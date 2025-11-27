Путин об утечке разговора Уиткоффа с Ушаковым: Он защищает интересы США. Было бы странно, если бы он обругал Россию нецензурной бранью

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы отстаивает исключительно интересы своей страны.

Комментируя утечку разговора Уиткоффа с Юрием Ушаковым, Путин предположил, что она "может быть как фейком, так и правдой". Он также вспомнил свой визит на Аляску и встречу с Дональдом Трампом, после чего, по его словам, обе стороны "пришли к пониманию", как можно было бы завершить боевые действия. В то же время Путин пожаловался, что Вашингтон "неожиданно объявил" санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Путин заявил, что не видит оснований обвинять Уиткоффа в "чрезмерной любезности" по отношению к российской стороне: "Мы с ним говорили, встречались". Он добавил, что было бы странно, если бы американский дипломат "обругал Россию нецензурной бранью", а затем приехал в Москву налаживать диалог.

"Я знаком с господином Уиткоффом в течение нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом длится уже много-много лет, а возможно, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга, как интеллигентные люди. Но каждый защищает свою позицию", - сказал Путин.

По его словам, Уиткоффа к переговорам якобы делегировали не только люди Трампа, но и представители военных, дипломатов и административных органов США.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

