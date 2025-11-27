Euroclear предупреждает ЕС о рисках конфискации замороженных активов РФ, - FT
Депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов РФ, предупредил, что правительства Европы столкнутся с более высокими долговыми расходами, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления займа Украине на 140 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом говорится в письме генерального директора Euroclear Валери Урбен.
В письме утверждалось, что последний кредитный план для Украины будет воспринят как "конфискация" за пределами ЕС и отпугнет инвесторов от европейского суверенного долга.
Euroclear в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Совета ЕС Антониу Коште предупреждает, что "репарационный кредит" может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе, "поскольку инвесторы, в частности суверенные фонды и центральные банки, будут воспринимать эту инициативу как конфискацию резервов центрального банка, что подрывает верховенство права".
Урбен отметила, что принуждение Euroclear к инвестициям в "финансирование индивидуальных долговых инструментов с нулевой процентной ставкой" будет рассматриваться Россией как конфискация, что приведет к соответствующим мерам и потенциальным юридическим проблемам, от которых Euroclear должна быть защищена.
По ее словам, схема "репарационного займа" должна включать гарантии для Euroclear, пока существуют юридические риски.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Тільки сім'я витягує мене в тому Берліні, який я люблю та живу там близько 12 років, але останні роки буває занадто складно кожного дня, з огляду на роботу, запевняти сонне суспільство підтримувати Україну чи «доводити, що ти не віслюк». Здається, і 10 днів у Києві було мало, а з іншого боку, я знаю, що ніколи не буде достатньо.
Київ - це вакцина для всіх, хто «загубив береги», для всіх, хто загрався в безпеку, кар'єру, плани, мрії про пенсію. Ніч, проведена в метро на карематі, має лікувальні властивості. Столиця, яка живе лише завдяки неймовірної сили людей, що захищають її, ціною власних життів, здоров'я, сімей. Людей, що захищають всіх цих тюхтіїв за лінією кордону України.
Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу?
У всякому випадку я цього не помітив.
Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.
А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, як от генеральна директорка Euroclear Валері Урбен, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
вбивай, грабуй, окуповуй, порушуй будь-які конвенції: яким би тяжким не був злочин, добрі бельгійці надійно захищатимуть активи злочинця.