РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11824 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
1 510 21

Украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану, - Bloomberg

Переговорная группа Украины отправилась в США, чтобы обсудить мирный план

Секретарь СНБО Рустем Умерови первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отправились в США для переговоров с командой президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетBloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ожидается, что украинская делегация встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Виткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин рассматривает Будапешт как место для мирного саммита, - Сийярто

Что предшествовало?

Накануне стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению". Он должен был провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и США в Женеве едва не сорвались из-за "слива" мирного плана в СМИ, - Кислица

Автор: 

США (28443) Кислица Сергей (194) Умеров Рустем (688) Стив Уиткофф (179)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Басурманський чебурек, скоріш за все, там вже і залишиться.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:02 Ответить
+3
Якраз НАБУ встигне підготувати звинувачення.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:01 Ответить
+2
у набу сап нема можливостей обшукувати маєтки в маямі!
показать весь комментарий
29.11.2025 09:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якраз НАБУ встигне підготувати звинувачення.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:01 Ответить
Це після сьогднішнього масованого обстрілу Київа? Суки продажні
показать весь комментарий
29.11.2025 09:01 Ответить
Басурманський чебурек, скоріш за все, там вже і залишиться.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:02 Ответить
у набу сап нема можливостей обшукувати маєтки в маямі!
показать весь комментарий
29.11.2025 09:05 Ответить
Трампон прагне продати Україну ×уйлу, а бабло вивести на свого зятя. Таким чином в американця Умєрова як мінімум конфлікт інтересів, а по-хорошому він має сидіти в ізоляторі НАБУ і зливати своїх подільників та кураторів у зеленому шалмані.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:07 Ответить
насправді кислиця, типу був притомний!
але але але....
бо, жодний притомний справжній українець не піде плазувати перед зеленими гнидами мародерами!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 09:07 Ответить
Умеров хоч бешковно до родини може літати туди-сюди.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:10 Ответить
Ну повний абсурд ,не може бути жоного "мирного плану" бе припинення вогню на фронті і припинення ворожих атак проти цивільного населення і інфраструктури ,схоже Трамп пристав на умови кацапів змусити Україну до капітуляції ,а де позиція української делегації і червоні лінії ?
показать весь комментарий
29.11.2025 09:10 Ответить
Віткоф і зять Тампона відверті фашисти-українофоби. Про що взагалі з тими виродками можна говорити? Я даже впевнений що вони з )(уйлом були ініціаторами сьогоднішнього обстрілу Київа щоб Україна мовляв була поступливішою
показать весь комментарий
29.11.2025 09:12 Ответить
..здається карлик вже усе сказав, що Ви там збираєтесь вирішувати?
показать весь комментарий
29.11.2025 09:16 Ответить
Умєров буде клянчити не депортувати рідню з Флориди
показать весь комментарий
29.11.2025 09:27 Ответить
Це вони даремна роблять !
показать весь комментарий
29.11.2025 09:22 Ответить
То Порох в окулярах?😆
показать весь комментарий
29.11.2025 09:23 Ответить
То агент Сміт
показать весь комментарий
29.11.2025 09:26 Ответить
А умєров не караїм часом? Бо щось ніхто з кримсько-татарської спільноти за нього ні чик-чирк...
показать весь комментарий
29.11.2025 09:25 Ответить
Але та делегація без головного "рішали". "Усьо пропало, шеф!"
показать весь комментарий
29.11.2025 09:26 Ответить
-єрмак.Гуд.Але люди його залишилися.
показать весь комментарий
29.11.2025 09:33 Ответить
а де дЕрмак?
показать весь комментарий
29.11.2025 09:35 Ответить
Умеров людина з корупційним шлейфом, з бізнесом на сосії, паспортами кількох країн, купою нерухомості в Америці та ін...
Якого хера ця зовсім неукраїнська особа буде вести переговори від України. Про що, якого результату переговорів очікувати коли головою української переговорної делегації є ось це, і коли з американського боку відверти кремлефіли і україноненавісники..
показать весь комментарий
29.11.2025 09:35 Ответить
А Володька Невтіклий зовсім українська особа🤡
показать весь комментарий
29.11.2025 09:37 Ответить
Пейсатий Валодя і чебуристий Рустем боряться за Україну. Мудрий нарід, ви серйозно?
показать весь комментарий
29.11.2025 09:36 Ответить
 
 