1 433 43
Умеров возглавил украинскую делегацию на переговорах о мире, - указ Зеленского
Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира возглавит председатель СНБО Рустем Умеров.
Об этом говорится в указе Зеленского №869/2025, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, президент утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе.
Состав делегации Украины:
- УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
- БЕВЗ Александр Александрович - советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины;
- БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- ИВАЩЕНКО Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины;
- КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
- ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, ранее украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который вчера был уволен с должности главы Офиса Президента. Также сообщалось, что украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+12 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий29.11.2025 12:47 Ответить Ссылка
+11 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий29.11.2025 12:45 Ответить Ссылка
+9 Bad Robot
показать весь комментарий29.11.2025 12:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це з якого боку подивитися...
Терміново! Єрмак НІКУДИ НЕ ЙДЕ! Його замінять СТЮАРДЕСОЮ! Зеленський СХИТРУВАВ!
https://www.youtube.com/watch?v=4c-lqALKto8
це як справедлива вагітність