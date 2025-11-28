Віткофф прибуде до Москви у першій половині наступного тижня, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистська російська держагенція ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
Віткофф прибуде до Москви наступного тижня
"У першій половині тижня Віткофф зустрінеться з Путіним. Дату ми оголосимо своєчасно", - сказав Пєсков.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Витік розмови Віткоффа з Ушаковим
- Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
- Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
- "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
- Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
показати весь коментар28.11.2025 21:32 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар28.11.2025 21:32 Відповісти Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар28.11.2025 21:36 Відповісти Посилання
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Подейкують, що воно й кацапською володіє. І навіть з ****** нею спілкується.
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