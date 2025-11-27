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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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Euroclear попереджає ЄС про ризики конфіскації заморожених активів РФ, - FT

Конфіскація заморожених активів РФ: Euroclear каже про ризики

Депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів РФ, попередив, що уряди Європи зіткнуться із вищими борговими витратами, якщо ЄС використає заморожені російські активи для надання позики Україні на 140 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це йдеться у листі генеральної директорки Euroclear Валері Урбен.

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У листі стверджувалося, що останній кредитний план для України буде сприйнятий як "конфіскація" за межами ЄС та налякає інвесторів у європейський суверенний борг.

Euroclear у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Ради ЄС Антоніу Кошти попереджає, що "репараційний кредит" може зашкодити привабливості європейських фінансових ринків та інвестиційному клімату в Європі "оскільки інвестори, зокрема суверенні фонди та центральні банки, сприйматимуть цю ініціативу як конфіскацію резервів центрального банку, що підриває верховенство права".

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Урбен зазначила, що примушення Euroclear до інвестицій у "фінансування індивідуальних боргових інструментів з нульовою процентною ставкою" розглядатиметься Росією як конфіскація, що призведе до відповідних заходів і потенційних юридичних проблем, від яких Euroclear повинна бути захищена.

За її словами, схема "репараційної позики" має включати гарантії для Euroclear поки існують юридичні ризики.

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Автор: 

Євросоюз (15211) заморожені активи (877)
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Топ коментарі
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100 пудово без кацпасячих щупалець не обходиться.
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27.11.2025 14:05 Відповісти
+3
Змусити себе їхати в берлінське болото вивченої безпомічності було тяжко. Дуже чітко розумієш з відстані, яке ж токсичне часом суспільство і скільки ще там роботи - якісь Авгієві конюшні. Засилля німецького вальяжно-нахабного фарисейства затягує тебе, як нарцисичний екс, нашіптуючи: «Та повертайся, цього разу ти зробиш достатньо, а я буду класний».

Тільки сім'я витягує мене в тому Берліні, який я люблю та живу там близько 12 років, але останні роки буває занадто складно кожного дня, з огляду на роботу, запевняти сонне суспільство підтримувати Україну чи «доводити, що ти не віслюк». Здається, і 10 днів у Києві було мало, а з іншого боку, я знаю, що ніколи не буде достатньо.

Київ - це вакцина для всіх, хто «загубив береги», для всіх, хто загрався в безпеку, кар'єру, плани, мрії про пенсію. Ніч, проведена в метро на карематі, має лікувальні властивості. Столиця, яка живе лише завдяки неймовірної сили людей, що захищають її, ціною власних життів, здоров'я, сімей. Людей, що захищають всіх цих тюхтіїв за лінією кордону України.
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27.11.2025 14:04 Відповісти
+3
Та вже вилізуйте дупу москалям куколди срані....
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27.11.2025 14:04 Відповісти
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Змусити себе їхати в берлінське болото вивченої безпомічності було тяжко. Дуже чітко розумієш з відстані, яке ж токсичне часом суспільство і скільки ще там роботи - якісь Авгієві конюшні. Засилля німецького вальяжно-нахабного фарисейства затягує тебе, як нарцисичний екс, нашіптуючи: «Та повертайся, цього разу ти зробиш достатньо, а я буду класний».

Тільки сім'я витягує мене в тому Берліні, який я люблю та живу там близько 12 років, але останні роки буває занадто складно кожного дня, з огляду на роботу, запевняти сонне суспільство підтримувати Україну чи «доводити, що ти не віслюк». Здається, і 10 днів у Києві було мало, а з іншого боку, я знаю, що ніколи не буде достатньо.

Київ - це вакцина для всіх, хто «загубив береги», для всіх, хто загрався в безпеку, кар'єру, плани, мрії про пенсію. Ніч, проведена в метро на карематі, має лікувальні властивості. Столиця, яка живе лише завдяки неймовірної сили людей, що захищають її, ціною власних життів, здоров'я, сімей. Людей, що захищають всіх цих тюхтіїв за лінією кордону України.
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27.11.2025 14:04 Відповісти
У вас якось текст по дебильному написан ! Коли в тебе 65 відсотків бюджету від тюхть, до 70 % озброєння від тюхть, уся твоя енергетика і економіка тримається на ґрантах від тюхть , 10млн твоїх соплеменників живуть у тюхть за рахунок тюхть, то якось напрочуд дивно крутити тюхтям дулі! Не подобаються тюхті? Обійдетесь без них?
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27.11.2025 14:35 Відповісти
Ти відчув себе тюхтею?
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27.11.2025 14:50 Відповісти
Ні, знаходжу тебе дятлом !
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28.11.2025 02:15 Відповісти
Нахажу? Ось кацапе і відвалилися твої приклеєні уси.
Как ви находітє мою грудь?
С трудом!
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28.11.2025 09:35 Відповісти
Та вже вилізуйте дупу москалям куколди срані....
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27.11.2025 14:04 Відповісти
100 пудово без кацпасячих щупалець не обходиться.
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27.11.2025 14:05 Відповісти
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права.

Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?

У всякому випадку я цього не помітив.

Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.

А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, як от генеральна директорка Euroclear Валері Урбен, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
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27.11.2025 14:07 Відповісти
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27.11.2025 14:12 Відповісти
хто про що, а вошивий - про баню .

вбивай, грабуй, окуповуй, порушуй будь-які конвенції: яким би тяжким не був злочин, добрі бельгійці надійно захищатимуть активи злочинця.
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27.11.2025 14:08 Відповісти
Зєля з шоблою "міндічів" добряче нагадив Україні. Ще трохи "неначаси" поскиглять і вибори проводити буде просто пізно
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27.11.2025 14:13 Відповісти
Після Другої Світовою у німців забрали все що було можна і потім ще довго доїли репараціями.Про якісь "ризики" тоді навіть непристойно було і згадувати...
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27.11.2025 14:21 Відповісти
Щоб доїти треба перемогти. До краху рейху вся Європа смоктала Гітлеру *** і говорила данкешен.
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27.11.2025 15:22 Відповісти
В том случае никаких рисков не было. Немцы проиграли и подписали капитуляцию. Сами согласились на репарации.
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27.11.2025 15:49 Відповісти
Не попереджа, а попереджає. Де ви такого "грамотного" редактора знайшли? І - це не в перший раз
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27.11.2025 14:56 Відповісти
Аргумент- пестьош!
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27.11.2025 15:22 Відповісти
Нажаль, що нікому попередити зажравшихся євроімпотентів, що якщо Україна ляже без грошей і рухне опір ЗСУ, то їм прийдеться з валізами шукати собі новий дім, тікаючи від рашистської орди. Але хіба то ризик, у порівнянні з можливими юридичними позовами від путлера.
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27.11.2025 15:45 Відповісти
 
 