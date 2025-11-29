Украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану, - Bloomberg

Секретарь СНБО Рустем Умерови первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отправились в США для переговоров с командой президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетBloomberg.

Ожидается, что украинская делегация встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Виткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

Что предшествовало?

Накануне стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению". Он должен был провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Обыски и увольнение Ермака

