В ЕС подозревают, что Бельгия присваивает доходы от российских активов, замороженных в Euroclear, - Politico

В Евросоюзе растет недовольство позицией Бельгии, которая блокирует принятие "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных российских активов.

Как сообщается, дипломаты начинают подозревать, что реальные причины сопротивления - экономические, а не страх перед "возмездием" России.

По словам пяти дипломатических источников из разных стран ЕС, Бельгия может удерживать доходы от активов РФ, фактически зачисляя налоги с них в свой бюджет. Речь идет о 25% корпоративного налога на доходы, которые генерируют замороженные российские активы в депозитарии Euroclear. Это противоречит обязательствам, которые Бельгия взяла на себя в прошлом году.

Присвоение доходов

Дипломаты утверждают, что таким образом страна может присваивать часть доходов, вместо того чтобы направлять их на поддержку Украины. Если Брюссель продолжит блокировать решение по активам, вопрос о возможном присвоении доходов могут вынести на обсуждение перед саммитом Европейского совета.

В ЕС интересуются двумя ключевыми вопросами: получает ли Бельгия эти доходы напрямую и перечисляет ли их Украине. Аналитики Кильского института оценивают, что с февраля 2022 года по август 2025-го Бельгия предоставила Украине 3,44 млрд евро помощи, тогда как только в 2024 году налоги с активов РФ принесли государственному бюджету страны 1,7 млрд евро.

Проблемы с прозрачностью

Проблемы с прозрачностью возникли еще в 2024 году, когда союзники обвиняли Бельгию в использовании доходов от замороженных активов для финансирования собственных нужд. Несмотря на обещание перечислять эти поступления в специальный инструмент ЕС и G7, этого не произошло.

Правительство Бельгии отрицает обвинения, заявляя, что "все налоги с активов России передаются Украине", но в то же время избегает прямого ответа, перечислены ли все полученные суммы. Брюссель отмечает, что с 2022 года предоставил Украине около 1 млрд евро помощи, однако не объясняет, почему не выполнил обязательства по внесению налоговых доходов в совместный финансовый механизм.

По словам одного из европейских дипломатов, "налоговые поступления уже были частью внутреннего бюджета Бельгии, и она не хотела от них отказываться".

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

