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США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

віткофф

У неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Ключові питання зустрічі

Видання нагадує, що під час переговорів у Женеві минулої неділі Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох. Йдеться про території та гарантії безпеки.

За словами неназваного американського посадовця, саме ці два питання будуть у центрі уваги під час переговорів між делегаціями у Маямі.

"Українці знають, чого ми від них очікуємо", - сказав посадовець.

Зустріч запланована у гольф-клубі Віткоффа

Українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, уже перебуває в Маямі. За даними українських посадовців, до її складу також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.

До складу американської делегації входять держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Зустріч відбуватиметься у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.

Читайте також: Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді, - Reuters

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

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Автор: 

США (26735) територіальна цілісність (325) гарантії безпеки (467) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+25
Яке їм діло до наших територій ?
А значить будуть тиснути по плану путіна
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30.11.2025 17:24 Відповісти
+20
Заходять із козирних карт.... Віддають Аляску
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30.11.2025 17:22 Відповісти
+20
Які нах гарантії безпеки???!!! Ці гарантії ВЖЕ були обіцяні Україні. Де вони???!!!!!!!!!!!
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30.11.2025 18:06 Відповісти
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30.11.2025 17:20 Відповісти
Які нах гарантії безпеки???!!! Ці гарантії ВЖЕ були обіцяні Україні. Де вони???!!!!!!!!!!!
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30.11.2025 18:06 Відповісти
Почитай спочатку будапештський меморандум, істеричка, потім коментарі пиши.
Усі свої гарантії по меморандуму США виконали.
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01.12.2025 07:33 Відповісти
ніяких територій, війна до перемоги!
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30.11.2025 17:21 Відповісти
Заходять із козирних карт.... Віддають Аляску
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30.11.2025 17:22 Відповісти
І Вашингтон
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30.11.2025 17:38 Відповісти
Помним-помним

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30.11.2025 17:22 Відповісти
Добре, хоч Кислиця є.
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30.11.2025 17:23 Відповісти
"...начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.".....ось що тiшить...
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30.11.2025 18:03 Відповісти
Чебурек і не думає повертатися! Підписує ,,,, і залишається ... дома!
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30.11.2025 17:23 Відповісти
Чебуреку не в перший раз , цє зрадник кримсько-татарського народу В Стамбулі він , радий був , підписати відмову від Криму , на яке їх з кодло Ермака-подоляка , О Чалого ……… , надсилав Зе Іуда
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30.11.2025 17:29 Відповісти
Яке їм діло до наших територій ?
А значить будуть тиснути по плану путіна
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30.11.2025 17:24 Відповісти
Та діла ніякого, тобі щось не подобається - береш калашмат в зуби і ідеш відвойовувати хоч Крим хоч Рим, хоч до останнього українця, усе як хочете, якщо не подобається мир і все це для вас "капітуляція".
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01.12.2025 07:48 Відповісти
Нах вам наші території - своїх мало? - гарантії можете надати?
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30.11.2025 17:27 Відповісти
Вони не можуть. І на хочуть. І не будуть. Це шабаш - примусити Україну підписатися під капітуляцією. Все в інтересах росії.
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30.11.2025 23:01 Відповісти
Зеля погодиться на передачу Слов'янська, Краматорська пуйлу під тиском американців?
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30.11.2025 17:31 Відповісти
Не бачу людей на вулиці які проти цього.
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30.11.2025 18:10 Відповісти
Пане , є конституція , є конституційний суд , є опозиція , є воїни ЗСУ які на лінії зіткнення , є ми з вами , які їх підтримаємо в потрібний час.
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30.11.2025 20:17 Відповісти
хитрозроблене зло в черговий раз прогинаеться, щоб не опинися в Ґуантанамо , за грабіж грошей з резервного фонду США
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30.11.2025 17:32 Відповісти
Сиярто вже запропонував , нові Потужні Гарантії мають бути підписані в Будапешті. Вони знущаються над жертвою агресії
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30.11.2025 17:38 Відповісти
Ото вийде епічно, якщо як її називають "наймастабнійшу війну після WW2" фактично закінчать у гольф клубі.

