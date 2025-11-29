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Новини Мирний план
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Умєров з командою вже на шляху до США, зустріч щодо мирної угоди відбудеться завтра, - Зеленський

Прогрес у мирних переговорах: США та Україна узгодили ключові положення

Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Доповідь Умєрова

За словами Зеленського, сьогодні була доповідь Умєрова.

Також читайте: Умєров очолив українську делегацію на переговорах щодо миру, - указ Зеленського

"І завдання чітке - оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - додав Зеленський.

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

  • Читайте: Буданов прибув на переговори США та РФ в Абу-Дабі, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) перемовини (3819) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+30
Ваван, не зупиняйся, розказуй нам, що умєров вже сів в літак, ось умєров вже летить, ось умєров вже привітно махає з відкритих дверей літака, ось умєров жме руки працівникам українського посольства в США і так далі, це ж твоя робота бути типу речником при умєрову та відбілювати умєрових, єрмаків від корупційних злочинів.
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29.11.2025 13:20 Відповісти
+25
ти вкрала перемогу, вкрала майбутнє України мерзотна ZEшобла, щоб ви всі збожеволіли від тих кривавих мародерних грошей
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29.11.2025 13:18 Відповісти
+21
Умер о в.Уже покакал,пописял,покушал,поспал.Ждем доклада от ********
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29.11.2025 13:20 Відповісти
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ти вкрала перемогу, вкрала майбутнє України мерзотна ZEшобла, щоб ви всі збожеволіли від тих кривавих мародерних грошей
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29.11.2025 13:18 Відповісти
Чебурек тоже должен скоро заяву написать.
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29.11.2025 14:37 Відповісти
Одне з небагатьох нормальних рішень Зеленського - призначити Умєрова главою делегації.
Делегація мое в особняках Умерова ночувати, тим самим буде економитися бюджет країни.
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29.11.2025 13:19 Відповісти
Ахахах! Аналогічно, як стефанчук проживав у своєї тещі, а ми платники податків платили йому за знімання цієї тещиної квартири. Заплатим і за проживання делегаціх в апартаментах умєрова. Можна не сумніватися.
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29.11.2025 13:22 Відповісти
та ні, стефанчук поганий, а умєров достойна людина, так один главред писав.
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29.11.2025 13:24 Відповісти
Я щось не сильно в сортах гівна розбираюся, можливо той главред і правий - на те він і главред.
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29.11.2025 13:27 Відповісти
ну по восьми особняках в сша видно, яка людина той Умеров, чесна і непідкупна.
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29.11.2025 13:31 Відповісти
Почекаємо, ще виявиться, що ті умєровські особняки лише пішинка на айзберзі награбованого в стікаючого народу України умєровим та його кагалом. В зєрмакоміндічевському кагалі чужих і випадкових нелюдей немає - там всі "свої".
Брешу, був один депутат Поляков, ну то його швиденько прибрали. Тож я і говорю, що наскільки говнистіший один зелений нелюд від другого,в мене немає бажання розглядати.
В мене є одне бажання, щоб ця паскудна шобла повисла на одній перекладині!
Всі без виключення!!!
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29.11.2025 13:51 Відповісти
👏люто плюсую. Вішати зелену потороч.
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29.11.2025 13:54 Відповісти
Не жаднічайте. Залиште хоч декілька для варіанту Каддафі. Наприклад, потужний боневтік виглядав би дуже авторитетно й одночасно весело з держаком від лопати у сраці. Держак обов'язково неструганий.
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29.11.2025 14:19 Відповісти
Ви абсолбтно правий. Я запропонував би цілий народний набір, бо такого в сексшопі не купиш та і в "Епіцентрі" теж.
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29.11.2025 14:27 Відповісти
Це з мульйону дерев?)))
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29.11.2025 16:14 Відповісти
Маю запитання, якщо ***** заявило, що де ступив кацапськіцй чобот, то є мордор, коли вітькоф і чубатий вилупокразом зі своєю адміністрацією працюють на боці ворога, то чого туди літати по декілька раз на місяць, освоюють кошти українських платників податків? 🤬
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29.11.2025 15:47 Відповісти
