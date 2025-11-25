Міжнародний сільськогосподарський фонд ООН виділить $15 мільйонів на свій перший проєкт у Україні. Хто зможе отримати?

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку ООН (IFAD) реалізує в Україні свій перший повноцінний проєкт DOBRO – "Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій".

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, головна мета проєкту – створення сталих і конкурентоспроможних виробничих ланцюгів сільськогосподарських виробників у сільських громадах.

У рамках проєкту заплановано виділення першочергових $15 млн на підтримку малих фермерів.

Зокрема, це стосується трьох цільових груп в агрогалузі: молодь, жінки, ветерани.

Окрім того, заходи в межах DOBRO спрямовані на адаптацію до змін клімату. Документ узгоджено з курсом України на європейську інтеграцію та Стратегією розвитку сільського господарства до 2030 року.

IFAD (Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку) – спеціалізована установа ООН, яка фінансує програми розвитку сільського господарства. Проєкт DOBRO стане першим повноцінним проєктом Фонду в Україні.

"Співпраця з IFAD – це інвестиція в стійкість і довгострокове відновлення сільських територій, де проживає 13,1 млн українців. Із 2022 року ми вже розподілили 184 млн євро державної підтримки для понад 202 тис. агровиробників. Проєкт DOBRO посилить цю роботу і дозволить створити інклюзивні ланцюги доданої вартості за участю тих, хто найбільше потребує підтримки – молоді, жінок та ветеранів", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Він додав, що державні програми вже демонструють результати. Так, фермери прифронтових територій отримали 1,57 млрд грн грантової допомоги на розвиток садів та теплиць – це понад 3,5 тис. господарств, які отримали 1,6 млрд грн, і створили понад 2 тис. постійних робочих місць. Проєкт Світового банку ARISE підтримав майже 30 тис. фермерів на $44,3 млн.

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Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що кожен п'ятий українець працює в аграрному секторі, галузь забезпечує близько 17% ВВП України та майже половину валютного виторгу від експорту товарів.

За підсумками 2024 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції на $24,5 млрд. Це другий найбільший показник в історії після 2021 року.