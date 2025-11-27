РУС
Euroclear предупреждает ЕС о рисках конфискации замороженных активов РФ, - FT

Конфискация замороженных активов РФ: Euroclear говорит о рисках

Депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов РФ, предупредил, что правительства Европы столкнутся с более высокими долговыми расходами, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления займа Украине на 140 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом говорится в письме генерального директора Euroclear Валери Урбен.

В письме утверждалось, что последний кредитный план для Украины будет воспринят как "конфискация" за пределами ЕС и отпугнет инвесторов от европейского суверенного долга.

Euroclear в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Коште предупреждает, что "репарационный кредит" может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе, "поскольку инвесторы, в частности суверенные фонды и центральные банки, будут воспринимать эту инициативу как конфискацию резервов центрального банка, что подрывает верховенство права".

Читайте также: Захарова пообещала "очень болезненный ответ" в случае конфискации росактивов

Урбен отметила, что принуждение Euroclear к инвестициям в "финансирование индивидуальных долговых инструментов с нулевой процентной ставкой" будет рассматриваться Россией как конфискация, что приведет к соответствующим мерам и потенциальным юридическим проблемам, от которых Euroclear должна быть защищена.

По ее словам, схема "репарационного займа" должна включать гарантии для Euroclear, пока существуют юридические риски.

Читайте: "Коалиция желающих" ожидает "быстрое решение" по замороженным активам России для финансирования Украины

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также: ЕС должен прекратить обсуждение вариантов и продолжить работу с репарационным займом для Украины, - Домбровскис

Автор: 

100 пудово без кацпасячих щупалець не обходиться.
27.11.2025 14:05 Ответить
Змусити себе їхати в берлінське болото вивченої безпомічності було тяжко. Дуже чітко розумієш з відстані, яке ж токсичне часом суспільство і скільки ще там роботи - якісь Авгієві конюшні. Засилля німецького вальяжно-нахабного фарисейства затягує тебе, як нарцисичний екс, нашіптуючи: «Та повертайся, цього разу ти зробиш достатньо, а я буду класний».

Тільки сім'я витягує мене в тому Берліні, який я люблю та живу там близько 12 років, але останні роки буває занадто складно кожного дня, з огляду на роботу, запевняти сонне суспільство підтримувати Україну чи «доводити, що ти не віслюк». Здається, і 10 днів у Києві було мало, а з іншого боку, я знаю, що ніколи не буде достатньо.

Київ - це вакцина для всіх, хто «загубив береги», для всіх, хто загрався в безпеку, кар'єру, плани, мрії про пенсію. Ніч, проведена в метро на карематі, має лікувальні властивості. Столиця, яка живе лише завдяки неймовірної сили людей, що захищають її, ціною власних життів, здоров'я, сімей. Людей, що захищають всіх цих тюхтіїв за лінією кордону України.
27.11.2025 14:04 Ответить
Та вже вилізуйте дупу москалям куколди срані....
27.11.2025 14:04 Ответить
27.11.2025 14:04 Ответить
У вас якось текст по дебильному написан ! Коли в тебе 65 відсотків бюджету від тюхть, до 70 % озброєння від тюхть, уся твоя енергетика і економіка тримається на ґрантах від тюхть , 10млн твоїх соплеменників живуть у тюхть за рахунок тюхть, то якось напрочуд дивно крутити тюхтям дулі! Не подобаються тюхті? Обійдетесь без них?
27.11.2025 14:35 Ответить
Ти відчув себе тюхтею?
27.11.2025 14:50 Ответить
Та вже вилізуйте дупу москалям куколди срані....
27.11.2025 14:04 Ответить
100 пудово без кацпасячих щупалець не обходиться.
27.11.2025 14:05 Ответить
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права.

Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?

У всякому випадку я цього не помітив.

Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.

А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, як от генеральна директорка Euroclear Валері Урбен, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
27.11.2025 14:07 Ответить
27.11.2025 14:12 Ответить
хто про що, а вошивий - про баню .

вбивай, грабуй, окуповуй, порушуй будь-які конвенції: яким би тяжким не був злочин, добрі бельгійці надійно захищатимуть активи злочинця.
27.11.2025 14:08 Ответить
Зєля з шоблою "міндічів" добряче нагадив Україні. Ще трохи "неначаси" поскиглять і вибори проводити буде просто пізно
27.11.2025 14:13 Ответить
Після Другої Світовою у німців забрали все що було можна і потім ще довго доїли репараціями.Про якісь "ризики" тоді навіть непристойно було і згадувати...
27.11.2025 14:21 Ответить
Щоб доїти треба перемогти. До краху рейху вся Європа смоктала Гітлеру *** і говорила данкешен.
27.11.2025 15:22 Ответить
Не попереджа, а попереджає. Де ви такого "грамотного" редактора знайшли? І - це не в перший раз
27.11.2025 14:56 Ответить
Аргумент- пестьош!
27.11.2025 15:22 Ответить
Нажаль, що нікому попередити зажравшихся євроімпотентів, що якщо Україна ляже без грошей і рухне опір ЗСУ, то їм прийдеться з валізами шукати собі новий дім, тікаючи від рашистської орди. Але хіба то ризик, у порівнянні з можливими юридичними позовами від путлера.
27.11.2025 15:45 Ответить
 
 