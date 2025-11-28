Умєров зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі цього тижня,- FT
Секретар РНБО Рустем Умєров проведе зустріч в Маямі з посланцями президента США Дональда Трампа наприкінці цього тижня.
Про це повідомив журналіст Financial Times Кристофер Міллер,інформує Цензор.НЕТ.
Умєров відправиться в США на переговори
"Мені повідомили, що Рустем Умеров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цього тижня",- написав журналіст.
- Напередодні видання повідомляло, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".
- Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+22 НБ
показати весь коментар28.11.2025 23:36 Відповісти Посилання
+12 Вадим #601947
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+12 Володимир Левченко #559507
показати весь коментар28.11.2025 23:31 Відповісти Посилання
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Чому?
Коли йому США відмовили стати послом Єрмака у США - США сказали , ти НАМ пригодишся трохи пізніше...
А от кому НАМ? Банді ПРикремлівських нацисто-магістів Венса, Кушнера + агента Віткоффа?
То дивно, у НАБУ на Умєрова справи ще за часів "за царя Панька ,коли земля була тонка"
Й не даремно ж СБУ ще тормозять мародерство у військових напрямках ...
Це при тому , що скандалу з Вітькоффом цурається як чуми держсекретар Рубіо... й більша частина політичного бомонду США, котрі засуджують цю історію як ВІТКОФФгейт
Єрмаку як Алькапоне, перед"яву зробили мізерну, по нерухомості ДИНАСТІЯ
засранцями. З єрмаком був би якийсь єврейський триумвірат рєшал по Україні. А тута ще й татарин нині. Комедія фарс.
..
«Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають», - заявило одне добре поінформоване джерело видання.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ochilnik-ofisu-prezidenta-jermak-napisav-zajavu-pro-vidstavku-prezident.html Звільнений сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повинен був цими вихідними полетіти до США для переговорів з командою президента Трампа щодо "мирного плану". Про це повідомляє видання https://www.axios.com/2025/11/28/zelensky-chief-staff-yermak-resign-scandal-corruption Axios з посиланням на двох українських чиновників.
Як повідомили українські чиновники, Єрмак мав прибути до Маямі цього тижня разом із кількома представниками команди Зеленського та провести переговори зі спецпосланцем Трампа, Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.
"Українські чиновники заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним", - пише видання.
Водночас український чиновник додав, що відставка Єрмака не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни, яка була визначена Зеленським.
Віримо!!!
Рустем їде співпрацювати з ФБР.
В нього вся родина і все майно в США.
В Україні в нього тільки посада і зарплата.
Умєров розуміє, що в США, за фінансові злочини можна загриміти на великі тюремні строки чи на пожиттєве, а Зеленський з Міндічем та Єрмаком там не допоможуть.
Якщо встигне. За цим басурманським чебуреком теж вже давно плаче буцигарня.