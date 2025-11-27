Путін про витік розмови Віткоффа з Ушаковим: Він захищає інтереси США. Було б дивно, якби він вилаяв Росію нецензурною лайкою
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф нібито відстоює виключно інтереси своєї країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Коментуючи злив розмови Віткоффа з Юрієм Ушаковим, Путін припустив, що вона "може бути як фейк, так і правда". Він також згадав свій візит на Аляску й зустріч із Дональдом Трампом, після чого, за його словами, обидві сторони "склали розуміння", як можна було б завершити бойові дії. Водночас Путін поскаржився, що Вашингтон "несподівано оголосив" санкції проти "Роснефти" та "Лукойла".
Путін заявив, що не бачить підстав звинувачувати Віткоффа у "надмірній люб’язності" щодо російської сторони: "Ми з ним говорили, зустрічалися". Він додав, що було б дивно, якби американський дипломат "вилаяв би Росію нецензурною лайкою", а потім приїхав до Москви налагоджувати діалог.
"Я знайомий із паном Віткоффом протягом кількох місяців, а його дружба з президентом Трампом триває вже багато-багато років, а можливо, десятиліття. Він американський громадянин, захищає позицію свого президента і своєї країни. Так, у нас діалог непростий. Так, ми ведемо цей діалог без лайки і без плювків один в одного, як інтелігентні люди. Але кожен захищає свою позицію", - сказав Путін.
За його словами, Віткоффа до переговорів нібито делегували не лише люди Трампа, а й представники військових, дипломатів та адміністративних органів США.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
- Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
- "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
- Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.
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Тоді треба створювати ядерку, всі поважають ядерні країни. А лохів без ядерки всі зневажають і використовують в якості fleshlight.
ШОТА такі пашло нє тудой?
Нагадує мені жовтень 2004 рік й канфєтку від Яника хйлу на параді у Києві й це був пролог Помаранчевої революції.
https://www.youtube.com/shorts/XZrjC-TQ8Qw
Жовтень 2004 р парад у Києві начесть визволення від фашистів - агенти кремля та два ліліпута кремлівські на трибуні Хрещатика .
і чючелко її в овальний кабінет - це була 11 війна,
яку доня переміг!🤣
И зашита неспроста, на агента влияния очень похож
Моль - она и в Африке "моль"