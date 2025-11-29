Умеров с командой - уже на пути в США, встреча по мирному соглашению состоится завтра, - Зеленский

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Доклад Умерова

По словам Зеленского, сегодня был доклад Умерова.

"И задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - добавил Зеленский.

Мирный план