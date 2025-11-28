РУС
План ЕС в отношении российских активов может иметь серьезные экономические и геополитические последствия, - Вевер

Использование активов РФ для Украины: Бельгия видит геополитические риски

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о возможных экономических и геополитических последствиях использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractivсо ссылкой на письмо бельгийского премьера в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вевер назвал предложенную схему использования замороженных активов РФ "принципиально неправильной". И она, подчеркнул премьер-министр, может поставить Бельгию в уязвимое положение.

В письме к фон дер Ляйен Вевер отметил, что это предложение может нанести ущерб репутации Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит российские активы.

"Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что, хотя преимущества такой схемы будут для всех, расходы и риски понесет Бельгия", – написал де Вевер.

Риски для Европы и инвесторов

Он также выразил удивление тем, что он назвал "полным непониманием" лидерами ЕС юридических и финансовых рисков.

Вевер отметил, что Комиссия еще не представила ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает озабоченность Бельгии.

Премьер-министр Бельгии предполагает, что данный план может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear и других европейских институтов, "усиливая системные риски" и потенциально дестабилизируя евро.

Требования Вевера к странам ЕС

Де Вевер в письме повторил свои условия:

  • страны ЕС должны немедленно и коллективно предоставить ликвидность для покрытия суммы, хранящейся в Euroclear;
  • в случае отмены санкций против Москвы, разделить бремя потенциальных юридических вызовов;
  • другие западные страны, владеющие российскими активами, должны взять на себя обязательства по аналогичным договоренностям.

В качестве альтернативы Вевер предлагает предоставить приоритет неизрасходованным средствам из текущего семилетнего бюджета ЕС для покрытия этих потребностей.

Он также предупредил, что поспешное внедрение схемы с активами может помешать мирным переговорам между Украиной и Россией.

+12
А вбивати українців, то не має економічних та геополітичних наслідкив?
28.11.2025 09:36 Ответить
+7
А війна ***** на кордоні ЄС - це вже не "серйозні геополітичні наслідки" ?
28.11.2025 09:36 Ответить
+4
Не треба порівнювати всіх інвесторів з рашистськими в яких гроші кричать про міліони невинних жертв.
28.11.2025 09:40 Ответить
Дотягнете до того що пуйло з трампом ці гроші розділять.
28.11.2025 09:34 Ответить
О донер веттер! - Бельгія боїться за репутацію - шо потім арабський шейх 10р подумає чи нести гроші в Європу
28.11.2025 09:36 Ответить
"Комісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії."
Як казав Митець: "Ця х#йня зветься демократією...."
28.11.2025 09:38 Ответить
Як огидно все це чути.

Цінності. Європейські. Це стосується лише нас.
28.11.2025 09:47 Ответить
про якіх "інвесторів" йдеться? про африканських диктаторів-людожерів, голів латиноамериканських картелів продають наркотики???
28.11.2025 09:48 Ответить
Бельгия правильно сказала раньше, если хотите чтоб мы отдали деньги, давайте пропишем документально алгоритм как мы будет возмещать если раша начнет судиться с нами и выиграет суды (это даже не затрагивая момента что они боятся что все начнут выводить деньги из европы). Вот тут один из камней преткновения так как консенсуса среди стран нету и никто не хочет брать на себя финансовую отвественность в случае кипиша. Короче это такой себе гопстоп со стороны группы евро стран,по типу Бельгия деньги отдай, и сама будешь их возвращать
28.11.2025 09:55 Ответить
*****! рашу - Так зрозуміліше кацап???
28.11.2025 10:01 Ответить
Криваві гроші йому не пахнуть. А про міжнародне право і ризики він не думає, коли орда стоїть на кордонах Європи.
28.11.2025 09:55 Ответить
Серйозні економічні та геополітичні наслідки будуть, якщо пуйло дістанеться Європи! Тоді ризик буде один - як вижити, а не як зберегти бабло агресора.
28.11.2025 09:57 Ответить
Нажаль ці візіонери бачать у всіх грошових мішках тільки інвесторів, а не кровавих диктаторів, вбивць, державних крадіїв та пройдисвітів. Таке велике бажання заплющити очі на все, аби дали грошей... Але чи думають вони, що все нажите їхньою безпринципною політикою, може поїхати в удмуртію, бурятію чи сизрань коли орда роздере Європу на шмаття?
28.11.2025 10:28 Ответить
У листі до фон дер Ляєн, Вевер зазначив, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи. "РАШИСТСЬКИЙ ЛАПОТЬ" З БЕЛЬГІЇ......нинішня політика і репутація Бельгії і Euroclear, вже добряче ВИМАЗАНА рашистським лайном...
28.11.2025 10:32 Ответить
Це повна нісенітниця. Бо вони вже заблокували кацапські гроші і вже реквізують прибутки від них.
Про яку ще шкоду репутації вони триндять?
28.11.2025 11:08 Ответить
"Несправедливо і нечесно...", блть!..
Як тільки вони усі бояться розвалу московії! Про те, шо вбивати та рушити усе підряд--ЧЕСНО і СПРАВЕДЛИВО, я вже мовчу.
28.11.2025 10:56 Ответить
Блокування кацапських грошей вже призвело для всіх репутаційних наслідків з точки зору диктаторських режимів. Репараційний кредит під заставу кацапських грошей нічого вже не змінить у цьому плані.
28.11.2025 11:02 Ответить
"В ЄС підозрюють, що Бельгія привласнює доходи з російських активів "

лучше отдайте, а то хуже будет, можете у миндича спросить
28.11.2025 11:39 Ответить
 
 