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Умєров очолив українську делегацію на переговорах щодо миру, - указ Зеленського

Умєров очолив делегацію України на переговорах

Українську делегацію на перемовинах зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру очолить голова РНБО Рустем Умєров.

Про це йдеться в указі Зеленського №869/2025, інформує Цензор.НЕТ.

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Згідно з документом, президент затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі цього тижня,- FT

Склад делегації України:

  • УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
  • БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Кабінету Президента України Офісу Президента України;
  • БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
  • ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
  • ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України;
  • ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України;
  • СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також читайте: "Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Нагадаємо, раніше українську делегацію очолював Андрій Єрмак, якого вчора було звільнено з посади голови Офісу Президента. Також повідомлялося, що українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану.

Обшуки та звільнення Єрмака

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори України та США в Женеві ледь не зірвались через "зливи" мирного плану у ЗМІ, - Кислиця

Автор: 

перемовини (3819) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+22
Кожне рішення Зеленського - провал! Рішення влади мають бути сильними, тоді і Україна буде сильною. А якщо кожне рішення влади це катастрофа то і результат відповідний. Керувати державою потрібно вчитись, а Зеленський так і не навчився, тупий.
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29.11.2025 12:47 Відповісти
+19
Ше один зашкварений - йому ж НАБУ мали об"явити підозру і якось затихло
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29.11.2025 12:45 Відповісти
+15
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29.11.2025 12:45 Відповісти
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29.11.2025 12:45 Відповісти
Кожне рішення Зеленського - провал! Рішення влади мають бути сильними, тоді і Україна буде сильною. А якщо кожне рішення влади це катастрофа то і результат відповідний. Керувати державою потрібно вчитись, а Зеленський так і не навчився, тупий.
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29.11.2025 12:47 Відповісти
Что же ты Игорек за него тогда топил и всячески поддерживал? Или думаешь тут рыбки гуппи и все забыли про Igor_L? Покаяться нет желания?
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29.11.2025 12:56 Відповісти
Зеленський був слабкий керівник з самого початку, але напервах дивував своєю адекватністю та результативністю. Будував дороги, впроваджував реформи і це було круто. Але з часом управлінська неспроможність Зеленського і нездатність вчасно втрачати неефективних та корумпованих менеджерів все ж таки вилізла в корупційні скандали та систематичні провали і тепер Зеленський політичний труп, і це заслуга команди ідіотів які обліпили переможця виборів. Шалений кредит довіри населення не перетворився на потужний стрибок у розвитку країни через мутних решал та корупціонерів.
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29.11.2025 13:40 Відповісти
Ну и, фрик? Это все бла-бла-бла. Так покаяние за собственную тупость будет или нет? И не пытайся пропетлять что тебя об этом не предупреждали. Я один из тех многих, кто тебя лично предупреждал что вы ведете страну к катастрофе.
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29.11.2025 13:55 Відповісти
То, что удивлял своей адекватность, то да. Особенно строительство дорог, которые стали обходиться в три раза дороже, чем при папередниках. А про реформы че-то я пропустил, напомните, плиз, что из реформ на данный момент реально работает.
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29.11.2025 14:35 Відповісти
ну так а де ще вкрадеш як не на будівництві доріг. бек-офіси (по суті чорна каса, чоний нал) - ось це і є головні "реформи" зеленої команди. )
