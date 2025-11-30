США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

У неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Ключові питання зустрічі

Видання нагадує, що під час переговорів у Женеві минулої неділі Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох. Йдеться про території та гарантії безпеки.

За словами неназваного американського посадовця, саме ці два питання будуть у центрі уваги під час переговорів між делегаціями у Маямі.

"Українці знають, чого ми від них очікуємо", - сказав посадовець.

Зустріч запланована у гольф-клубі Віткоффа

Українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, уже перебуває в Маямі. За даними українських посадовців, до її складу також входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.

До складу американської делегації входять держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Зустріч відбуватиметься у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

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