Умєров очолив українську делегацію на переговорах щодо миру, - указ Зеленського

Українську делегацію на перемовинах зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру очолить голова РНБО Рустем Умєров.

Про це йдеться в указі Зеленського №869/2025, інформує Цензор.НЕТ.

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Згідно з документом, президент затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі.

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Склад делегації України:

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;

БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Кабінету Президента України Офісу Президента України;

БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України;

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України;

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України;

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Нагадаємо, раніше українську делегацію очолював Андрій Єрмак, якого вчора було звільнено з посади голови Офісу Президента. Також повідомлялося, що українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану.

Обшуки та звільнення Єрмака

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