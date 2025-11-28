РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11089 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
2 798 18

В ЕС подозревают, что Бельгия присваивает доходы от российских активов, замороженных в Euroclear, - Politico

бельгія

В Евросоюзе растет недовольство позицией Бельгии, которая блокирует принятие "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщается, дипломаты начинают подозревать, что реальные причины сопротивления - экономические, а не страх перед "возмездием" России.

По словам пяти дипломатических источников из разных стран ЕС, Бельгия может удерживать доходы от активов РФ, фактически зачисляя налоги с них в свой бюджет. Речь идет о 25% корпоративного налога на доходы, которые генерируют замороженные российские активы в депозитарии Euroclear. Это противоречит обязательствам, которые Бельгия взяла на себя в прошлом году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План ЕС в отношении российских активов может иметь серьезные экономические и геополитические последствия, - Вевер

Присвоение доходов

Дипломаты утверждают, что таким образом страна может присваивать часть доходов, вместо того чтобы направлять их на поддержку Украины. Если Брюссель продолжит блокировать решение по активам, вопрос о возможном присвоении доходов могут вынести на обсуждение перед саммитом Европейского совета.

В ЕС интересуются двумя ключевыми вопросами: получает ли Бельгия эти доходы напрямую и перечисляет ли их Украине. Аналитики Кильского института оценивают, что с февраля 2022 года по август 2025-го Бельгия предоставила Украине 3,44 млрд евро помощи, тогда как только в 2024 году налоги с активов РФ принесли государственному бюджету страны 1,7 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стоит питать иллюзий относительно намерений путинского режима: россияне понимают только силу, - Матернова

Проблемы с прозрачностью

Проблемы с прозрачностью возникли еще в 2024 году, когда союзники обвиняли Бельгию в использовании доходов от замороженных активов для финансирования собственных нужд. Несмотря на обещание перечислять эти поступления в специальный инструмент ЕС и G7, этого не произошло.

Правительство Бельгии отрицает обвинения, заявляя, что "все налоги с активов России передаются Украине", но в то же время избегает прямого ответа, перечислены ли все полученные суммы. Брюссель отмечает, что с 2022 года предоставил Украине около 1 млрд евро помощи, однако не объясняет, почему не выполнил обязательства по внесению налоговых доходов в совместный финансовый механизм.

По словам одного из европейских дипломатов, "налоговые поступления уже были частью внутреннего бюджета Бельгии, и она не хотела от них отказываться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Euroclear предупреждает ЕС о рисках конфискации замороженных активов РФ, - FT

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция призывает Брюссель оперативно усилить экономическое давление на Кремль

Автор: 

Бельгия (458) Евросоюз (17879) замороженные активы (425)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ось і відповідь чому бельгійська влада відмовляється передавати заморожені рашистські кошти на потреби України...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:49 Ответить
+5
Ну, то тільки нам можна дорікати корупцією, особливо тим, хто наскрізь прошитий кац@..ми грошима!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:52 Ответить
+3
НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
А взагалі то ЄС лохи. І Параша з КНР, КНДР, Іраном тощо і поводять себе з ЄС як з лохами.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
А взагалі то ЄС лохи. І Параша з КНР, КНДР, Іраном тощо і поводять себе з ЄС як з лохами.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:48 Ответить
Ось і відповідь чому бельгійська влада відмовляється передавати заморожені рашистські кошти на потреби України...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:49 Ответить
Відповідь як завжди проста -"мі вам нічего не должні"
показать весь комментарий
28.11.2025 11:25 Ответить
А скільки у Бельгії нашого люду? От вони в скажуть, що ми українцям платимо з цих доходів...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:51 Ответить
А ще вони переводять кошти тим "українцям", котрі незламно тримають фронт у Монако.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:11 Ответить
Ну, то тільки нам можна дорікати корупцією, особливо тим, хто наскрізь прошитий кац@..ми грошима!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:52 Ответить
Так в ЄС теж мідічі є?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:57 Ответить
Погугліть який % від ВВП ЄС становлять ті нещасні 70 лярдів на рік, далі згадайте що вони мають виділяти 5% на оборону і що основна частина їхньої оборони зараз - це Україна. Взагалі не дуже зрозуміло, чого вони так біля тих грошей танцюють, якщо й своїх повно.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:03 Ответить
тоже думаю дело тут совсем не в деньгах а идут геополитические процессы. Потому что по заявлением их если Украина падет то чуть ли не сразу весь ЕС может идти сдаваться. А в реальности банально даже денег не хотят давать и друг на друга перекидывают. Германия к примеру с бюджетом на 26 год в ~550 млрд выделила на Украина аж целых 11 то есть это 2% всего навсего както очень мало учитывая какую миссию для них несет Украина
показать весь комментарий
28.11.2025 11:11 Ответить
Або справа в тому, що тягти все треба буде лише небагатьом країнам, а всім іншим в ЄС оця історія до лампочки. А це вже веде до різних думок в стилі "що ж це за союз такий" і "а чого це ми маємо платити за них". А так взяли конфіскували - і все, всі спокійні й задоволені. Взагалі одна велика країна - то одне, а купа маленьких - то зовсім інше.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:16 Ответить
Ну - як привласнює - % собі на рахунок
показать весь комментарий
28.11.2025 11:07 Ответить
Крисятнічати?!
показать весь комментарий
28.11.2025 11:08 Ответить
Звісно, що трошки привласнює.
За принципом "хто що зберігає, той від того і має".
показать весь комментарий
28.11.2025 11:09 Ответить
Фінансові фахівці рекомендують при заключенні Договору між Бельгією і ЄС про виплату "репараційного кредиту" включити пункт "форс- мажорних" обставин і страхування ризиків і сплатити страховий збір (це десь 2 -3, можливо до 5% від суми 140 млрд євро).
І тоді Бельгія погодиться, якщо навіть раптом в майбутньому наступить судова тяганина!
показать весь комментарий
28.11.2025 11:11 Ответить
От це новина інтересах!!! Це тому вони так проти надання грошей Україні!!! Подивимось що знайде ЄС!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 11:12 Ответить
Я думаю, что и бункерный плешивец в доле.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:14 Ответить
ВБельгии даже наши дальнобойщики стараются не ночевать так как грабят фуры,режут тенты и даже лезут в кабины.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:20 Ответить
Вже писав. Не чекати судових тяганин, а готувати позов на канторку, Euroclear, і країну Бельгія. Фінансування війни, причетність до воєних злочинів, фінансування тероризму етц.
Вони самі ті гроші віддадуть.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:22 Ответить
 
 