Мерц о замороженных активах РФ: сильный рычаг, чтобы принудить Россию к переговорам

Партнеры стремятся продвинуться в вопросе замороженных активов РФ, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

ЕС стремится ускорить решение

Так, Мерц отметил, что в последние дни наблюдается новая динамика в поиске путей завершения войны.

По его словам, партнеры хотят продвинуться вперед в вопросе замороженных активов РФ "как знак силы и как рычаг, чтобы действительно заставить Москву сесть за стол переговоров".

Канцлер отметил, что члены ЕС перейдут к конкретным обсуждениям юридических текстов, пытаясь найти общее и приемлемое для всех решение, после того как премьер-министр Бельгии подробно изложил свою позицию.

"В конце концов, нам нужно, чтобы все осознали: в этом вопросе речь идет о безопасности Европы, о безопасности всех нас", - подчеркнул канцлер и добавил, что это он перед последним саммитом предложил финансировать Украину три следующих года за счет российских активов.

ЕС ищет совместное решение

Он выразил надежду, что будет найдено общее решение в Европейском Союзе, и подчеркнул необходимость максимально усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее войну.

"И для этого, по моему мнению, использование российских активов является действительно целесообразным и правильным шагом. Но еще раз: мы ищем совместное решение с бельгийским государством и с Euroclear, чтобы это действительно могло быть принято в Европейском Союзе на основе широкого консенсуса", - добавил политик.

Мерц также отметил, что "решение об использовании замороженных в Европейском Союзе российских государственных активов принадлежит исключительно ЕС и его государствам-членам".

Позиция Словении

В свою очередь Голоб сказал, что Словения понимает позицию Бельгии и ее ожидания относительно определенных гарантий, когда речь идет о возможности использования этих активов.

"С другой стороны, понятно, что это самый сильный инструмент, который есть в руках Европы и который Европа может использовать с единственной целью — достичь мира и завершения войны в Украине", — отметил он.

По его словам, речь идет не о двух разных позициях, а о разных путях решения вопроса. Бельгия и другие государства-члены, возможно, за одним исключением (имеется в виду Виктор Орбан), все имеют общую цель, и эта цель — определить все имеющиеся инструменты, чтобы достичь мира в Украине.

Голоб считает, что предложение, представленное канцлером Мерцем, является компромиссным.

Российские активы для помощи Украине