Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на запитання щодо того, що Варшава нібито не завжди достатньо залучена до ключових обговорень про мир в Україні.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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На спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні журналісти запитали Туска про роль Польщі в переговорному процесі та про те, що західні партнери іноді обходять Варшаву під час дискусій.

Туск заявив, що підтримує постійні контакти з лідерами ЄС і перебуває у регулярних консультаціях із партнерами. Водночас він натякнув на неназваних лідерів у Вашингтоні, які не завжди хочуть бачити Польщу в центрі процесу.

"Я не хочу тут розпалювати зайві емоції, але скажімо так, що не всі у Вашингтоні і, звичайно, ніхто в Москві не хоче, щоб Польща була присутня завжди і всюди. Я сприймаю це як комплімент собі і як комплімент Польщі. І на цьому я зупинюся, щоб не сказати занадто багато", - зауважив Туск.

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