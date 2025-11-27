Не стоит питать иллюзий относительно намерений путинского режима: россияне понимают только силу, - Матернова

Россия продолжает атаки на Украину, несмотря на продолжающийся мирный процесс. Влиять на нее могут только скоординированные санкции и использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в выступлении на Санкционном саммите.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, она отметила, что, находясь в Киеве, является свидетелем того, что столица продолжает подвергаться ударам РФ: всего два дня назад погибли шесть человек, киевляне пережили многочасовые отключения света, воды и тепла. По ее словам, эта реальность ежедневно ощущается по всей стране.

Санкции против РФ

"Пока мир наблюдает за мирными усилиями, Россия продолжает бомбардировки. Так на самом деле выглядит терроризм, потому что целями являются частные дома, торговые центры, школы... Поэтому давайте не будем питать никаких иллюзий относительно намерений путинского режима. Они (россияне - ред.) не понимают дипломатии, они понимают только силу. Я думаю, что одним из самых сильных инструментов, которые у нас есть, являются санкции", - отметила Матернова.

Читайте также: Не успеют к праздникам: Евросоюз отложил подготовку 20-го пакета санкций против России

Матернова добавила, что санкции, хоть и могут быть небыстрыми, но при скоординированном и долгосрочном применении меняют параметры экономики агрессора.

Использование замороженных активов РФ

По ее словам, не менее важным является принятие решения об использовании замороженных активов Центрального банка России для обеспечения финансовой стабильности Украины.

"Это пошлет сигнал Украине, России и всему миру, что мы способны выполнить обязательства перед Украиной и фактически заставить Россию платить. Это покажет, что мы твердо стоим рядом с Украиной до конца этой ужасной войны", - подчеркнула посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Euroclear предупреждает ЕС о рисках конфискации замороженных активов РФ, - FT

Российские активы для помощи Украине