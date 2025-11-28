Умєров зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі цього тижня,- FT

Секретар РНБО Рустем Умєров проведе зустріч в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа наприкінці цього тижня.

Про це повідомив журналіст Financial Times Кристофер Міллер,інформує Цензор.НЕТ.

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Умєров відправиться в США на переговори

"Мені повідомили, що Рустем Умеров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цього тижня",- написав журналіст.

Напередодні видання повідомляло, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".

Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

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Обшуки та звільнення Єрмака

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