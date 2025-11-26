"Коалиция желающих" ожидает "быстрое решение" по замороженным активам России для финансирования Украины

Участники "Коалиции желающих" стремятся к быстрому решению по обеспечению долгосрочного финансирования Украины, в частности на основе полной стоимости замороженных активов России.

Об этом говорится в итоговом заявлении по результатам онлайн-заседания "Коалиции желающих", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Быстрое решение по обеспечению долгосрочного финансирования для Украины, в том числе за счет использования полной стоимости обездвиженных российских суверенных активов, будет критически важным", - отмечается в заявлении.

Лидеры государств-членов коалиции также подтвердили намерения продолжать усиливать финансовую и военную поддержку Украины и давление на Россию, пока Москва не встанет на путь к справедливому и прочному миру.

В виртуальном заседании приняли участие представители 35 стран, сопредседателями выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Присутствовал также государственный секретарь США Марко Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международный сельскохозяйственный фонд ООН выделит $15 миллионов на свой первый проект в Украине. Кто сможет получить?

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Евросовета: ЕС продолжит давление на Россию и поддержку Украины