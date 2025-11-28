РУС
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
703 20

Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков

витковф,путин

Российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское российское госагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе

"В первой половине недели Уиткофф встретится с Путиным. Дату мы объявим своевременно", - сказал Песков.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Сын Трампа заявил, что все критики Уиткоффа "хотят провала любого мирного соглашения" по Украине

Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым

  • Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
  • Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
  • "Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
  • Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Читайте также: Путин об утечке разговора Уиткоффа с Ушаковым: Он защищает интересы США. Было бы странно, если бы он обругал Россию нецензурной бранью

Автор: 

Песков Дмитрий (2044) путин владимир (32481) Стив Уиткофф (179)
Топ комментарии
+6
Проїде по заробітню платню за листопад.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:32 Ответить
+6
Непотопляємий Віткофф- значить путлєр з Трампом будуть давити на Україну
показать весь комментарий
28.11.2025 21:32 Ответить
+6
і аванс за грудень!
показать весь комментарий
28.11.2025 21:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Та там багато набігло. Подарунки кешем на День Подяки, Риздво тощо.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:39 Ответить
Розумні заробляють кругом.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:38 Ответить
Це і так абсолютно зрозуміло !
показать весь комментарий
28.11.2025 21:33 Ответить
звичайно будуть, бо на слабких завжди тиснуть
показать весь комментарий
28.11.2025 21:37 Ответить
а кто на тебя давит ? или ты считаешь себя сильным ?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:49 Ответить
я вважаю, що українці мають перестати бути пасивними куколдами, і мають змусити владу створити ядерну зброю будь-якою ціною.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:53 Ответить
в США вітькоффгейт почався- замореться...
показать весь комментарий
28.11.2025 22:29 Ответить
Плівки мали Трампа підкосити - тепер Віткоффа вибити з сідла - якісь слабенькі потуги
показать весь комментарий
28.11.2025 22:35 Ответить
Та називайте його вже просто Вітьков. Він це заслужив за роки сумлінної праці.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:34 Ответить
блд- ех не встиг Козир до нього на свіданку -маляву ***** передати.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:28 Ответить
Віткофф - фуфло...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:35 Ответить
Плювати.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:36 Ответить
Народився в єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффа та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум) у Бронксі. Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?) та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц) були емігрантами з росії та білорусі.

Подейкують, що воно й кацапською володіє. І навіть з ****** нею спілкується.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:45 Ответить
А для чого?Хуйло вже заторпедив всі ті пропозиції від американців(
показать весь комментарий
28.11.2025 21:50 Ответить
Щоб воно падло сдохло. Потрібно ту сволоту внести в Миротворець і не вести з ним переговорів. )(уйло спеціально наказав Тампону в переговорну групу внести одних **************
показать весь комментарий
28.11.2025 22:03 Ответить
Так может этот ***** там и останется с сынульками.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:05 Ответить
"Віткофф прибуде до Москви у першій половині наступного тижня"
Отримати чергову писульку з хотєлками пупіна?
показать весь комментарий
28.11.2025 22:09 Ответить
 
 