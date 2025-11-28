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Умєров зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі цього тижня,- FT

Умєров зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі

Секретар РНБО Рустем Умєров проведе зустріч в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа наприкінці цього тижня.

Про це повідомив журналіст Financial Times Кристофер Міллер,інформує Цензор.НЕТ.

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Умєров відправиться в США на переговори 

"Мені повідомили, що Рустем Умеров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цього тижня",- написав журналіст.

  • Напередодні видання повідомляло, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".
  • Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

Читайте також: Єрмак мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа, - Axios

Обшуки та звільнення Єрмака

Читайте також: Україна готується до переговорів із США щодо "мирного плану", - Зеленський

Автор: 

перемовини (3819) США (26719) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+22
"ЦПК знайшов в родини Умєрових 8 елітних об'єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну - у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі".
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28.11.2025 23:36 Відповісти
+12
Маямі - штаб квартира секретаря РНБО України?
Чому?
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28.11.2025 23:31 Відповісти
+12
НЕ ВДАВАЙ З СЕБЕ ВЕЛИКОГО ДІЯЧА - ЗАЯВУ ПИШИ
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28.11.2025 23:31 Відповісти
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Невже ФБР по нього вишлють?
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28.11.2025 23:29 Відповісти
Маямі - штаб квартира секретаря РНБО України?
Чому?
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28.11.2025 23:31 Відповісти
"ЦПК знайшов в родини Умєрових 8 елітних об'єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну - у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі".
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28.11.2025 23:36 Відповісти
У цього клану велика родина. В США забрали навіть коханок з дітьми.
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29.11.2025 00:50 Відповісти
Ага, тобі зрозуміло чому в маямі
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29.11.2025 10:06 Відповісти
НЕ ВДАВАЙ З СЕБЕ ВЕЛИКОГО ДІЯЧА - ЗАЯВУ ПИШИ
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28.11.2025 23:31 Відповісти
короче у себя дома встретится, в кругу семьи, на седьмой или восьмой вилле
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28.11.2025 23:33 Відповісти
.. здається..що скоро Умеров з Майямі надішле листа з рішенням піти у відставку...
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28.11.2025 23:34 Відповісти
Якщо НАБУ встагне підготувати підозру.
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29.11.2025 09:03 Відповісти
Громадянину США Умерову по барабану підозри НАБУ.... Як і Міндічу...Єрмаку і сотням інших покидьків. Він дуже добре знає цю кухню.... Пахне смаженим і вже підгорілим. І Єрмак і всі вони розуміють...що їх чекає. Тілький зелений ідіот не розуміє..що оточення закладає його ...як основного винуватця всіх подій...
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29.11.2025 13:22 Відповісти
Перфетиссимо!****** засолется!!!
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28.11.2025 23:34 Відповісти
Біда
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28.11.2025 23:34 Відповісти
Ну це як НАБУ/САП вирішить.
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28.11.2025 23:35 Відповісти
Що називається-як з язика зняли . Бо Єрмак-Умєров - це як Шерочка с Машерочкой (й зЄ не ревнує Єрмака - бо ЕТА ЧІСТО РАБОТА)...
Коли йому США відмовили стати послом Єрмака у США - США сказали , ти НАМ пригодишся трохи пізніше...
А от кому НАМ? Банді ПРикремлівських нацисто-магістів Венса, Кушнера + агента Віткоффа?
То дивно, у НАБУ на Умєрова справи ще за часів "за царя Панька ,коли земля була тонка"

