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Новини Мирний план США
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Путін про витік розмови Віткоффа з Ушаковим: Він захищає інтереси США. Було б дивно, якби він вилаяв Росію нецензурною лайкою

Путін про зустріч на Алясці

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф нібито відстоює виключно інтереси своєї країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Коментуючи злив розмови Віткоффа з Юрієм Ушаковим, Путін припустив, що вона "може бути як фейк, так і правда". Він також згадав свій візит на Аляску й зустріч із Дональдом Трампом, після чого, за його словами, обидві сторони "склали розуміння", як можна було б завершити бойові дії. Водночас Путін поскаржився, що Вашингтон "несподівано оголосив" санкції проти "Роснефти" та "Лукойла".

Путін заявив, що не бачить підстав звинувачувати Віткоффа у "надмірній люб’язності" щодо російської сторони: "Ми з ним говорили, зустрічалися". Він додав, що було б дивно, якби американський дипломат "вилаяв би Росію нецензурною лайкою", а потім приїхав до Москви налагоджувати діалог.

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"Я знайомий із паном Віткоффом протягом кількох місяців, а його дружба з президентом Трампом триває вже багато-багато років, а можливо, десятиліття. Він американський громадянин, захищає позицію свого президента і своєї країни. Так, у нас діалог непростий. Так, ми ведемо цей діалог без лайки і без плювків один в одного, як інтелігентні люди. Але кожен захищає свою позицію", - сказав Путін.

За його словами, Віткоффа до переговорів нібито делегували не лише люди Трампа, а й представники військових, дипломатів та адміністративних органів США.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
  • Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
  • "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
  • Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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Автор: 

путін володимир (25474) Віткофф Стів (318) Ушаков Юрій (32)
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Топ коментарі
+6
А хто відстоює інтереси України в цьому мирному врегулюванні? Україні не потрібен такий мирний процес, де росія з США відстоюють свої інтереси за рахунок України! США мають бути усунуті від мирного врегулювання війни до кінця каденції Трампа! Ідіоти та мародери ще нікому не допомагали досягнути результату!
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27.11.2025 17:13 Відповісти
+4
Защітнічєк виіскался. Фу, мразь!
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27.11.2025 17:10 Відповісти
+3
Невже так зовсім все по швах?
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27.11.2025 17:15 Відповісти
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Защітнічєк виіскался. Фу, мразь!
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27.11.2025 17:10 Відповісти
А хто відстоює інтереси України в цьому мирному врегулюванні? Україні не потрібен такий мирний процес, де росія з США відстоюють свої інтереси за рахунок України! США мають бути усунуті від мирного врегулювання війни до кінця каденції Трампа! Ідіоти та мародери ще нікому не допомагали досягнути результату!
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27.11.2025 17:13 Відповісти
😂😂😂
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27.11.2025 17:17 Відповісти
>А хто відстоює інтереси України в цьому мирному врегулюванні? Україні не потрібен такий мирний процес, де росія з США відстоюють свої інтереси за рахунок України!

Тоді треба створювати ядерку, всі поважають ядерні країни. А лохів без ядерки всі зневажають і використовують в якості fleshlight.
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27.11.2025 17:22 Відповісти
Це дійсно було дивно якби ху...лостан та матом, трампонутий йому цього не пробачив, як можно на любих друзів і хазяїна
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27.11.2025 17:13 Відповісти
Невже так зовсім все по швах?
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27.11.2025 17:15 Відповісти
Насправді, чи часто так **** абільно висерається по темі скандально проібаних своїх операцій власними утирками та своїми агентами своїх агентів ?
ШОТА такі пашло нє тудой?

Нагадує мені жовтень 2004 рік й канфєтку від Яника хйлу на параді у Києві й це був пролог Помаранчевої революції.



https://www.youtube.com/shorts/XZrjC-TQ8Qw

Жовтень 2004 р парад у Києві начесть визволення від фашистів - агенти кремля та два ліліпута кремлівські на трибуні Хрещатика .
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27.11.2025 18:04 Відповісти
Пуйло і інтелігентність це як яйця і легені.Це все рівно що бен ладена назвати інтелігентом.
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27.11.2025 17:16 Відповісти
відгодувати помиловану донею турку прімерно!
і чючелко її в овальний кабінет - це була 11 війна,
яку доня переміг!🤣
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27.11.2025 17:18 Відповісти
Захищає інтереси США - то шо ж тут дивного якби він обклав кацапів триповерховим матом
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27.11.2025 17:18 Відповісти
Покидьки що ті, що ті. Віткофф ще і тупий ср.кодиз.
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27.11.2025 17:19 Відповісти
Якось дуже "вчасно" ця істота вилізла і почала теліпати своїм гнилим язиком
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27.11.2025 17:29 Відповісти
Коли Келлог захищав, то ви його зразу попросили на вихід.
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27.11.2025 17:34 Відповісти
Интеллигент оказывается
И зашита неспроста, на агента влияния очень похож
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27.11.2025 17:39 Відповісти
Как раз странно другое ВЕСЬ МИР поёт хит, путин ***** и все называют бензоколонку ********** а Витьков как-то откололся от общества...
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27.11.2025 17:44 Відповісти
Во, паутину вьет не х##ло#во!
Моль - она и в Африке "моль"
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27.11.2025 17:46 Відповісти
А лізати дупу ***** це природньо і це захист інтересів США ?
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27.11.2025 17:51 Відповісти
Якби ще з метою конспірації, тебе ****** називав, тоді би все виглядало природньо.
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27.11.2025 17:55 Відповісти
пуйло намагався прикрити свого агента, натомість зайвий раз ''палить" його.
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27.11.2025 17:59 Відповісти
Здохти падоль каzапська.
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27.11.2025 18:11 Відповісти
що за подія? прям якийсь вітька-недоумок пуйла врятує вже от от
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27.11.2025 18:35 Відповісти
Виродок
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27.11.2025 19:50 Відповісти
 
 