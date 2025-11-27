Не встигнуть до свят: Євросоюз відклав підготовку 20-го пакета санкцій проти Росії

Євросоюз не встигне підготувати пропозиції щодо 20-го пакета санкцій проти Росії до новорічних свят.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

"Зараз це не пріоритет", – сказав один із співрозмовників видання серед європейських чиновників.

Інший євродипломат додав, що Єврокомісія почне пропонувати свої ідеї щодо новоих санкцій орієнтовно вже у січні.

За даними джерел видання, "неофіційні обговорення" нових санкцій проти Росії тривають, але це стандартна фонова робота. Наразі немає жодних пропозицій, які б можна була винести на рівень послів ЄС, а це означає, що процес роботи над новим пакетом ще не розпочався.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Євросоюз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.