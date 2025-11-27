РУС
Путин об утечке разговора Уиткоффа с Ушаковым: Он защищает интересы США. Было бы странно, если бы он обругал Россию нецензурной бранью

Путин о встрече на Аляске

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы отстаивает исключительно интересы своей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комментируя утечку разговора Уиткоффа с Юрием Ушаковым, Путин предположил, что она "может быть как фейком, так и правдой". Он также вспомнил свой визит на Аляску и встречу с Дональдом Трампом, после чего, по его словам, обе стороны "пришли к пониманию", как можно было бы завершить боевые действия. В то же время Путин пожаловался, что Вашингтон "неожиданно объявил" санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Путин заявил, что не видит оснований обвинять Уиткоффа в "чрезмерной любезности" по отношению к российской стороне: "Мы с ним говорили, встречались". Он добавил, что было бы странно, если бы американский дипломат "обругал Россию нецензурной бранью", а затем приехал в Москву налаживать диалог.

"Я знаком с господином Уиткоффом в течение нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом длится уже много-много лет, а возможно, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга, как интеллигентные люди. Но каждый защищает свою позицию", - сказал Путин.

По его словам, Уиткоффа к переговорам якобы делегировали не только люди Трампа, но и представители военных, дипломатов и административных органов США.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
  • Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
  • "Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
  • Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Автор: 

путин владимир (32471) Стив Уиткофф (178) Ушаков Юрий (1)
Топ комментарии
+4
А хто відстоює інтереси України в цьому мирному врегулюванні? Україні не потрібен такий мирний процес, де росія з США відстоюють свої інтереси за рахунок України! США мають бути усунуті від мирного врегулювання війни до кінця каденції Трампа! Ідіоти та мародери ще нікому не допомагали досягнути результату!
+2
Защітнічєк виіскался. Фу, мразь!
+2
Невже так зовсім все по швах?
Комментировать
Сортировать:
Защітнічєк виіскался. Фу, мразь!
А хто відстоює інтереси України в цьому мирному врегулюванні? Україні не потрібен такий мирний процес, де росія з США відстоюють свої інтереси за рахунок України! США мають бути усунуті від мирного врегулювання війни до кінця каденції Трампа! Ідіоти та мародери ще нікому не допомагали досягнути результату!
😂😂😂
>А хто відстоює інтереси України в цьому мирному врегулюванні? Україні не потрібен такий мирний процес, де росія з США відстоюють свої інтереси за рахунок України!

Тоді треба створювати ядерку, всі поважають ядерні країни. А лохів без ядерки всі зневажають і використовують в якості fleshlight.
Це дійсно було дивно якби ху...лостан та матом, трампонутий йому цього не пробачив, як можно на любих друзів і хазяїна
Невже так зовсім все по швах?
Насправді, чи часто так **** абільно висерається по темі скандально проібаних своїх операцій власними утирками та своїми агентами своїх агентів ?
ШОТА такі пашло нє тудой?

Нагадує мені жовтень 2004 рік й канфєтку від Яника хйлу на параді у Києві й це був пролог Помаранчевої революції.



https://www.youtube.com/shorts/XZrjC-TQ8Qw

Жовтень 2004 р парад у Києві начесть визволення від фашистів - агенти кремля та два ліліпута кремлівські на трибуні Хрещатика .
Пуйло і інтелігентність це як яйця і легені.Це все рівно що бен ладена назвати інтелігентом.
відгодувати помиловану донею турку прімерно!
і чючелко її в овальний кабінет - це була 11 війна,
яку доня переміг!🤣
Захищає інтереси США - то шо ж тут дивного якби він обклав кацапів триповерховим матом
Покидьки що ті, що ті. Віткофф ще і тупий ср.кодиз.
Якось дуже "вчасно" ця істота вилізла і почала теліпати своїм гнилим язиком
Коли Келлог захищав, то ви його зразу попросили на вихід.
Интеллигент оказывается
И зашита неспроста, на агента влияния очень похож
Как раз странно другое ВЕСЬ МИР поёт хит, путин ***** и все называют бензоколонку ********** а Витьков как-то откололся от общества...
Во, паутину вьет не х##ло#во!
Моль - она и в Африке "моль"
А лізати дупу ***** це природньо і це захист інтересів США ?
Якби ще з метою конспірації, тебе ****** називав, тоді би все виглядало природньо.
пуйло намагався прикрити свого агента, натомість зайвий раз ''палить" його.
Здохти падоль каzапська.
що за подія? прям якийсь вітька-недоумок пуйла врятує вже от от
Це взагалі який сюр. Вони проводять якісь перемовини, якісь списки складають. Витрачають купу грошей на делегації, на зборища імбецилів, які не можуть сказати путіну, щоб він забрався з України. Україна не починала війни, не анексувала територій, не вбивала мирних громадян. росія як злочинне угруповання проводить рейдерські захоплення, як терористична організація шантажує весь світ, і стирає з лиця землі цілі міста. Про що тут можна домовлятися? Ех, а який був шанс путіна @обнути, коли він летів на Аляску.
