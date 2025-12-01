РУС
Мерц: Никаких решений по Украине без Украины - и никакого навязанного мира

Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решения по Украине не могут приниматься без ее участия, а навязанный над ее головой мир неприемлем.

Об этом он сказал после встречи с премьером Польши Дональдом Туском, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Мерц подчеркнул, что европейские партнеры должны продолжать помогать Украине защищаться, поддерживать трансатлантическое единство вместе с США и сохранять фокус на вопросах европейской обороны, в частности на теме замороженных российских активов.

Он подтвердил, что вместе с Туском провел беседу с президентами Франции и Украины - Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским - и назвал ближайшие дни особенно важными для Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о замороженных активах РФ: сильный рычаг, чтобы принудить Россию к переговорам

Сотрудничество между Германией и Польшей

Канцлер также подчеркнул интерес Германии к тесным и равноправным отношениям с Польшей, которая сталкивается с рисками со стороны "ревизионистского" режима РФ. По его мнению, во времена давления на единство Европы страны не могут позволить себе разделение.

Мерц сообщил о планах углубить оборонное сотрудничество между Германией и Польшей - от размещения немецких истребителей на восточном фланге НАТО до совместных проектов в сфере беспилотников, а также о подготовке нового оборонного соглашения в 2026 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан находится в Москве без европейского мандата, - Мерц

Автор: 

война в Украине (7060) Фридрих Мерц (296)
Ракети давайте дальнобійні , а не бла,бла,бла
01.12.2025 17:48 Ответить
Досить вже прожектів; зброю давайте!
01.12.2025 17:50 Ответить
Красиво, але це все бідонівська риторика. І поведінка відповідна. Коли щось дають, а щось (потужне і далекобійне) - ні.
01.12.2025 17:52 Ответить
Так-так, пам'ятаємо. Україна повинна воювати до 2030 року... Чи вже терміни змінился?
01.12.2025 18:00 Ответить
Если не пойдем на 28 хотелок пу и раши то выбора особого чем воевать и не будет.Да и если пойдем то надолго война не прекратиться максимум на пару тройку лет так что
01.12.2025 18:08 Ответить
казли, які нав'язують нам мир, а ми не хочемо
01.12.2025 18:02 Ответить
А варианты не навязанного мира есть? Или только дальше воевать без внятных перспектив. Вы и так превратили эту войну в процесс.
01.12.2025 18:09 Ответить
Вариантов нет.Альтернатива одна война.Хотя если и принять навязанный рашей мир то долгим он не будет
01.12.2025 18:21 Ответить
Надавай Тауруси і ми пішлем рудого під три чорти
01.12.2025 18:13 Ответить
 
 