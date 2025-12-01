Мерц: Никаких решений по Украине без Украины - и никакого навязанного мира
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решения по Украине не могут приниматься без ее участия, а навязанный над ее головой мир неприемлем.
Об этом он сказал после встречи с премьером Польши Дональдом Туском, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Мерц подчеркнул, что европейские партнеры должны продолжать помогать Украине защищаться, поддерживать трансатлантическое единство вместе с США и сохранять фокус на вопросах европейской обороны, в частности на теме замороженных российских активов.
Он подтвердил, что вместе с Туском провел беседу с президентами Франции и Украины - Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским - и назвал ближайшие дни особенно важными для Киева.
Сотрудничество между Германией и Польшей
Канцлер также подчеркнул интерес Германии к тесным и равноправным отношениям с Польшей, которая сталкивается с рисками со стороны "ревизионистского" режима РФ. По его мнению, во времена давления на единство Европы страны не могут позволить себе разделение.
Мерц сообщил о планах углубить оборонное сотрудничество между Германией и Польшей - от размещения немецких истребителей на восточном фланге НАТО до совместных проектов в сфере беспилотников, а также о подготовке нового оборонного соглашения в 2026 году.
