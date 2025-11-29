РУС
Умеров с командой - уже на пути в США, встреча по мирному соглашению состоится завтра, - Зеленский

Прогресс в мирных переговорах: США и Украина согласовали ключевые положения

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Доклад Умерова

По словам Зеленского, сегодня был доклад Умерова.

Читайте также: Умеров возглавил украинскую делегацию на переговорах о мире, - указ Зеленского

"И задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - добавил Зеленский.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Читайте: Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios

Топ комментарии
+15
Ваван, не зупиняйся, розказуй нам, що умєров вже сів в літак, ось умєров вже летить, ось умєров вже привітно махає з відкритих дверей літака, ось умєров жме руки працівникам українського посольства в США і так далі, це ж твоя робота бути типу речником при умєрову та відбілювати умєрових, єрмаків від корупційних злочинів.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:20 Ответить
+13
ти вкрала перемогу, вкрала майбутнє України мерзотна ZEшобла, щоб ви всі збожеволіли від тих кривавих мародерних грошей
показать весь комментарий
29.11.2025 13:18 Ответить
+6
Умер о в.Уже покакал,пописял,покушал,поспал.Ждем доклада от ********
показать весь комментарий
29.11.2025 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ти вкрала перемогу, вкрала майбутнє України мерзотна ZEшобла, щоб ви всі збожеволіли від тих кривавих мародерних грошей
показать весь комментарий
29.11.2025 13:18 Ответить
Одне з небагатьох нормальних рішень Зеленського - призначити Умєрова главою делегації.
Делегація мое в особняках Умерова ночувати, тим самим буде економитися бюджет країни.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:19 Ответить
Ахахах! Аналогічно, як стефанчук проживав у своєї тещі, а ми платники податків платили йому за знімання цієї тещиної квартири. Заплатим і за проживання делегаціх в апартаментах умєрова. Можна не сумніватися.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:22 Ответить
та ні, стефанчук поганий, а умєров достойна людина, так один главред писав.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:24 Ответить
Я щось не сильно в сортах гівна розбираюся, можливо той главред і правий - на те він і главред.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:27 Ответить
ну по восьми особняках в сша видно, яка людина той Умеров, чесна і непідкупна.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:31 Ответить
Почекаємо, ще виявиться, що ті умєровські особняки лише пішинка на айзберзі награбованого в стікаючого народу України умєровим та його кагалом. В зєрмакоміндічевському кагалі чужих і випадкових нелюдей немає - там всі "свої".
Брешу, був один депутат Поляков, ну то його швиденько прибрали. Тож я і говорю, що наскільки говнистіший один зелений нелюд від другого,в мене немає бажання розглядати.
В мене є одне бажання, щоб ця паскудна шобла повисла на одній перекладині!
Всі без виключення!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 13:51 Ответить
👏люто плюсую. Вішати зелену потороч.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:54 Ответить
Ваван, не зупиняйся, розказуй нам, що умєров вже сів в літак, ось умєров вже летить, ось умєров вже привітно махає з відкритих дверей літака, ось умєров жме руки працівникам українського посольства в США і так далі, це ж твоя робота бути типу речником при умєрову та відбілювати умєрових, єрмаків від корупційних злочинів.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:20 Ответить
Умер о в.Уже покакал,пописял,покушал,поспал.Ждем доклада от ********
показать весь комментарий
29.11.2025 13:20 Ответить
Дурень думкою багатіє. А впрочєм, і цю думку зелена банда не озвучує, що вони там погодили нам на благо. Які пункти? В планах Кушнера-Вітькова немає "достойного миру", воно їм не треба і глибоко пох.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:22 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2025 13:24 Ответить
Тут все і так ясно, як США вирішать так і буде, Умеров та й будь хто від нас просто статисти.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:25 Ответить
Врятував єрмака від суду, небрите падло, але все рівно ти звів на нуль всю довіру твою
показать весь комментарий
29.11.2025 13:28 Ответить
чєбурєк і його *******.
показать весь комментарий
29.11.2025 13:29 Ответить
його *******
показать весь комментарий
29.11.2025 14:07 Ответить
А покакали, попісяли, пообідали, каву попили?
показать весь комментарий
29.11.2025 13:30 Ответить
Ну й морди повибирав тампон.
У вітька вставна щелепа назад вивалилася, у дрісколла потрійні брекети повидувалися.
Наш чебурек теж легенько мівіною откушался за час війни.
Вся надія на буданова.
Треба чекать, хто із дівчат буде в інсті медалі виставляти😁
показать весь комментарий
29.11.2025 13:36 Ответить
Та ладно вам, треба ж людини якось з сім'єю побачитися. А тут така нагода!
показать весь комментарий
29.11.2025 13:44 Ответить
Не боїться "потужний", що може знову наступити на граблі? Він вже спробував сховати Єрмака в переговорній групі, розраховуючи,що ніхто не ризикне вручити підозру керівнику такої групи. Але прорахувався. А якщо завтра і до Умерова нагряне обшук?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:02 Ответить
я ничого не винний; нікому не винен...
показать весь комментарий
29.11.2025 14:09 Ответить
А набу на шляху до умерова.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:07 Ответить
 
 