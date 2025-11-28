Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское российское госагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе

"В первой половине недели Уиткофф встретится с Путиным. Дату мы объявим своевременно", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Сын Трампа заявил, что все критики Уиткоффа "хотят провала любого мирного соглашения" по Украине

Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Читайте также: Путин об утечке разговора Уиткоффа с Ушаковым: Он защищает интересы США. Было бы странно, если бы он обругал Россию нецензурной бранью