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29.11.2025 21:44 Відповісти
Igor Liashenko #598365 , хотілося б докладніше про реформи, які впроваджував Зеленський
Вибачте за французьку, але це якийсь ******* - "реформи Зеленського".
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29.11.2025 14:37 Відповісти
"Кожне рішення Зеленського - провал!"
А це з якого боку подивитися...
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29.11.2025 12:57 Відповісти
Так з якого боку не дивись, рішення слабкі з точки зору управління. Рішення влади мають бути стратегічно далекоглядними, вони мають створювати нові можливості та сенси, а призначення людини яка вже довела свою неефективність на чергову відповідальну посаду це черговий провал! Зеленський прийшов в політику без команди і покладався на мутних знайомих менеджерів які його і підставили своєю корупцією! Потрібно було шукати соратників не серед друзів алкоголиків а серед українського суспільства, залучати кращих з кращих до державного управління, створювати цілі команди технократів в кожній отраслі! А що зробив Зеленський? Створив команду мутних неефективних мародерів, які просрали все у всіх напрямках роботи і сьогодні провали цих мародерів стають провалами самого Зеленського, він навіть відректись від цих утирків не може, бо це його особисті друзі та знайомі. Зеленський не навчився залучати в сою команду людей і не навчився прощатись з дебілами і саджати їх в тюрму!
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29.11.2025 13:33 Відповісти
Видите ли, Игорь. Все не так хорошо, как Вы описали. Они не только "просрали" (сорри за цитату) все и по всем направлениям, они так же по всем направлениям еще и скомуниздили просто огромные деньги (во время полномасштабной войны), чем еще и создали очень негативный имидж Украины среди наших союзников
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29.11.2025 14:40 Відповісти
Не навчився? Ви досі не розумієте того, що його втулило фсб тупому лохторату (на кшталт вас), щоб воно розвалило Україну і передало її на блюдечку пуйлу? Тому й кожне рішення вашого зЕленского - катастрофа, бо пишеться в мордорі.
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29.11.2025 13:39 Відповісти
D оце насмішив. За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не пертися писати коменти про це.
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29.11.2025 14:04 Відповісти
Это широко известный здесь фрик Igor_L
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29.11.2025 14:08 Відповісти
Зазвичай
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29.11.2025 18:59 Відповісти
Пану фрику Igor_L "хуже ністало". Пан Igor_L "ржот", аж заходиться...
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29.11.2025 14:11 Відповісти
👍
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29.11.2025 14:05 Відповісти
Та ви ж верещали в 2019 "мальчік научіцца"... А тепер навіть до вас, зелебобвков, на сьомому році, дійшло що мальчік необучаємий бовдур, але вже надто пізно - мальчік привів країну до катастрофи. Керувати державою треба вміти ще ДО того, як людина ***************. А для цього треба ще ДО свтупу на посаду мати досвід в політиці, в економіці, в дипломатії, бо керувати державою це надскладне відповідальне завдання. Ватноголовий ЗЕлений бовдур за якого ти агітував не мав і досі немає ані знань ані хисту керувати країною, бо воно необучаєме та дурне, але гіпертрафованою нагле та цинічне, ще й з абсолютною владою, яку ви, зеленоголові, йому дали у 2019... Те що це падло скоїло з країною це ваша відповідальність, бо вас попереджали що за цю дурілку картонну неможна було голосувати у 2019, але ж ви лише реготали у відповідь...
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29.11.2025 15:44 Відповісти
влада - це не президент..
владу утворює парламент..
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29.11.2025 16:23 Відповісти
Умеров у себе в хаті, у Філадельфії, буде «відстоювати» інтереси Незалежності України!!?? Зеленський+єрмак так і далі гадять по Оманським вказівкам, вільній Україні!
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29.11.2025 14:00 Відповісти
отож,
відстоювати свої інтереси Незалежної України потрібно самим,
і не надіятись на якогось дядька.. в хаті..

