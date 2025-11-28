Єрмак мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа, - Axios

Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".

Про це пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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За словами українських джерел Axios, Єрмак подав у відставку за день до того, як "мав поїхати до Маямі для переговорів з командою президента Трампа про мирний план", йдеться в публікації.

Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Українські посадовці заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з Владіміром Путіним", – ідеться в матеріалі.

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Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака "поставила переговори під питання", але не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Обшуки та звільнення Єрмака

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