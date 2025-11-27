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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Не встигнуть до свят: Євросоюз відклав підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії

ЄС

Євросоюз не встигне підготувати пропозиції щодо 20-го пакета санкцій проти Росії до новорічних свят.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

"Зараз це не пріоритет", – сказав один із співрозмовників видання серед європейських чиновників.

Інший євродипломат додав, що Єврокомісія почне пропонувати свої ідеї щодо новоих санкцій орієнтовно вже у січні.

За даними джерел видання, "неофіційні обговорення" нових санкцій проти Росії тривають, але це стандартна фонова робота. Наразі немає жодних пропозицій, які б можна була винести на рівень послів ЄС, а це означає, що процес роботи над новим пакетом ще не розпочався.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Євросоюз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.

  • Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
  • Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.

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росія (15728) санкції (4890) Євросоюз (5625)
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Топ коментарі
+8
До новорічних свят ще місяць. Отже, Європа не здатна приймати швидко рішення. А потім, після новорічних свят будуть свята великодні і так по колу. Дуже цікаво, якщо б кацапи напали на якусь країну Європи, рішення про оборону теж відкладалося б, якщо його не встигали б прийняти до свят?
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27.11.2025 12:31 Відповісти
+8
Це ж РІЗДВО, до ньго с жовтня готуватись треба було! хай весь мир загине закреслено почекає, тим більше якась там Україна і якісь там українці на фронті і втилу... ну загине ще кілька тисяч, нічого страшного, вони вже звикли, це далеко, там ще Польща є, прикриє нас тут, якщо шо
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27.11.2025 12:33 Відповісти
+6
Не рановато начали праздновать.
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27.11.2025 12:28 Відповісти
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Не рановато начали праздновать.
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27.11.2025 12:28 Відповісти
Це ж РІЗДВО, до ньго с жовтня готуватись треба було! хай весь мир загине закреслено почекає, тим більше якась там Україна і якісь там українці на фронті і втилу... ну загине ще кілька тисяч, нічого страшного, вони вже звикли, це далеко, там ще Польща є, прикриє нас тут, якщо шо
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27.11.2025 12:33 Відповісти
Це вже іх останні роки спокою і процвітання
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28.11.2025 07:43 Відповісти
До новорічних свят ще місяць. Отже, Європа не здатна приймати швидко рішення. А потім, після новорічних свят будуть свята великодні і так по колу. Дуже цікаво, якщо б кацапи напали на якусь країну Європи, рішення про оборону теж відкладалося б, якщо його не встигали б прийняти до свят?
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27.11.2025 12:31 Відповісти
"не здатна" і "не хоче" - це трохи різні поняття
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27.11.2025 12:37 Відповісти
Країну б швидко "злили" та зробили би вигляд, що її і не було...
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27.11.2025 12:42 Відповісти
******* Європа зараз це стара бабка яка розвинула очко і каже щоб повільно заходили.
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27.11.2025 12:56 Відповісти
Там и очко уже как горловина драного мешка, туда разве что с ногами провалиться. Европа не выдержит военной конкуренции с рашей, слишком нежная, слишком много перьев и косметики.
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27.11.2025 13:07 Відповісти
Правильно сказав Рубіо: "Якщо вам доводиться робити одне і те саме у двадцятий раз, значить ви робите щось не так."
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27.11.2025 12:33 Відповісти
Можливо це так здається через неправильне сприйняття кінцевої мети. Якщо подивитися на процес інакше, то дії послідовні, логічні й правильні)
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27.11.2025 12:46 Відповісти
"Правильно сказав Рубіо: "Якщо вам доводиться робити одне і те саме у двадцятий раз, значить ви робите щось не так."

пусть это своему рыжему начальнику скажет, ему больше подходит
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27.11.2025 13:01 Відповісти
Підараси! Нас к убивають і в свята !
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27.11.2025 12:59 Відповісти
Ой, у них там свята, вони не можуть санкції прийняти... Хай українців геноцидять далі, ми зараз святкуємо. НАХ*Я МИ З ЦИМИ СЛИМАКАМИ ЗЛИГАЛИСЯ?! Краще б Пончика перекупили та з Іраном товаришували, були б і солдати, і шахеди і ракети!
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27.11.2025 13:38 Відповісти
У когось війна та кров, а в когось свята попереду.
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27.11.2025 17:55 Відповісти
а нашо було блазня обирати
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27.11.2025 21:12 Відповісти
І нащо ви його обрали?
Найбільше про вибір блазня кричать якраз ті, хто його і обрали, хто не голосував з нього не відчуває потреба згадувати це на кожному кроці.
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27.11.2025 22:14 Відповісти
А шо ж таке, не всю нафту скупили у пуйла?
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27.11.2025 19:35 Відповісти
Не встигнуть до свят: Євросоюз відклав підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії
==============
А там восьме березня, св'ятого Валентина, перше травня... Так так, ****...
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28.11.2025 09:12 Відповісти
Головне - Різдво відгуляти, а війна та хохли почекають, нікуди не дінуться! Хто виживе...
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28.11.2025 10:15 Відповісти

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