Не стоит питать иллюзий относительно намерений путинского режима: россияне понимают только силу, - Матернова
Россия продолжает атаки на Украину, несмотря на продолжающийся мирный процесс. Влиять на нее могут только скоординированные санкции и использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в выступлении на Санкционном саммите.
Так, она отметила, что, находясь в Киеве, является свидетелем того, что столица продолжает подвергаться ударам РФ: всего два дня назад погибли шесть человек, киевляне пережили многочасовые отключения света, воды и тепла. По ее словам, эта реальность ежедневно ощущается по всей стране.
Санкции против РФ
"Пока мир наблюдает за мирными усилиями, Россия продолжает бомбардировки. Так на самом деле выглядит терроризм, потому что целями являются частные дома, торговые центры, школы... Поэтому давайте не будем питать никаких иллюзий относительно намерений путинского режима. Они (россияне - ред.) не понимают дипломатии, они понимают только силу. Я думаю, что одним из самых сильных инструментов, которые у нас есть, являются санкции", - отметила Матернова.
Матернова добавила, что санкции, хоть и могут быть небыстрыми, но при скоординированном и долгосрочном применении меняют параметры экономики агрессора.
Использование замороженных активов РФ
По ее словам, не менее важным является принятие решения об использовании замороженных активов Центрального банка России для обеспечения финансовой стабильности Украины.
"Это пошлет сигнал Украине, России и всему миру, что мы способны выполнить обязательства перед Украиной и фактически заставить Россию платить. Это покажет, что мы твердо стоим рядом с Украиной до конца этой ужасной войны", - подчеркнула посол.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
