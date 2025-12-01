Туск намекнул, что не все в Вашингтоне хотят видеть Польшу на всех переговорах по Украине, - The Guardian

Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на вопрос о том, что Варшава якобы не всегда достаточно вовлечена в ключевые обсуждения о мире в Украине.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине журналисты спросили Туска о роли Польши в переговорном процессе и о том, что западные партнеры иногда обходят Варшаву во время дискуссий.

Туск заявил, что поддерживает постоянные контакты с лидерами ЕС и находится в регулярных консультациях с партнерами. В то же время он намекнул на неназванных лидеров в Вашингтоне, которые не всегда хотят видеть Польшу в центре процесса.

"Я не хочу здесь разжигать лишние эмоции, но скажем так, что не все в Вашингтоне и, конечно, никто в Москве не хочет, чтобы Польша была присутствовала всегда и везде. Я воспринимаю это как комплимент себе и как комплимент Польше. И на этом я остановлюсь, чтобы не сказать слишком много", - отметил Туск.

