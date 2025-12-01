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Новини Мирні перемовини
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Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian

Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на запитання щодо того, що Варшава нібито не завжди достатньо залучена до ключових обговорень про мир в Україні.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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На спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні журналісти запитали Туска про роль Польщі в переговорному процесі та про те, що західні партнери іноді обходять Варшаву під час дискусій.

Туск заявив, що підтримує постійні контакти з лідерами ЄС і перебуває у регулярних консультаціях із партнерами. Водночас він натякнув на неназваних лідерів у Вашингтоні, які не завжди хочуть бачити Польщу в центрі процесу.

"Я не хочу тут розпалювати зайві емоції, але скажімо так, що не всі у Вашингтоні і, звичайно, ніхто в Москві не хоче, щоб Польща була присутня завжди і всюди. Я сприймаю це як комплімент собі і як комплімент Польщі. І на цьому я зупинюся, щоб не сказати занадто багато", - зауважив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц: Жодних рішень щодо України без України - і жодного нав’язаного миру

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Польща (9370) США (26742) Туск Дональд (689)
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Спочатку європейці віддали "упряжку" керування війною в США, а тепер зрозуміли, що їх всіх "кинули"
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01.12.2025 17:59 Відповісти
может Туск еще расскажет,как не все в Польше хотят,чтоб наши дальнобои туда вообще въезжали? а зерно везли? хотя Туска-самый вменяемый из ляхов
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01.12.2025 18:04 Відповісти
Скажу більше, у Вашингтоні не дуже то і Україну хочуть бачити. А от Москву саме те...
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01.12.2025 18:05 Відповісти
Польша має політиків з кольйонами , тому під* філи ,збоченці Білого дому, незнаходять спільну мову з Польшею ❤️🇵🇱...
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01.12.2025 18:32 Відповісти
Звісно Польща хоче приймати участь в затягуванні, бо зараз є лідером по шлюбам з українками. Коли потік бажаючих підіймати їм демографію майже зникне, то й Польща буде за договорнячок.
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01.12.2025 19:17 Відповісти
 
 