Умеров с командой - уже на пути в США, встреча по мирному соглашению состоится завтра, - Зеленский
Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Доклад Умерова
По словам Зеленского, сегодня был доклад Умерова.
"И задача четкая - оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", - добавил Зеленский.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Читайте: Буданов прибыл на переговоры США и РФ в Абу-Даби, - Axios
Делегація мое в особняках Умерова ночувати, тим самим буде економитися бюджет країни.
Брешу, був один депутат Поляков, ну то його швиденько прибрали. Тож я і говорю, що наскільки говнистіший один зелений нелюд від другого,в мене немає бажання розглядати.
В мене є одне бажання, щоб ця паскудна шобла повисла на одній перекладині!
Всі без виключення!!!
У вітька вставна щелепа назад вивалилася, у дрісколла потрійні брекети повидувалися.
Наш чебурек теж легенько мівіною откушался за час війни.
Вся надія на буданова.
Треба чекать, хто із дівчат буде в інсті медалі виставляти😁