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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф прибуде до Москви у першій половині наступного тижня, - Пєсков

віткофф і путін

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистська російська держагенція ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

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Віткофф прибуде до Москви наступного тижня

"У першій половині тижня Віткофф зустрінеться з Путіним. Дату ми оголосимо своєчасно", - сказав Пєсков.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України

Витік розмови Віткоффа з Ушаковим

  • Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
  • Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
  • "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
  • Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте також: Путін про витік розмови Віткоффа з Ушаковим: Він захищає інтереси США. Було б дивно, якби він вилаяв Росію нецензурною лайкою

Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) путін володимир (25478) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+8
Проїде по заробітню платню за листопад.
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28.11.2025 21:32 Відповісти
+7
Непотопляємий Віткофф- значить путлєр з Трампом будуть давити на Україну
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28.11.2025 21:32 Відповісти
+6
і аванс за грудень!
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28.11.2025 21:36 Відповісти
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Проїде по заробітню платню за листопад.
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28.11.2025 21:32 Відповісти
і аванс за грудень!
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28.11.2025 21:36 Відповісти
Та там багато набігло. Подарунки кешем на День Подяки, Риздво тощо.
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28.11.2025 21:39 Відповісти
Розумні заробляють кругом.
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28.11.2025 21:38 Відповісти
Непотопляємий Віткофф- значить путлєр з Трампом будуть давити на Україну
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28.11.2025 21:32 Відповісти
Це і так абсолютно зрозуміло !
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28.11.2025 21:33 Відповісти
звичайно будуть, бо на слабких завжди тиснуть
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28.11.2025 21:37 Відповісти
а кто на тебя давит ? или ты считаешь себя сильным ?
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28.11.2025 21:49 Відповісти
я вважаю, що українці мають перестати бути пасивними куколдами, і мають змусити владу створити ядерну зброю будь-якою ціною.
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28.11.2025 21:53 Відповісти
в США вітькоффгейт почався- замореться...
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28.11.2025 22:29 Відповісти
Плівки мали Трампа підкосити - тепер Віткоффа вибити з сідла - якісь слабенькі потуги
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28.11.2025 22:35 Відповісти
у республітканців після відставки Маргарет Зільоної трійка більшість лиш залишилась у Палаті - а шо буде в Жовтні після виборів ...
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28.11.2025 23:12 Відповісти
Я вірю вони заплатять.високу ціну за торгівлю Україною і її народом. Вони взвиють
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28.11.2025 23:52 Відповісти
Та називайте його вже просто Вітьков. Він це заслужив за роки сумлінної праці.
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28.11.2025 21:34 Відповісти
блд- ех не встиг Козир до нього на свіданку -маляву ***** передати.
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28.11.2025 22:28 Відповісти
Віткофф - фуфло...
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28.11.2025 21:35 Відповісти
Плювати.
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28.11.2025 21:36 Відповісти
Народився в єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффа та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум) у Бронксі. Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?) та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц) були емігрантами з росії та білорусі.

Подейкують, що воно й кацапською володіє. І навіть з ****** нею спілкується.
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28.11.2025 21:45 Відповісти
А для чого?Хуйло вже заторпедив всі ті пропозиції від американців(
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28.11.2025 21:50 Відповісти
як він може відхилити свій план ?
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29.11.2025 07:11 Відповісти
Щоб воно падло сдохло. Потрібно ту сволоту внести в Миротворець і не вести з ним переговорів. )(уйло спеціально наказав Тампону в переговорну групу внести одних **************
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28.11.2025 22:03 Відповісти
Так может этот ***** там и останется с сынульками.
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28.11.2025 22:05 Відповісти
"Віткофф прибуде до Москви у першій половині наступного тижня"
Отримати чергову писульку з хотєлками пупіна?
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28.11.2025 22:09 Відповісти
Дайте йому оселедця і залиште собі! Бо той, хто потурає терористам, сам є терористом!
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29.11.2025 08:24 Відповісти
Єрмак вже буде його там зустрічати ?
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29.11.2025 09:39 Відповісти
 
 