Ваван, не зупиняйся, розказуй нам, що умєров вже сів в літак, ось умєров вже летить, ось умєров вже привітно махає з відкритих дверей літака, ось умєров жме руки працівникам українського посольства в США і так далі, це ж твоя робота бути типу речником при умєрову та відбілювати умєрових, єрмаків від корупційних злочинів.
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29.11.2025 13:20 Відповісти
Умер о в.Уже покакал,пописял,покушал,поспал.Ждем доклада от ********
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29.11.2025 13:20 Відповісти
Дурень думкою багатіє. А впрочєм, і цю думку зелена банда не озвучує, що вони там погодили нам на благо. Які пункти? В планах Кушнера-Вітькова немає "достойного миру", воно їм не треба і глибоко пох.
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29.11.2025 13:22 Відповісти
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29.11.2025 13:24 Відповісти
Тут все і так ясно, як США вирішать так і буде, Умеров та й будь хто від нас просто статисти.
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29.11.2025 13:25 Відповісти
Врятував єрмака від суду, небрите падло, але все рівно ти звів на нуль всю довіру твою
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29.11.2025 13:28 Відповісти
чєбурєк і його *******.
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29.11.2025 13:29 Відповісти
його *******
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29.11.2025 14:07 Відповісти
А покакали, попісяли, пообідали, каву попили?
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29.11.2025 13:30 Відповісти
Поржали.
Я от дивуюсь, як ....ЯК ???? можна було обрати це замість спокійного життя і поїздок у Відень на каву. Так хотілось вірити в хороших рускіх, що аж приписали війну Порошенку. Ну і от.
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29.11.2025 14:47 Відповісти
Ну й морди повибирав тампон.
У вітька вставна щелепа назад вивалилася, у дрісколла потрійні брекети повидувалися.
Наш чебурек теж легенько мівіною откушался за час війни.
Вся надія на буданова.
Треба чекать, хто із дівчат буде в інсті медалі виставляти😁
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29.11.2025 13:36 Відповісти
Та ладно вам, треба ж людини якось з сім'єю побачитися. А тут така нагода!
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29.11.2025 13:44 Відповісти
Не боїться "потужний", що може знову наступити на граблі? Він вже спробував сховати Єрмака в переговорній групі, розраховуючи,що ніхто не ризикне вручити підозру керівнику такої групи. Але прорахувався. А якщо завтра і до Умерова нагряне обшук?
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29.11.2025 14:02 Відповісти
я ничого не винний; нікому не винен...
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29.11.2025 14:09 Відповісти
А папє с мамой?
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29.11.2025 17:21 Відповісти
А набу на шляху до умерова.
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29.11.2025 14:07 Відповісти
Мир на фоні сьогоднішньої атаки на Київ ?
Такий він і буде. Іншого москалі не обіцяють. Іншого наші ідіоти і не доб'ються. Може і не прагнуть.
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29.11.2025 14:45 Відповісти
Корупціонер їде до США на переговори ,ні не Рубіо ,а з прокремлівськими шістками Трампа відкофом і кушнір ,в той чос ворог цієї ночі показав якого він миру хоче ,тому навіщо цей цирк і чи є в нас якась позиція ? а я забув в Умерова сім'я живе в Флориді чому не поїздити за бюджетні кошти.
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29.11.2025 15:00 Відповісти
One Way Ticket...
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29.11.2025 15:29 Відповісти
А повернеться той умєров взагалі..прям Тімур ті його команда
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29.11.2025 15:35 Відповісти
Тепер зелупа призначатиме Умєрова очолювати всі наші закордонні делегації, щоб той не повертався в Україну та не отримав підозру від НАБУ і САП. Такий собі чєбурєк-мандрівник...
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29.11.2025 15:52 Відповісти
Важливо зрозуміти, що план полягає в довічному обговоренні різних варіантів плану, що дає рудому право не вводити санкції
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29.11.2025 16:11 Відповісти
Ага. Вже угоду про рідкоземельні метали підписали. Наїлися? І навіщо капітуляцію називати мирною угодою? Якщо влада не перестане цього робити то скоро народ може цій владі подарувати квитки на концерт кобзона
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29.11.2025 16:15 Відповісти
Неужели Зiльонкiн вважае, що робота новинарем е основною функцieю Президента ?
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29.11.2025 17:31 Відповісти
О то буде хохма, якщо басурманський чебурек відмовиться повертатись.
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29.11.2025 17:43 Відповісти
 
 