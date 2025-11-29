Умєров з командою вже на шляху до США, зустріч щодо мирної угоди відбудеться завтра, - Зеленський

Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Доповідь Умєрова

За словами Зеленського, сьогодні була доповідь Умєрова.

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"І завдання чітке - оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - додав Зеленський.

Мирний план