Не встигнуть до свят: Євросоюз відклав підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії
Євросоюз не встигне підготувати пропозиції щодо 20-го пакета санкцій проти Росії до новорічних свят.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.
"Зараз це не пріоритет", – сказав один із співрозмовників видання серед європейських чиновників.
Інший євродипломат додав, що Єврокомісія почне пропонувати свої ідеї щодо новоих санкцій орієнтовно вже у січні.
За даними джерел видання, "неофіційні обговорення" нових санкцій проти Росії тривають, але це стандартна фонова робота. Наразі немає жодних пропозицій, які б можна була винести на рівень послів ЄС, а це означає, що процес роботи над новим пакетом ще не розпочався.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Євросоюз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.
- Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
- Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.
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пусть это своему рыжему начальнику скажет, ему больше подходит
Найбільше про вибір блазня кричать якраз ті, хто його і обрали, хто не голосував з нього не відчуває потреба згадувати це на кожному кроці.
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А там восьме березня, св'ятого Валентина, перше травня... Так так, ****...