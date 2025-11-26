РУС
"Коалиция желающих" ожидает "быстрое решение" по замороженным активам России для финансирования Украины

замороженные активы РФ

Участники "Коалиции желающих" стремятся к быстрому решению по обеспечению долгосрочного финансирования Украины, в частности на основе полной стоимости замороженных активов России.

Об этом говорится в итоговом заявлении по результатам онлайн-заседания "Коалиции желающих", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Быстрое решение по обеспечению долгосрочного финансирования для Украины, в том числе за счет использования полной стоимости обездвиженных российских суверенных активов, будет критически важным", - отмечается в заявлении.

Лидеры государств-членов коалиции также подтвердили намерения продолжать усиливать финансовую и военную поддержку Украины и давление на Россию, пока Москва не встанет на путь к справедливому и прочному миру.

В виртуальном заседании приняли участие представители 35 стран, сопредседателями выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Присутствовал также государственный секретарь США Марко Рубио.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

финансирование (1856) замороженные активы (417) Коалиция желающих (77)
Схоже, зараз політика Вашингтона буде визначатися тим, у кого компромат потужніший. У господарів «списків Епштейна» чи у власників «записів Віткоффа». Яка «папочка» буде більш переконливою?

Якщо згадати про те, що на американського президента скандали сипляться справжньою зливою, можна припустити, що скоро йому буде не до «peace deal-ів».
показать весь комментарий
26.11.2025 14:35 Ответить
от якби ще "алібабУ" кудись відправити за "сіндбАдом" на "тисячу_й_одну_ніч"х100

Нехай собі шукає скарби Сходу. В "тюмені".
показать весь комментарий
26.11.2025 14:35 Ответить
Счаззз, відправите дєрьмака, а як же переговори? Хто буде вести, лисий чи пікалов?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:38 Ответить
WSJ: Уиткофф сорвал поставку ракет Tomahawk Украине https://charter97.org/ru/news/2025/11/26/664444/comments/#comments 1626.11.2025, 13:39 13,202

Спецпосланник Трампа дал советы помощнику Путина, как это сделать.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:41 Ответить
Бігом вирішуйте, бігом, бо часу немає, кацапи вже навіть американцям 100 лядрів запропонували у новому "плані", щоб знерушити ці гроші, щоб вони Україні не дісталися.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:42 Ответить
Коаліція немічних, так правильніше
показать весь комментарий
26.11.2025 14:49 Ответить
 
 