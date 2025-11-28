Єрмак мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".
Про це пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами українських джерел Axios, Єрмак подав у відставку за день до того, як "мав поїхати до Маямі для переговорів з командою президента Трампа про мирний план", йдеться в публікації.
Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.
"Українські посадовці заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з Владіміром Путіним", – ідеться в матеріалі.
Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака "поставила переговори під питання", але не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
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З 2006 по 2014 роки він був його помічником на громадських засадах.
Тут потрібний талант і натхнення!
Все труситься, аби встигнути втекти із краденим.
2й тиждень на регідроні сидять
Але...то не вечір.
Ці мразі рєшат свої справи
І в цілому ще той мудак
Але це саме вже остаточно розкриті ПРОПУТІНЦІ серед респів! Саме приВенсівські нацисти в контакті через таких як Такер Карлсон та ще так кілька ультра технологів моглиб забезпечити ПРитулок укрокозиру Кремля.
ВЕНС ПРИТИХАРИВСЯ? ТАК ЙОМУ В. ПРЕЗИДЕНТИ ХОЧЕТСЯ СІСТИ, ЯКЩО ТРМПА НЕ ДОСИДИТЬ ДО 28-РОКУ... МОЖЕ ТОМУ Й ЦИФРА 28 У МИРНОМУ ПЛАНІ ФІГУРУВАЛА;
Зауважте, ні Віткофф ні зятьок Короля не є ні при яких державних посадах ...
Я у США хотєла,
Вот і залєтєла!
Це вже дніще чи ще дно ?
підкласти Трампу д'Єрмака (з душком💩💩💩)
і потім ЗЕ так сміливо прямо в очі: "Донльде Фредовичу, тут форс-мажор з мірньім планом 🖕 - головного підписуя НАБУ заарештувало, а більше нікому...
Почекайте поки його випустять... Та там не довго - всього два пожиттєвих..."
Зеленський не помилував Єрмака.
Корупція догризає Україну.
Чи допоможе це врятувати Україну?
Дніще чи ще дно?
Тому корисні ідіоти прислужилися їм повністю аби всі негаразди і попазки списати саме на тиск суспільствп і набушників.