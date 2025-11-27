Euroclear попереджає ЄС про ризики конфіскації заморожених активів РФ, - FT

Депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів РФ, попередив, що уряди Європи зіткнуться із вищими борговими витратами, якщо ЄС використає заморожені російські активи для надання позики Україні на 140 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це йдеться у листі генеральної директорки Euroclear Валері Урбен.

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У листі стверджувалося, що останній кредитний план для України буде сприйнятий як "конфіскація" за межами ЄС та налякає інвесторів у європейський суверенний борг.

Euroclear у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Ради ЄС Антоніу Кошти попереджає, що "репараційний кредит" може зашкодити привабливості європейських фінансових ринків та інвестиційному клімату в Європі "оскільки інвестори, зокрема суверенні фонди та центральні банки, сприйматимуть цю ініціативу як конфіскацію резервів центрального банку, що підриває верховенство права".

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Урбен зазначила, що примушення Euroclear до інвестицій у "фінансування індивідуальних боргових інструментів з нульовою процентною ставкою" розглядатиметься Росією як конфіскація, що призведе до відповідних заходів і потенційних юридичних проблем, від яких Euroclear повинна бути захищена.

За її словами, схема "репараційної позики" має включати гарантії для Euroclear поки існують юридичні ризики.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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