Й не даремно ж СБУ ще тормозять мародерство у військових напрямках ...
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29.11.2025 00:31 Відповісти
ВІН ЇДЕ НА ПЕРЕМОВНИ з Вітькоффом та Кушніром за пару днів до зустрічі того з хйлом у Москві ...
Це при тому , що скандалу з Вітькоффом цурається як чуми держсекретар Рубіо... й більша частина політичного бомонду США, котрі засуджують цю історію як ВІТКОФФгейт
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29.11.2025 00:36 Відповісти
мала на увазі НАБУ тормозять військові кейси не дарма, а чому?
Єрмаку як Алькапоне, перед"яву зробили мізерну, по нерухомості ДИНАСТІЯ
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29.11.2025 00:39 Відповісти
А эту обезьяну когда закроют??
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28.11.2025 23:38 Відповісти
Як не підпише, так і закриють.
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28.11.2025 23:42 Відповісти
Залежить від того чи сплачував податки в США. Смєлянскій (УкрПошта) наприклад, минулого року заплатив 2,2 мільйони доларів податків в США. Якщо і Умєров платив регулярно, то напевне США вітатимуть "справного платника податків". А США не судять громадян за злочини скоєні в інших країнах...
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29.11.2025 00:21 Відповісти
Чебурек, схоже, відкупився від НАБУ і САП - на час відвідування сімї .... Перед СІЗО!
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28.11.2025 23:39 Відповісти
Тому шо є бонелох , і є лохи.
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28.11.2025 23:43 Відповісти
Чорна п'ятниця чомусь чорна для всіх жидокацапів.
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28.11.2025 23:41 Відповісти
Тому що у вечері перед шабату підписують укази
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28.11.2025 23:59 Відповісти
Може він про бізнес, тобто бронежилети.
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28.11.2025 23:42 Відповісти
Що це за засранці трампа,для зустрічі з якими татарин полетить у Маямі?
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28.11.2025 23:43 Відповісти
чєбурєк-видатний український діяч з чотирма паспортами і нерухомістю в сша.
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28.11.2025 23:44 Відповісти
З посланцями типу...
засранцями. З єрмаком був би якийсь єврейський триумвірат рєшал по Україні. А тута ще й татарин нині. Комедія фарс.
..
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28.11.2025 23:45 Відповісти
Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити укладення https://zn.ua/ukr/war/mirnij-plan-ssha-dlja-ukrajini-z-28-punktiv-bazuvavsja-na-rosijskomu-dokumenti-dzherela-reuters.html угоди про припинення війни в Україні. Як пише видання https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/28/trump-to-recognise-occupied-ukraine-part-of-russia/ The Telegraph, Дональд https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-vidpravljaje-svoho-zjatja-kushnera-i-vitkoffa-u-moskvu-dlja-perehovoriv-iz-putinim.html Трамп відправить свого мирного посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, щоб зробити пряму пропозицію Владіміру Путіну у Москві.
«Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають», - заявило одне добре поінформоване джерело видання.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ochilnik-ofisu-prezidenta-jermak-napisav-zajavu-pro-vidstavku-prezident.html Звільнений сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повинен був цими вихідними полетіти до США для переговорів з командою президента Трампа щодо "мирного плану". Про це повідомляє видання https://www.axios.com/2025/11/28/zelensky-chief-staff-yermak-resign-scandal-corruption Axios з посиланням на двох українських чиновників.

Як повідомили українські чиновники, Єрмак мав прибути до Маямі цього тижня разом із кількома представниками команди Зеленського та провести переговори зі спецпосланцем Трампа, Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Українські чиновники заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним", - пише видання.

Водночас український чиновник додав, що відставка Єрмака не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни, яка була визначена Зеленським.
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29.11.2025 00:28 Відповісти
чебурек здає КРИМ - а Трамп йому дає гарантію безпеки
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29.11.2025 00:41 Відповісти
...поки українці танцюють під справи Проти ??? Єрмака?
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29.11.2025 00:42 Відповісти
Агент "Чебурек" їде в США, щоб зустрітися в Маямі зі Стівом Віткоффом, який (як виявилося) любить чебуреки.
Віримо!!!

Рустем їде співпрацювати з ФБР.
В нього вся родина і все майно в США.
В Україні в нього тільки посада і зарплата.
Умєров розуміє, що в США, за фінансові злочини можна загриміти на великі тюремні строки чи на пожиттєве, а Зеленський з Міндічем та Єрмаком там не допоможуть.
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29.11.2025 00:45 Відповісти
Капець якийсь, і це м'яко кажучи, якись потвори, котрим вручені підозри або у яких рильце у пушку, а точніше за пухом не видно рила, представляють України у переговорному процесі...
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29.11.2025 01:41 Відповісти
Пора і цього кнура прибирати.
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29.11.2025 02:59 Відповісти
коли цього покидька ув'язнять?
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29.11.2025 05:26 Відповісти
Тобто - вдома. Дуже вигідно...
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29.11.2025 06:43 Відповісти
Як так дивлюсь, зі сторони США незабаром перемовини доручать вести любій покоївці Трампа. Зять вже є, хто наступний?
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29.11.2025 06:58 Відповісти
Умєров зустрінеться з посланцями Трампа Джерело: https://censor.net/ua/n3587663

Якщо встигне. За цим басурманським чебуреком теж вже давно плаче буцигарня.
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29.11.2025 07:44 Відповісти
Посланцы Трампа это наверное риэлторы трамп организейшн,элитные квартирки и виллы будут смотреть и подбирать.
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29.11.2025 08:51 Відповісти
 
 