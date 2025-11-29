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Умєров з командою вже на шляху до США, зустріч щодо мирної угоди відбудеться завтра, - Зеленський
Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Доповідь Умєрова
За словами Зеленського, сьогодні була доповідь Умєрова.
"І завдання чітке - оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - додав Зеленський.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Топ коментарі
+30 Амандрапапупа
показати весь коментар29.11.2025 13:20 Відповісти Посилання
+25 Milana Kotova
показати весь коментар29.11.2025 13:18 Відповісти Посилання
+21 Юрий #499168
показати весь коментар29.11.2025 13:20 Відповісти Посилання
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Делегація мое в особняках Умерова ночувати, тим самим буде економитися бюджет країни.
Брешу, був один депутат Поляков, ну то його швиденько прибрали. Тож я і говорю, що наскільки говнистіший один зелений нелюд від другого,в мене немає бажання розглядати.
В мене є одне бажання, щоб ця паскудна шобла повисла на одній перекладині!
Всі без виключення!!!
Я от дивуюсь, як ....ЯК ???? можна було обрати це замість спокійного життя і поїздок у Відень на каву. Так хотілось вірити в хороших рускіх, що аж приписали війну Порошенку. Ну і от.
У вітька вставна щелепа назад вивалилася, у дрісколла потрійні брекети повидувалися.
Наш чебурек теж легенько мівіною откушался за час війни.
Вся надія на буданова.
Треба чекать, хто із дівчат буде в інсті медалі виставляти😁
Такий він і буде. Іншого москалі не обіцяють. Іншого наші ідіоти і не доб'ються. Може і не прагнуть.