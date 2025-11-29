Умеров возглавил украинскую делегацию на переговорах о мире, - указ Зеленского

Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира возглавит председатель СНБО Рустем Умеров.

Об этом говорится в указе Зеленского №869/2025.

Согласно документу, президент утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе.

Состав делегации Украины:

УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;

БЕВЗ Александр Александрович - советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины;

БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

ГНАТОВ Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

ИВАЩЕНКО Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины;

КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины;

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который вчера был уволен с должности главы Офиса Президента. Также сообщалось, что украинская делегация отправилась в США для переговоров по мирному плану.

Обыски и увольнение Ермака

