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Новини Мирний план США Звільнення Єрмака
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Єрмак мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа, - Axios

Єрмак мав летіти у США

Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента  за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".

Про це пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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За словами українських джерел Axios, Єрмак подав у відставку за день до того, як "мав поїхати до Маямі для переговорів з командою президента Трампа про мирний план", йдеться в публікації.

Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Українські посадовці заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з Владіміром Путіним", – ідеться в матеріалі.

Також читайте: Україна готується до переговорів із США щодо "мирного плану", - Зеленський

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака "поставила переговори під питання", але не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Обшуки та звільнення Єрмака

Також читайте: Віткофф прибуде до Москви у першій половині наступного тижня, - Пєсков

Автор: 

США (26719) Єрмак Андрій (1780) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+32
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28.11.2025 21:43 Відповісти
+29
нічого, хай замість нього полетить Порошенко - принаймі, він має досвід перемовин
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28.11.2025 21:45 Відповісти
+16
Його б зараз притормозити - шоб не чухнув на землю обітованную
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28.11.2025 21:43 Відповісти
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в клетку зоопарка волшебным пинком он полетит!
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28.11.2025 21:43 Відповісти
на жаль ні... пропетляє *******
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28.11.2025 21:46 Відповісти
Українці мають вирішувати, і Українці хочуть його підсмажити з усією їхньою бандою!!!
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28.11.2025 21:58 Відповісти
які українці? 73%? в молоді роки я теж був ідеалістом...
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28.11.2025 22:01 Відповісти
У політику Єрмака привів депутат від Партії регіонів Ельбрус Тадеєв.

З 2006 по 2014 роки він був його помічником на громадських засадах.
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28.11.2025 22:11 Відповісти
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28.11.2025 21:43 Відповісти
у Вас дуже тонкий гумор - "Портрєт" може сприйняти це за пораду і точно може призначити....
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28.11.2025 21:55 Відповісти
Єрмак був вже збитим льтчікам на зустрічі з Рубіо у Женеві , а тепер ця курвокоманда ВІТКОФФ КУШНЕР виглядали як рятівники агента Козира?
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28.11.2025 22:01 Відповісти
тобто Алібаба вже крива качка з Києва летів на свіданку до погрязшї у Вікоффгейті парочки? Впевненно знову Рубіо був поза цією грою, витримавши його у Женеві без гучного скандалу ...
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28.11.2025 22:11 Відповісти
І мене це аж задумало
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28.11.2025 22:07 Відповісти
не кожна птиця може долетіти до середини Дніпра!
Тут потрібний талант і натхнення!
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28.11.2025 22:25 Відповісти
Та вони замотались так останнім часом, аж моторчики димлять на жопі. Підгорає капітально...
Все труситься, аби встигнути втекти із краденим.

2й тиждень на регідроні сидять
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29.11.2025 00:32 Відповісти
Його б зараз притормозити - шоб не чухнув на землю обітованную
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28.11.2025 21:43 Відповісти
Такая сильная и грозная америка , а Австрия фирташа не выдала!
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28.11.2025 22:04 Відповісти
Хоть щось зміниться. Як мінімум, у Вітькова виникнуть проблеми з вже накатаним шляхом ,,***********,, русково міра. Потрібно буде придивлятись до нових гравців.
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28.11.2025 21:43 Відповісти
У Віткова проблем не буде, йому насрати хто підпише .
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28.11.2025 21:47 Відповісти
Будуть. Він обробляв одну групу зацікавлених, а зараз потрібно зацікавити іншу команду в якої не менш відкриті пащеки та кишені.
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28.11.2025 21:49 Відповісти
Ага , один вже довимахувався , сьогодні побачили
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28.11.2025 22:03 Відповісти
нічого, хай замість нього полетить Порошенко - принаймі, він має досвід перемовин
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28.11.2025 21:45 Відповісти
Оце норм ідея!
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28.11.2025 21:50 Відповісти
Прилетів Алі-Баба, долітався
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28.11.2025 21:46 Відповісти
Карлсон краще його літає, це не на віслюку їздити.
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28.11.2025 21:50 Відповісти
Полетів як фанера над Парижом. Париж -Шишаки-через Кобеляки.

Але...то не вечір.
Ці мразі рєшат свої справи
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28.11.2025 22:05 Відповісти
дякую згадали моє рідне місто
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28.11.2025 22:17 Відповісти
Тоді у вас повинно бути відмінне почуття гумору😁
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29.11.2025 00:27 Відповісти
Єрмак був парубок моторний
І в цілому ще той мудак
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28.11.2025 21:49 Відповісти
Так це була б втеча - бо у США зараз нє да укратрампа?
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28.11.2025 21:51 Відповісти
Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером

