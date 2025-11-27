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Новини Використання заморожених активів РФ Санкції ЄС проти Росії
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Не варто мати ілюзій щодо намірів путінського режиму: росіяни розуміють лише силу, - Матернова

Матернова про тиск на РФ

Росія продовжує атаки на Україну, попри мирний процес, що триває. Вплинути на неї можуть лише скоординовані санкції та використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у виступі на Санкційному саміті.

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Так, вона зауважила, що, перебуваючи у Києві, є свідком того, що столиця продовжує зазнавати ударів РФ: лише два дні тому загинули шестеро людей, кияни пережили багатогодинні відключення світла, води та тепла. За її словами, ця реальність щодня відчутна по всій країні.

Санкції проти РФ

"Поки світ спостерігає за мирними зусиллями, Росія продовжує бомбардування. Так насправді виглядає тероризм, бо цілями є приватні будинки, торгові центри, школи… Тож не маймо жодних ілюзій щодо намірів путінського режиму. Вони (росіяни, - ред.) не розуміють дипломатії, вони розуміють лише силу. Я думаю, що одним із найсильніших інструментів, які ми маємо, є санкції", - зазначила Матернова.

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Матернова додала, що санкції, хоч і можуть бути нешвидкими, але за скоординованого та довгострокового застосування змінюють параметри економіки агресора.

Використання заморожених активів РФ

За її словами, не менш важливим є ухвалення рішення про використання заморожених активів Центрального банку Росії для забезпечення фінансової стабільності України.

"Це надішле сигнал Україні, Росії та всьому світу, що ми здатні виконати зобов’язання перед Україною та фактично змусити Росію платити. Це покаже, що ми твердо стоїмо поруч з Україною до кінця цієї жахливої війни", - наголосила посол.

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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27.11.2025 14:45 Відповісти
Москалі вміють красти, піти та вбивати ради цього. Да, ще як казало ху....ла ще цап/царап.
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27.11.2025 14:52 Відповісти
не варто також мати ілюзій щодо намірів дєрьмако-зєліного режиму!
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27.11.2025 14:55 Відповісти
А у цієї жінки є фаберже, на відміну від більшості політиків!
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27.11.2025 14:58 Відповісти
«.московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
Юрай Крижанич(Jurij Kriżanicz), 1680 Хорватский научный, религиозный и политический деятель .
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27.11.2025 15:55 Відповісти
 
 