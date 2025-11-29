1 510 21
Украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану, - Bloomberg
Секретарь СНБО Рустем Умерови первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отправились в США для переговоров с командой президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетBloomberg.
Ожидается, что украинская делегация встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.
Также Виткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.
Что предшествовало?
Накануне стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению". Он должен был провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
