Відповісти
Це,мабудь,инициатіва Умерова,який доси жаліється за стамбульскими угодами.
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30.11.2025 12:05 Відповісти
...якщо нато вже 4й рік не дає доста зброї і не наважується домогти закрити небо над Украхной, то де гарантія, що вони впишуться, коли пу знов посуне?
Адже, Хер.і Зап обл.застаються в расєйськой канстритуції і пу, залізав рани, посуне далі реалізовувати цілі своєї сво

...наслідки капітуляції України будуть неперевершені чи здатні в ЄС прийняти ще декілька млн.біженців?
А як вижити українцям під пу, якій відкрито каже, що винищить українство

Від пу тр молить лише зупинитися хоч на деякій час за любу ціну, тр фактично продає пу ВСЮ Україну, адже результати виборів пу не визнає і посуне знов... а укріп.райони сдани без бою, зброї не має, а ні зах.а ні власной - це ж умова пу.. і що далі? москальскі попи розмазують своїм кадилом?
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30.11.2025 13:20 Відповісти
Куєта й суєта зустрінуться
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30.11.2025 13:25 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/5452 Безугла. ... Президент вирішує:

- Зaмість розібратися з кадрами, які організували мафіозну структуру, свідомо прикривати їх.
- Вирішити піти на ризик із безперспективними переговорами лише для того, щоб представити цих же кадрів державниками та мати інформаційну маніпуляцію про тиск на них з боку рф та США.
- Замість дослухатися до Парламенту та Кабміну спробувати застосувати залякування та репресії.
- Вже зовсім не цікавитися системою управління військом і подіями на фронті, який став існувати сам по собі.

Але є і світлі плями у цій історії:
Зеленський та Єрмак привели багато хороших людей у владу. І я не жартую.
Малюк і Кравченко відмовилися виконувати "злочинний наказ";
Буданов підхопив частину переговорних можливостей, підставивши плече попри попередні спроби його зняти;
Федоров зайняв жорстку позицію щодо антикорупційних органів та потреби у візії держави;
Свириденко та Стефанчук виявилися хоч і тихими, але лоялістами демократії,
а Арахамія навіть проявив певне лідерство щодо парламенту, хоча й обмежено та не зовсім впевнено.
Є ще багато таких прикладів. Та повернемося до основного.

Володимир Олександрович - багато в чому чорно-білий Президент: його ******* і ненавидять, він може бути як людяним та стійким, так і дріб'язковим та мстивим, сміливим та впертим, поверхневим та уривчастим…

Але зараз для нього, вважаю, реально настав момент істини: окунутися в безодню втрати довіри не лише свого народу, а й власної команди, чи переступити в новий стaн.
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30.11.2025 14:46 Відповісти
Яка ваша посада?
Я ЗЯТЬ додіка!
Все нормально, проходьте

Сюр не інакше
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30.11.2025 15:30 Відповісти
посада: зять Трампа...

Він вирішує долю України.

Тьху на США!
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30.11.2025 16:51 Відповісти
А які ще родичі рудого пройдисвіта не влаштовані? Може теща чи свояк ще не вирішують світові проблеми?
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30.11.2025 18:47 Відповісти
 
 