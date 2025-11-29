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Умєров очолив українську делегацію на переговорах щодо миру, - указ Зеленського
Українську делегацію на перемовинах зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру очолить голова РНБО Рустем Умєров.
Про це йдеться в указі Зеленського №869/2025, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, президент затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі.
Склад делегації України:
- УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
- БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Кабінету Президента України Офісу Президента України;
- БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
- ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України;
- КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України;
- ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України;
- СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо, раніше українську делегацію очолював Андрій Єрмак, якого вчора було звільнено з посади голови Офісу Президента. Також повідомлялося, що українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+22 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар29.11.2025 12:47 Відповісти Посилання
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.11.2025 12:45 Відповісти Посилання
+15 Bad Robot
показати весь коментар29.11.2025 12:45 Відповісти Посилання
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Вибачте за французьку, але це якийсь ******* - "реформи Зеленського".
А це з якого боку подивитися...
владу утворює парламент..
відстоювати свої інтереси Незалежної України потрібно самим,
і не надіятись на якогось дядька.. в хаті..
ось деякі кричали хутін ввєді вайска,
і що сильно він поміг?
тільки знищив все і повбивав людей..
Терміново! Єрмак НІКУДИ НЕ ЙДЕ! Його замінять СТЮАРДЕСОЮ! Зеленський СХИТРУВАВ!
https://www.youtube.com/watch?v=4c-lqALKto8
гроши заробляє на Україні
це як справедлива вагітність