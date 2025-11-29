Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді, - Reuters

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Про це пише агентство Reuters з посиланням неназваного високопосадовця США, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто буде присутнім на зустрічі?

За даними Reuters, США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

"Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтону, щоб погодитися на умови мирної угоди, тоді як президент Володимир Зеленський опинився в найскладнішій політичній та військовій ситуації з часів початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році", - йдеться у статті.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

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