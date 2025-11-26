"Коаліція охочих" очікує "швидке рішення" щодо заморожених активів Росії для фінансування України

Учасники "Коаліції охочих" прагнуть швидкого рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування України, зокрема на основі повної вартості заморожених активів Росії.

Про це йдеться у фінальній заяві за результатами онлайн-засідання "Коаліції охочих", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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"Швидке рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування для України, в тому числі коштом використання повної вартості знерухомлених російських суверенних активів, буде критично важливим", - зазначено у заяві.

Лідери держав-членів коаліції також підтвердили наміри продовжувати посилювати фінансову та військову підтримку Україні та тиск на Росію, доки Москва не стане на шлях до справедливого і тривалого миру.

На віртуальному засіданні взяли участь представники 35 країн, співголовували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Присутнім був також державний секретар США Марко Рубіо.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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