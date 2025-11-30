США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios
У неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.
Ключові питання зустрічі
Видання нагадує, що під час переговорів у Женеві минулої неділі Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох. Йдеться про території та гарантії безпеки.
За словами неназваного американського посадовця, саме ці два питання будуть у центрі уваги під час переговорів між делегаціями у Маямі.
"Українці знають, чого ми від них очікуємо", - сказав посадовець.
Зустріч запланована у гольф-клубі Віткоффа
Українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, уже перебуває в Маямі. За даними українських посадовців, до її складу також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.
До складу американської делегації входять держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
Зустріч відбуватиметься у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
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Усі свої гарантії по меморандуму США виконали.
А значить будуть тиснути по плану путіна
Це буде у дусі ******** політики
Ніяких гарантій від янкі бути не може-тицяйте цих зятьків-кушнерів пикою у Будапештський меморандум.
Говорили-балакали... В Женеві погодили резолюцію, поїхали в сцишиа і все переписали по своєму... )9уйло і Тампон вимагають терміново капітуляції а не перемир'я
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
Чого? Бо українці (не влада) не дуже в курсі. Що Україна прийме всі умови агресора,
платитиме репарації за допомогу Байденавіддасть 50% з заморожених активів трампу в кишеню, віжмовиться від гарантій безпеки, і найголовніше - подякує трампу за геніальність?
Українців знову легко в кацапські лапті взують як і з будапештським меморандумом який виявився порожнім звуком за підписом зокрема президента США!