Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді, - Reuters
У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
Про це пише агентство Reuters з посиланням неназваного високопосадовця США, інформує Цензор.НЕТ.
Хто буде присутнім на зустрічі?
За даними Reuters, США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа - Джаред Кушнер.
"Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтону, щоб погодитися на умови мирної угоди, тоді як президент Володимир Зеленський опинився в найскладнішій політичній та військовій ситуації з часів початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році", - йдеться у статті.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
Топ коментарі
+35 Ukrainian Tarot
показати весь коментар29.11.2025 22:13 Відповісти Посилання
+31 Лантух
показати весь коментар29.11.2025 22:15 Відповісти Посилання
+24 Zero #614287
показати весь коментар29.11.2025 22:17 Відповісти Посилання
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а зять Вітькова і зять Рубіо теж будуть? І зятя )(уйла не забудьте взяти.
1ий інформаційний - канал, заставка до розмови учасників від Залужного , а далі його інформація й його інформатори - в даному разі про Зільону МАФІЮ, інформація вже після відставки Алібаби
Я би навіть сумнівалася в генералові Омельченку, якби не слово поваги та довіри та посилання на Омельченко у т ч від РОМАНА БЕЗСМЕРТНОГО .
Тому, якщо у хйла надія на бунт українців через зраду від Умєрова у т ч ---ЩЕ Є ВСЕ-ТАКИ ЄВРОПА ... вона готова захищати суку буратіну
пу заявив, що щось підписувати буде лише з тр... тобто дерібанити Украхну у двох і думка укахнців не цікава ...
і тр з цим погодився
...вже не кадучи про абсурдність вимог пу, вихід ЗСУ з донбасса до початку переговорів = капітуляції
"зять"
поляки винайшли цей нев'їбенний продукт!
кацапи, як і все у своїй історії ******** та привласнили!!!
єрмака нема!
нам піздець!
Ось https://x.com/Ray_net_ua/status/1994772735658967417?t=Mb-ZlcvEKHO-2kdm_NBDgQ&s=19 відео, як українські військові виконували зрадницькі накази з ліквідації ядерного щита України,
Зелена банда нездатна прямо заявити про те, що США по суті стали пособниками агресора. І що смерті цивільних в цьому році з дибільними намаганнями Україну примусити до капітуляції - це вже злочин рудої потвори
"Ну, як там допит у НАБУ? Було лячно?"
Ну раз сам Залужный настаивает... Хотя новость взял с кацапских сайтов. Могут и врать..
Адже, Хер.і Зап обл.застаються в расєйськой канстритуції і пу, залізав рани, посуне далі реалізовувати цілі своєї сво
...наслідки капітуляції України будуть неперевершені чи здатні в ЄС прийняти ще декілька млн.біженців?
А як вижити українцям під пу, якій відкрито каже, що винищить українство
Від пу тр молить лише зупинитися хоч на деякій час за любу ціну, тр фактично продає пу ВСЮ Україну, адже результати виборів пу не визнає і посуне знов... а укріп.райони сдани без бою, зброї не має, а ні зах.а ні власной - це ж умова пу.. і що далі? москальскі попи розмазують своїм кадилом?
- Зaмість розібратися з кадрами, які організували мафіозну структуру, свідомо прикривати їх.
- Вирішити піти на ризик із безперспективними переговорами лише для того, щоб представити цих же кадрів державниками та мати інформаційну маніпуляцію про тиск на них з боку рф та США.
- Замість дослухатися до Парламенту та Кабміну спробувати застосувати залякування та репресії.
- Вже зовсім не цікавитися системою управління військом і подіями на фронті, який став існувати сам по собі.
Але є і світлі плями у цій історії:
Зеленський та Єрмак привели багато хороших людей у владу. І я не жартую.
Малюк і Кравченко відмовилися виконувати "злочинний наказ";
Буданов підхопив частину переговорних можливостей, підставивши плече попри попередні спроби його зняти;
Федоров зайняв жорстку позицію щодо антикорупційних органів та потреби у візії держави;
Свириденко та Стефанчук виявилися хоч і тихими, але лоялістами демократії,
а Арахамія навіть проявив певне лідерство щодо парламенту, хоча й обмежено та не зовсім впевнено.
Є ще багато таких прикладів. Та повернемося до основного.
Володимир Олександрович - багато в чому чорно-білий Президент: його ******* і ненавидять, він може бути як людяним та стійким, так і дріб'язковим та мстивим, сміливим та впертим, поверхневим та уривчастим…
Але зараз для нього, вважаю, реально настав момент істини: окунутися в безодню втрати довіри не лише свого народу, а й власної команди, чи переступити в новий стaн.
Я ЗЯТЬ додіка!
Все нормально, проходьте
Сюр не інакше
Він вирішує долю України.
Тьху на США!