РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
685 5

Туск намекнул, что не все в Вашингтоне хотят видеть Польшу на всех переговорах по Украине, - The Guardian

Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на вопрос о том, что Варшава якобы не всегда достаточно вовлечена в ключевые обсуждения о мире в Украине.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине журналисты спросили Туска о роли Польши в переговорном процессе и о том, что западные партнеры иногда обходят Варшаву во время дискуссий.

Туск заявил, что поддерживает постоянные контакты с лидерами ЕС и находится в регулярных консультациях с партнерами. В то же время он намекнул на неназванных лидеров в Вашингтоне, которые не всегда хотят видеть Польшу в центре процесса.

"Я не хочу здесь разжигать лишние эмоции, но скажем так, что не все в Вашингтоне и, конечно, никто в Москве не хочет, чтобы Польша была присутствовала всегда и везде. Я воспринимаю это как комплимент себе и как комплимент Польше. И на этом я остановлюсь, чтобы не сказать слишком много", - отметил Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц: Никаких решений по Украине без Украины - и никакого навязанного мира

Автор: 

Польша (9038) США (28464) Туск Дональд (846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочатку європейці віддали "упряжку" керування війною в США, а тепер зрозуміли, що їх всіх "кинули"
показать весь комментарий
01.12.2025 17:59 Ответить
может Туск еще расскажет,как не все в Польше хотят,чтоб наши дальнобои туда вообще въезжали? а зерно везли? хотя Туска-самый вменяемый из ляхов
показать весь комментарий
01.12.2025 18:04 Ответить
Скажу більше, у Вашингтоні не дуже то і Україну хочуть бачити. А от Москву саме те...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:05 Ответить
Польша має політиків з кольйонами , тому під* філи ,збоченці Білого дому, незнаходять спільну мову з Польшею ❤️🇵🇱...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
 
 