Це буде у дусі ******** політики
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30.11.2025 17:39 Відповісти
та хоч в сауні в Барвісі. Якщо люди обирають дегенератів щоб правили ними (Трамп, Зєля і т.п.) то Третя Світова не забариться.
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30.11.2025 18:02 Відповісти
З якими повноваженнями щодо здачі територій поїхала делегація на чолі із зашквареним чебурекои? Чому про них Янелох не каже у своїх вечірніх відосиках?
Ніяких гарантій від янкі бути не може-тицяйте цих зятьків-кушнерів пикою у Будапештський меморандум.
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30.11.2025 17:49 Відповісти
Йолоп, це тобі той меморандум треба в пику тицяти 150 раз щоб ти його нарешті прочитав.
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01.12.2025 07:36 Відповісти
Яких територій? Віткоф і Рубіо хочуть місце на Байковому кладовищі для себе забронювати?
Говорили-балакали... В Женеві погодили резолюцію, поїхали в сцишиа і все переписали по своєму... )9уйло і Тампон вимагають терміново капітуляції а не перемир'я
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30.11.2025 18:01 Відповісти
Хай уявлять собі, що геополітична ситуація з 1961 пішла за іншим сценарієм. І тепер Куба вимагає весь штат Флоріда. Разом з Маямі, з Джексонвілем, Тампою та іншими містами.
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
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30.11.2025 18:08 Відповісти
ЇМ ПОФІГУ. Якщо б Ужгород був російським для них чудово. Єдине що їх турбує - бабосікі від ресурсів. А українська мова, церква чи тортури - ЧХАТИ ВОНИ НА ТО ХОТІЛИ. В них дома все ок, а що там буде з "третім міром" чхати їм
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30.11.2025 18:16 Відповісти
Та ситуація, Михайло, коли нам теж пофігу. В тому сенсі, що ця війна для таких як я (за Вас не знаю) не закінчиться вже ніколи.
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30.11.2025 18:43 Відповісти
Ну нехай спочатку хтось нападе на США, займе чатсину їх територій, переможе їх у війні, а до того моменту подібні опуси, припущення та "пропозиції" до одного місця. Не подобається припинення війни шляхом компромісів - береш лопату і вперед відвойовувати, і так до останнього українця. Ніхто ж не забороняє насправді.
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01.12.2025 07:41 Відповісти
ХАЙ ПІДІТРУТЬСЯ своїми гарантіями. НАТО як і гарантії США пустий звук. Все що підписано США - пустий звук, якщо не в їхню користь звичайно - ТОДІ ДА, тут вони леви
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30.11.2025 18:14 Відповісти
Ну не треба так не треба. Неясно тільки що ти тоді пропонуєш. Може ти вже скоро на 5-му році війни нарешті знайдеш найближчий ТЦК підеш здобувати перемогу?
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01.12.2025 07:43 Відповісти
Умєрову похєр Україна - вся його сім'я, його власність знаходяться у США, то він може підписати що завгодно.
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30.11.2025 18:15 Відповісти
> Українці знають, чого ми від них очікуємо

Чого? Бо українці (не влада) не дуже в курсі. Що Україна прийме всі умови агресора, платитиме репарації за допомогу Байдена віддасть 50% з заморожених активів трампу в кишеню, віжмовиться від гарантій безпеки, і найголовніше - подякує трампу за геніальність?
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30.11.2025 18:25 Відповісти
Ще раз: якого віросповідання цей умєров? Бо якщо караїм, то він серед своїх
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30.11.2025 18:30 Відповісти
Сюр. Любі гарантії безпеки США відмінять за один день. Чи просто забьють на це. Ніяких механізмів цьому завадити немає в природі.
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30.11.2025 18:54 Відповісти
Згоден. Наша гарантія тільки у Господа Бога. Треба в гріхах каятись
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30.11.2025 19:27 Відповісти
Вони вже погодили договір про дєрібан наших надрів; тепер нехай відповзають у бік свого хазяїна--пуйла.
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30.11.2025 18:57 Відповісти
"досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох." Нікуя собі досягнення, почитайте всі інші питання типу кацапської як другої державної, знову влада маацковських попів і багато іншого що має визначення суверинитету держави...
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30.11.2025 19:05 Відповісти
Гарантії як в Будапешті, а території як в конституції України
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30.11.2025 19:26 Відповісти
Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер - це аналог д'рмаку і бувшому нікчемі міністру оборони умеров?
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30.11.2025 19:43 Відповісти
Черти работают на крысу бункерную.
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30.11.2025 20:07 Відповісти
А обшуки та підозра Умерову будуть вже після повернення із США?
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30.11.2025 22:31 Відповісти
Гарантії безпеки - це українські ракети , ППО і міліони снарядів.
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30.11.2025 23:55 Відповісти
Розміщення на території України ядерної зброї -ось це будуть гарантії. Слідкуйте за руками шулерів)
Українців знову легко в кацапські лапті взують як і з будапештським меморандумом який виявився порожнім звуком за підписом зокрема президента США!
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01.12.2025 20:00 Відповісти
 
 