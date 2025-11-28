Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское российское госагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе
"В первой половине недели Уиткофф встретится с Путиным. Дату мы объявим своевременно", - сказал Песков.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым
- Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
- Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
- "Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
- Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.
Подейкують, що воно й кацапською володіє. І навіть з ****** нею спілкується.
Отримати чергову писульку з хотєлками пупіна?