Але це саме вже остаточно розкриті ПРОПУТІНЦІ серед респів! Саме приВенсівські нацисти в контакті через таких як Такер Карлсон та ще так кілька ультра технологів моглиб забезпечити ПРитулок укрокозиру Кремля.
ВЕНС ПРИТИХАРИВСЯ? ТАК ЙОМУ В. ПРЕЗИДЕНТИ ХОЧЕТСЯ СІСТИ, ЯКЩО ТРМПА НЕ ДОСИДИТЬ ДО 28-РОКУ... МОЖЕ ТОМУ Й ЦИФРА 28 У МИРНОМУ ПЛАНІ ФІГУРУВАЛА;
Зауважте, ні Віткофф ні зятьок Короля не є ні при яких державних посадах ...
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28.11.2025 21:58 Відповісти
ну все, тепер перемовини підуть як по маслу і мир нарешті настане по )(уйлоплану, чи як? 😂
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28.11.2025 21:50 Відповісти
Летів - пролетів - тепер би гарно сісти
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28.11.2025 21:51 Відповісти
якщо пролетів - тут головне правильно піти на друге коло, а уже потім думати "про посадку"
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28.11.2025 21:57 Відповісти
єрмаку присвячується:
Я у США хотєла,
Вот і залєтєла!
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28.11.2025 21:52 Відповісти
тепер для "Чебурека" потрібно вірш скласти ...
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28.11.2025 21:58 Відповісти
Якби ж то реально так😁
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28.11.2025 22:06 Відповісти
Нічого особливого не відбудеться якщо від України взагалі ніхто не поїде на зустріч з "чебуреком" і посадовою особою -"зять Трампа". Все одно цьому "мирному плану" відведена така сама участь як і всим попереднім.
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28.11.2025 21:53 Відповісти
Нічого особливого не відбудеться...а фуршет вже підготовлений - сало порізане, часник, цибуля...
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28.11.2025 21:57 Відповісти
Долю України вирішують задрипаний завгосп і батько наркомана...
Це вже дніще чи ще дно ?
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28.11.2025 21:54 Відповісти
І шо тепер, не буде «мирних» переговорів? Трамп не продасть Україну кацапам? От лишенько!
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28.11.2025 21:54 Відповісти
Геніально...
підкласти Трампу д'Єрмака (з душком💩💩💩)
і потім ЗЕ так сміливо прямо в очі: "Донльде Фредовичу, тут форс-мажор з мірньім планом 🖕 - головного підписуя НАБУ заарештувало, а більше нікому...
Почекайте поки його випустять... Та там не довго - всього два пожиттєвих..."
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28.11.2025 22:12 Відповісти
Трамп помилував індичку.
Зеленський не помилував Єрмака.
Корупція догризає Україну.
Чи допоможе це врятувати Україну?
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28.11.2025 22:00 Відповісти
Якщо не втіче в рашку то в камеру піде...
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28.11.2025 22:01 Відповісти
а такі ці собитія ,говорять про те ,шо є ще Порох в пороховниці , такі є кому очі розкрити у ФБР...і наше НАБУ теж кришується українськими студентами з картонками ,як виявилося , сильна зброя проти зеленської шобли ... ...
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28.11.2025 22:04 Відповісти
Про що з тими мразями українофобами переговорюватись якщо вони вже завідомо прийняли позицію )(уйла? Відправте до них краще на переговори Парасюка
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28.11.2025 22:05 Відповісти
Вночі запитів на ВІП-ТАКСІ зі Львова до кордону значно побільшає....
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28.11.2025 22:06 Відповісти
Бувший начальник контрабанди особисто сам возить через кордон.

Дніще чи ще дно?
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29.11.2025 00:44 Відповісти
"граніца на замкє" у мафії..
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29.11.2025 00:52 Відповісти
а чєбурєк полетить?
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28.11.2025 22:10 Відповісти
я навіть не маю сумнівів - полетить! для нього спеціально із Борисполя полетить борт, але не туди...
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28.11.2025 23:17 Відповісти
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28.11.2025 22:11 Відповісти
Русть Трамп теперь локти кусает!
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28.11.2025 22:19 Відповісти
Вінмає летіти на лаву підсудних.
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28.11.2025 22:27 Відповісти
Лететь? Ну скорее всего ещё полетит, все они лихо улетают в тёплые страны с награбленным баблишком..
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28.11.2025 22:43 Відповісти
Якщо НАБУ і зараз проспить втечу - треба звільняти керівників оперативних підрозділів....набридли ті підозри до недосяжних корупціонерів....
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28.11.2025 22:51 Відповісти
ой мені подобається ,єрмак мав летіти ?... ша ,вже ніхто , нікуди не летить ...
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28.11.2025 23:03 Відповісти
Нажаль є слушок Умєров летить членом делегації - не знаю чи може головою делегації?
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28.11.2025 23:17 Відповісти
погано і дуже ...зеленський 🤡 в стамбулі пообіцяв здати Україну ,умеров був там , будуть виконувати завдання кремля ,доречі як і трамп....
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28.11.2025 23:20 Відповісти
Голови там нема, хай летить першим
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29.11.2025 00:47 Відповісти
В столыпинском вагоне ему ехать
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28.11.2025 23:49 Відповісти
Якщо б це не було вигідно Зеленському і Єрмаку, не було б жодної відставки, і кереваного колапсу в переговорному процесі, бо результати цього вже очевидні і вони не з поаулярних.
Тому корисні ідіоти прислужилися їм повністю аби всі негаразди і попазки списати саме на тиск суспільствп і набушників.
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28.11.2025 23:50 Відповісти
На одного кацапського агента в групі підготовки капітуляції України стало менше.
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29.11.2025 00:00 Відповісти
Ермаку ничего не будет. С израильским паспортом он неприкосновенен во всем мире за исключением самого израиля. Как и все жулики-бандиты по всему миру с такими паспортами.
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29.11.2025 02:49 Відповісти
Редактори, агов. Завгосп звільняється, а не подає у відставку!
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29.11.2025 08:24 Відповісти
... кацапоагент має сидіти в тюрмі за зраду
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29.11.2025 10:32 Відповісти
Давно вже пора про нього забути
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29.11.2025 11:19 Відповісти
 
 