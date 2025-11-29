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Новини Мирні перемовини
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Українська делегація вирушила до США для переговорів щодо мирного плану, - Bloomberg

Переговорна група України вирушила до США, щоб обговорити мирний план

Секретар РНБО Рустем Умєров  та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця вирушили до США для переговорів з командою президента США Дональда Трампа.

Як інфомрує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Очікується,  що українська делегація зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

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Що передувало?

Напередодні стало відомо, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди". Він мав провести переговори з Віткоффом і  Кушнером.

Обшуки та звільнення Єрмака

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Автор: 

США (26726) Кислиця Сергій (229) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+18
Басурманський чебурек, скоріш за все, там вже і залишиться.
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29.11.2025 09:02 Відповісти
+12
Віткоф і зять Тампона відверті фашисти-українофоби. Про що взагалі з тими виродками можна говорити? Я даже впевнений що вони з )(уйлом були ініціаторами сьогоднішнього обстрілу Київа щоб Україна мовляв була поступливішою
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29.11.2025 09:12 Відповісти
+11
Умеров хоч бешковно до родини може літати туди-сюди.
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29.11.2025 09:10 Відповісти
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Якраз НАБУ встигне підготувати звинувачення.
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29.11.2025 09:01 Відповісти
Це після сьогднішнього масованого обстрілу Київа? Суки продажні
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29.11.2025 09:01 Відповісти
Басурманський чебурек, скоріш за все, там вже і залишиться.
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29.11.2025 09:02 Відповісти
у набу сап нема можливостей обшукувати маєтки в маямі!
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29.11.2025 09:05 Відповісти
Трампон прагне продати Україну ×уйлу, а бабло вивести на свого зятя. Таким чином в американця Умєрова як мінімум конфлікт інтересів, а по-хорошому він має сидіти в ізоляторі НАБУ і зливати своїх подільників та кураторів у зеленому шалмані.
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29.11.2025 09:07 Відповісти
насправді кислиця, типу був притомний!
але але але....
бо, жодний притомний справжній українець не піде плазувати перед зеленими гнидами мародерами!!!
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29.11.2025 09:07 Відповісти
Умеров хоч бешковно до родини може літати туди-сюди.
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29.11.2025 09:10 Відповісти
Воно намарадерило собі вже не на один десяток літаків.
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29.11.2025 10:12 Відповісти
Ну повний абсурд ,не може бути жоного "мирного плану" бе припинення вогню на фронті і припинення ворожих атак проти цивільного населення і інфраструктури ,схоже Трамп пристав на умови кацапів змусити Україну до капітуляції ,а де позиція української делегації і червоні лінії ?
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29.11.2025 09:10 Відповісти
У цієї "делегації" підгорає за власну дупу через корпцію і мародерство. Про які державні інтереси вони можуть думати, коли ніколи про них і не думали, а тільки, як вкрасти побільше?
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29.11.2025 10:15 Відповісти
Віткоф і зять Тампона відверті фашисти-українофоби. Про що взагалі з тими виродками можна говорити? Я даже впевнений що вони з )(уйлом були ініціаторами сьогоднішнього обстрілу Київа щоб Україна мовляв була поступливішою
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29.11.2025 09:12 Відповісти
Хіба тільки вони такі? Там вся шобл-***** тампонівська така.
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29.11.2025 09:51 Відповісти
Хаєми обхамєлі.
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29.11.2025 09:59 Відповісти
..здається карлик вже усе сказав, що Ви там збираєтесь вирішувати?
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29.11.2025 09:16 Відповісти
Умєров буде клянчити не депортувати рідню з Флориди
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29.11.2025 09:27 Відповісти
Це вони даремна роблять !
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29.11.2025 09:22 Відповісти
То Порох в окулярах?😆
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29.11.2025 09:23 Відповісти
То агент Сміт
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29.11.2025 09:26 Відповісти
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29.11.2025 09:59 Відповісти
А умєров не караїм часом? Бо щось ніхто з кримсько-татарської спільноти за нього ні чик-чирк...
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29.11.2025 09:25 Відповісти
Але та делегація без головного "рішали". "Усьо пропало, шеф!"
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29.11.2025 09:26 Відповісти
-єрмак.Гуд.Але люди його залишилися.
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29.11.2025 09:33 Відповісти
а де дЕрмак?
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29.11.2025 09:35 Відповісти
Умеров людина з корупційним шлейфом, з бізнесом на сосії, паспортами кількох країн, купою нерухомості в Америці та ін...
Якого хера ця зовсім неукраїнська особа буде вести переговори від України. Про що, якого результату переговорів очікувати коли головою української переговорної делегації є ось це, і коли з американського боку відверти кремлефіли і україноненавісники..
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29.11.2025 09:35 Відповісти
А Володька Невтіклий зовсім українська особа🤡
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29.11.2025 09:37 Відповісти
Пейсатий Валодя і чебуристий Рустем боряться за Україну. Мудрий нарід, ви серйозно?
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29.11.2025 09:36 Відповісти
Отож.....
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29.11.2025 09:41 Відповісти
Шось НАБУ за Умєрова бралася - бралася і все стихло
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29.11.2025 09:39 Відповісти
Что за должность такая -"зять президента"?
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29.11.2025 09:45 Відповісти
'Обраний'. Його обрав трумп і Бог? (останнє -казки).
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29.11.2025 10:04 Відповісти
Зрадник умєров буде вести переговори від України, який результат очікувати ?
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29.11.2025 10:03 Відповісти
Классно им
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29.11.2025 13:15 Відповісти
 
 