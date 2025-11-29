РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8699 посетителей онлайн
Новости Мирный план
1 433 43

Умеров возглавил украинскую делегацию на переговорах о мире, - указ Зеленского

Умеров возглавил делегацию Украины на переговорах

Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира возглавит председатель СНБО Рустем Умеров.

Об этом говорится в указе Зеленского №869/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласно документу, президент утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами на этой неделе, - FT

Состав делегации Украины:

  • УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
  • БЕВЗ Александр Александрович - советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины;
  • БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
  • ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • ИВАЩЕНКО Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины;
  • КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
  • ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
  • СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также: "Мирный план" США, вероятно, лучшее, на что может надеяться Украина, - Politico

Напомним, ранее украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который вчера был уволен с должности главы Офиса Президента. Также сообщалось, что украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану.

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и США в Женеве едва не сорвались из-за "слива" мирного плана в СМИ, - Кислица

Автор: 

переговоры (5252) Умеров Рустем (688)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Кожне рішення Зеленського - провал! Рішення влади мають бути сильними, тоді і Україна буде сильною. А якщо кожне рішення влади це катастрофа то і результат відповідний. Керувати державою потрібно вчитись, а Зеленський так і не навчився, тупий.
показать весь комментарий
29.11.2025 12:47 Ответить
+11
Ше один зашкварений - йому ж НАБУ мали об"явити підозру і якось затихло
показать весь комментарий
29.11.2025 12:45 Ответить
+9
показать весь комментарий
29.11.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.11.2025 12:45 Ответить
Кожне рішення Зеленського - провал! Рішення влади мають бути сильними, тоді і Україна буде сильною. А якщо кожне рішення влади це катастрофа то і результат відповідний. Керувати державою потрібно вчитись, а Зеленський так і не навчився, тупий.
показать весь комментарий
29.11.2025 12:47 Ответить
Что же ты Игорек за него тогда топил и всячески поддерживал? Или думаешь тут рыбки гуппи и все забыли про Igor_L? Покаяться нет желания?
показать весь комментарий
29.11.2025 12:56 Ответить
Зеленський був слабкий керівник з самого початку, але напервах дивував своєю адекватністю та результативністю. Будував дороги, впроваджував реформи і це було круто. Але з часом управлінська неспроможність Зеленського і нездатність вчасно втрачати неефективних та корумпованих менеджерів все ж таки вилізла в корупційні скандали та систематичні провали і тепер Зеленський політичний труп, і це заслуга команди ідіотів які обліпили переможця виборів. Шалений кредит довіри населення не перетворився на потужний стрибок у розвитку країни через мутних решал та корупціонерів.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:40 Ответить
"Кожне рішення Зеленського - провал!"
А це з якого боку подивитися...
показать весь комментарий
29.11.2025 12:57 Ответить
Так з якого боку не дивись, рішення слабкі з точки зору управління. Рішення влади мають бути стратегічно далекоглядними, вони мають створювати нові можливості та сенси, а призначення людини яка вже довела свою неефективність на чергову відповідальну посаду це черговий провал! Зеленський прийшов в політику без команди і покладався на мутних знайомих менеджерів які його і підставили своєю корупцією! Потрібно було шукати соратників не серед друзів алкоголиків а серед українського суспільства, залучати кращих з кращих до державного управління, створювати цілі команди технократів в кожній отраслі! А що зробив Зеленський? Створив команду мутних неефективних мародерів, які просрали все у всіх напрямках роботи і сьогодні провали цих мародерів стають провалами самого Зеленського, він навіть відректись від цих утирків не може, бо це його особисті друзі та знайомі. Зеленський не навчився залучати в сою команду людей і не навчився прощатись з дебілами і саджати їх в тюрму!
показать весь комментарий
29.11.2025 13:33 Ответить
Не навчився? Ви досі не розумієте того, що його втулило фсб тупому лохторату (на кшталт вас), щоб воно розвалило Україну і передало її на блюдечку пуйлу? Тому й кожне рішення вашого зЕленского - катастрофа, бо пишеться в мордорі.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:39 Ответить
