Мерц о замороженных активах РФ: сильный рычаг, чтобы принудить Россию к переговорам
Партнеры стремятся продвинуться в вопросе замороженных активов РФ, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.
ЕС стремится ускорить решение
Так, Мерц отметил, что в последние дни наблюдается новая динамика в поиске путей завершения войны.
По его словам, партнеры хотят продвинуться вперед в вопросе замороженных активов РФ "как знак силы и как рычаг, чтобы действительно заставить Москву сесть за стол переговоров".
Канцлер отметил, что члены ЕС перейдут к конкретным обсуждениям юридических текстов, пытаясь найти общее и приемлемое для всех решение, после того как премьер-министр Бельгии подробно изложил свою позицию.
"В конце концов, нам нужно, чтобы все осознали: в этом вопросе речь идет о безопасности Европы, о безопасности всех нас", - подчеркнул канцлер и добавил, что это он перед последним саммитом предложил финансировать Украину три следующих года за счет российских активов.
ЕС ищет совместное решение
Он выразил надежду, что будет найдено общее решение в Европейском Союзе, и подчеркнул необходимость максимально усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее войну.
"И для этого, по моему мнению, использование российских активов является действительно целесообразным и правильным шагом. Но еще раз: мы ищем совместное решение с бельгийским государством и с Euroclear, чтобы это действительно могло быть принято в Европейском Союзе на основе широкого консенсуса", - добавил политик.
Мерц также отметил, что "решение об использовании замороженных в Европейском Союзе российских государственных активов принадлежит исключительно ЕС и его государствам-членам".
Позиция Словении
В свою очередь Голоб сказал, что Словения понимает позицию Бельгии и ее ожидания относительно определенных гарантий, когда речь идет о возможности использования этих активов.
"С другой стороны, понятно, что это самый сильный инструмент, который есть в руках Европы и который Европа может использовать с единственной целью — достичь мира и завершения войны в Украине", — отметил он.
По его словам, речь идет не о двух разных позициях, а о разных путях решения вопроса. Бельгия и другие государства-члены, возможно, за одним исключением (имеется в виду Виктор Орбан), все имеют общую цель, и эта цель — определить все имеющиеся инструменты, чтобы достичь мира в Украине.
Голоб считает, что предложение, представленное канцлером Мерцем, является компромиссным.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НЕ дивно що Путін нікого з них не поважає - торгаші.
РФ втратила за 11 років кілька тріліонів - десь під 5 чи 6, весь ринок Европи і тд. ВОНИ БУДУЮТЬ ІМПЕРІЮ. Чхати вони хотіли на 150 млрд
А активи- це збитки російського бизнесу.
так що бизнес має вбити хутина
Ох там у них в дойчляндії нова "ліверна ковбаса" з'явилася
Вони самі кажуть що щє довго волокита буде
.
Отаки світова система - всі знають хто агресор, мають його рахунки, але конфіскувати нізя...
Другие для улиц
Здесь брошены орлы
Ради бройлерных куриц
Коли от от буде одним кліком "триста міл'ярдів" перераховано на оборону ( поставки зброї а не до лам міндіча!!) тоді це тиск!! А коли сцянина та балаканина - то це лише ьалаканина