ось деякі кричали хутін ввєді вайска,
і що сильно він поміг?
тільки знищив все і повбивав людей..
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29.11.2025 16:56 Відповісти
Ше один зашкварений - йому ж НАБУ мали об"явити підозру і якось затихло
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29.11.2025 12:45 Відповісти
Знач погодився підписати капітуляцію.
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29.11.2025 12:55 Відповісти
Порєшалі....
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29.11.2025 13:14 Відповісти
Борислав Береза
Терміново! Єрмак НІКУДИ НЕ ЙДЕ! Його замінять СТЮАРДЕСОЮ! Зеленський СХИТРУВАВ!
https://www.youtube.com/watch?v=4c-lqALKto8
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29.11.2025 12:45 Відповісти
Раніше казали простіше - на...бал
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29.11.2025 12:48 Відповісти
Хто такий Береза? Той що втік з України в 24-му?ц
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29.11.2025 12:50 Відповісти
****@бол, як і всі патріоти при владі
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29.11.2025 12:56 Відповісти
Береза "при владі"?
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29.11.2025 12:59 Відповісти
Він взаглі-то правлиьні речі розказує/інформує, а ось ти кнчний длбп!
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29.11.2025 12:59 Відповісти
Розвішуй вуха поширше тоді
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29.11.2025 13:28 Відповісти
Той хто змінив фамілію з Бляхера. Нащо ?!!
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29.11.2025 12:58 Відповісти
Ніхто нікуди не втікав
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29.11.2025 12:58 Відповісти
Сам придумав? Чи з дєрьмакопомийки все це начитвся?
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29.11.2025 12:58 Відповісти
Маск відкрив данні в твітері звідки пишуть твіти (геолокація). Так от , Березо строчив з Австрії.
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29.11.2025 13:09 Відповісти
Смішний фейк
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29.11.2025 13:12 Відповісти
Кловун можеш строчити шо завгодно!
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29.11.2025 18:11 Відповісти
Длбп мені немає часу розвішувати вуші як ти бо я на дивані не сиджу! Я констатую факт корисності людини, а не як ти з теплого дивану строчиш якусь діч!
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29.11.2025 18:12 Відповісти
назви справжніх патріотів України, які не втекли. Бандера? Грушевський? Петлюра?
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29.11.2025 13:06 Відповісти
борух бляхер, юдей, громадянсьтво - ізраіль
гроши заробляє на Україні
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29.11.2025 14:30 Відповісти
Дивлюсь багато буде їздити є можливість підібрати де залишиться
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29.11.2025 12:46 Відповісти
Місце цього мудака Чебурека на параші в Аскольдовому провулку Києва, а інший мудак його в делигацію включає.
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29.11.2025 12:49 Відповісти
.. ну поки Безугла у резерві... Та й Коля Катлета вичікує.... От тільки питання... Голова ВР... з погонялом Хряк...чому нікуди не їздить?
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29.11.2025 13:32 Відповісти
Він в двері літака не проходить
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29.11.2025 22:42 Відповісти
..він і через вантажний люк не влізе.... Недаремно хряком кличуть...)))
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29.11.2025 23:47 Відповісти
А ви чогось іншого очікували?
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29.11.2025 12:49 Відповісти
чєбурєк з 4ма паспортами , нерухомістю в омєрікє, злодій і пдорас-очолив. х"йло аплодує.
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29.11.2025 12:52 Відповісти
Рустємчік повинен очолити делегацію на нари.Але маємо те що маємо.
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29.11.2025 13:04 Відповісти
Умеров від НАБУ здрснув і не хоче повертатися до України. Частина 2а - спасти "рядового умєрова".
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29.11.2025 12:54 Відповісти
Ще один дипломат хреновий
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29.11.2025 12:54 Відповісти
Чувак в Украине вахтовым методом подрабатывает. Да и США на пост посла выразили явное фе. Для Зегевары достойный представитель.
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29.11.2025 12:55 Відповісти
А рідня з Каліфорнії під'їде?
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29.11.2025 12:55 Відповісти
"Збитого льотчика" призначати головою делегації не зовсім правильно, але коли бажаєш врятувати Чебурека від підозри а ще і надати можливість провідати сім'ю в США - то тут саме такий варіант
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29.11.2025 12:57 Відповісти
як це "справедливий" мир?
це як справедлива вагітність
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29.11.2025 13:00 Відповісти
Если добавить говно в варенье.........
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29.11.2025 13:04 Відповісти
Та,вже добавили.
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29.11.2025 15:01 Відповісти
ні дня без зальота - походу, головне гасло Зєлі Ніякої..
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29.11.2025 13:04 Відповісти
Це дуже розумно, Умерова вибрати главою делегації. навряд чи за день встигнуть домовитися, навіть за тиждень не встигнуть. а йому літати туди-сюди не треба, він в маямі в одному із своїх особняків поживе.
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29.11.2025 13:09 Відповісти
Квартар 95 продовжується Радник офісу ,який НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ,поставлений вище посадових осіб--генштабу,розвідки МЗС? я вже не говорю про нашого інородця--по ньому тюрма плаче,але він --керівник переговорної групи ЦИРК схоже,що тезис--кухарка може провити країною не зник.
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29.11.2025 13:19 Відповісти
умеров і Стамбул починав і цей проект по здачі української теріторі , 🤡повиннен закінчити ...
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29.11.2025 13:23 Відповісти
Все, контракт на поставки чебуреков в Америку считай в кармане!
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29.11.2025 13:33 Відповісти
В Україні немає ні дипломатів, ні українців. Є стамбульський ( не багдадський) той самий.
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29.11.2025 14:20 Відповісти
Зеля ТИ що на приколі . Ще невідійшов???
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29.11.2025 15:11 Відповісти
Зеленський ТИ мразь кончана
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29.11.2025 15:14 Відповісти
Хто це такий які заслуги має перед українцями ? Щоб обговорювати мир в Україні?
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29.11.2025 15:35 Відповісти
Яке щире гарне чисто українське обличчя...
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30.11.2025 06:16 Відповісти
 
 