Думаю що Ви перебільшуєте. Зеленський особисто бореться за Україну на відміну від порошенка, який погоджувався на всі пропозиції путіна і підписував 100500 мирних угод. Якби Зеленський був агентом ФСБ ми б мали порошенка-2
показать весь комментарий
29.11.2025 13:42 Ответить
Ше один зашкварений - йому ж НАБУ мали об"явити підозру і якось затихло
показать весь комментарий
29.11.2025 12:45 Ответить
Знач погодився підписати капітуляцію.
показать весь комментарий
29.11.2025 12:55 Ответить
Порєшалі....
показать весь комментарий
29.11.2025 13:14 Ответить
Борислав Береза
Терміново! Єрмак НІКУДИ НЕ ЙДЕ! Його замінять СТЮАРДЕСОЮ! Зеленський СХИТРУВАВ!
https://www.youtube.com/watch?v=4c-lqALKto8
показать весь комментарий
29.11.2025 12:45 Ответить
Раніше казали простіше - на...бал
показать весь комментарий
29.11.2025 12:48 Ответить
Хто такий Береза? Той що втік з України в 24-му?ц
показать весь комментарий
29.11.2025 12:50 Ответить
****@бол, як і всі патріоти при владі
показать весь комментарий
29.11.2025 12:56 Ответить
Береза "при владі"?
показать весь комментарий
29.11.2025 12:59 Ответить
Він взаглі-то правлиьні речі розказує/інформує, а ось ти кнчний длбп!
показать весь комментарий
29.11.2025 12:59 Ответить
Розвішуй вуха поширше тоді
показать весь комментарий
29.11.2025 13:28 Ответить
Той хто змінив фамілію з Бляхера. Нащо ?!!
показать весь комментарий
29.11.2025 12:58 Ответить
Ніхто нікуди не втікав
показать весь комментарий
29.11.2025 12:58 Ответить
Сам придумав? Чи з дєрьмакопомийки все це начитвся?
показать весь комментарий
29.11.2025 12:58 Ответить
Маск відкрив данні в твітері звідки пишуть твіти (геолокація). Так от , Березо строчив з Австрії.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:09 Ответить
Смішний фейк
показать весь комментарий
29.11.2025 13:12 Ответить
назви справжніх патріотів України, які не втекли. Бандера? Грушевський? Петлюра?
показать весь комментарий
29.11.2025 13:06 Ответить
Ще один пейсатий бляхер..
показать весь комментарий
29.11.2025 12:57 Ответить
Дивлюсь багато буде їздити є можливість підібрати де залишиться
показать весь комментарий
29.11.2025 12:46 Ответить
Місце цього мудака Чебурека на параші в Аскольдовому провулку Києва, а інший мудак його в делигацію включає.
показать весь комментарий
29.11.2025 12:49 Ответить
.. ну поки Безугла у резерві... Та й Коля Катлета вичікує.... От тільки питання... Голова ВР... з погонялом Хряк...чому нікуди не їздить?
показать весь комментарий
29.11.2025 13:32 Ответить
А ви чогось іншого очікували?
показать весь комментарий
29.11.2025 12:49 Ответить
чєбурєк з 4ма паспортами , нерухомістю в омєрікє, злодій і пдорас-очолив. х"йло аплодує.
показать весь комментарий
29.11.2025 12:52 Ответить
Рустємчік повинен очолити делегацію на нари.Але маємо те що маємо.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:04 Ответить
Умеров від НАБУ здрснув і не хоче повертатися до України. Частина 2а - спасти "рядового умєрова".
показать весь комментарий
29.11.2025 12:54 Ответить
Ще один дипломат хреновий
показать весь комментарий
29.11.2025 12:54 Ответить
Чувак в Украине вахтовым методом подрабатывает. Да и США на пост посла выразили явное фе. Для Зегевары достойный представитель.
показать весь комментарий
29.11.2025 12:55 Ответить
А рідня з Каліфорнії під'їде?
показать весь комментарий
29.11.2025 12:55 Ответить
"Збитого льотчика" призначати головою делегації не зовсім правильно, але коли бажаєш врятувати Чебурека від підозри а ще і надати можливість провідати сім'ю в США - то тут саме такий варіант
показать весь комментарий
29.11.2025 12:57 Ответить
як це "справедливий" мир?
це як справедлива вагітність
показать весь комментарий
29.11.2025 13:00 Ответить
Если добавить говно в варенье.........
показать весь комментарий
29.11.2025 13:04 Ответить
ні дня без зальота - походу, головне гасло Зєлі Ніякої..
показать весь комментарий
29.11.2025 13:04 Ответить
Це дуже розумно, Умерова вибрати главою делегації. навряд чи за день встигнуть домовитися, навіть за тиждень не встигнуть. а йому літати туди-сюди не треба, він в маямі в одному із своїх особняків поживе.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:09 Ответить
Квартар 95 продовжується Радник офісу ,який НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ,поставлений вище посадових осіб--генштабу,розвідки МЗС? я вже не говорю про нашого інородця--по ньому тюрма плаче,але він --керівник переговорної групи ЦИРК схоже,що тезис--кухарка може провити країною не зник.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:19 Ответить
умеров і Стамбул починав і цей проект по здачі української теріторі , 🤡повиннен закінчити ...
показать весь комментарий
29.11.2025 13:23 Ответить
Все, контракт на поставки чебуреков в Америку считай в кармане!
показать весь комментарий
29.11.2025 13:33 Ответить
 
 