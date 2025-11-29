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Українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану, - Bloomberg
Секретар РНБО Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вирушили до США для переговорів з командою президента США Дональда Трампа.
Як інфомрує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Очікується, що українська делегація зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.
Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.
Що передувало?
Напередодні стало відомо, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди". Він мав провести переговори з Віткоффом і Кушнером.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+18 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар29.11.2025 09:02 Відповісти Посилання
+12 ALEX SUROVV #593022
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+11 Izira
показати весь коментар29.11.2025 09:10 Відповісти Посилання
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але але але....
бо, жодний притомний справжній українець не піде плазувати перед зеленими гнидами мародерами!!!
Якого хера ця зовсім неукраїнська особа буде вести переговори від України. Про що, якого результату переговорів очікувати коли головою української переговорної делегації є ось це, і коли з американського боку відверти кремлефіли і україноненавісники..