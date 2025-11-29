Українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану, - Bloomberg

Секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вирушили до США для переговорів з командою президента США Дональда Трампа.

Як інфомрує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Очікується, що українська делегація зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

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Що передувало?

Напередодні стало відомо, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди". Він мав провести переговори з Віткоффом і Кушнером.

Обшуки та звільнення Єрмака

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