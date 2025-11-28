План ЕС в отношении российских активов может иметь серьезные экономические и геополитические последствия, - Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о возможных экономических и геополитических последствиях использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractivсо ссылкой на письмо бельгийского премьера в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вевер назвал предложенную схему использования замороженных активов РФ "принципиально неправильной". И она, подчеркнул премьер-министр, может поставить Бельгию в уязвимое положение.

В письме к фон дер Ляйен Вевер отметил, что это предложение может нанести ущерб репутации Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит российские активы.

"Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что, хотя преимущества такой схемы будут для всех, расходы и риски понесет Бельгия", – написал де Вевер.

Риски для Европы и инвесторов

Он также выразил удивление тем, что он назвал "полным непониманием" лидерами ЕС юридических и финансовых рисков.

Вевер отметил, что Комиссия еще не представила ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает озабоченность Бельгии.

Премьер-министр Бельгии предполагает, что данный план может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear и других европейских институтов, "усиливая системные риски" и потенциально дестабилизируя евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стоит питать иллюзий относительно намерений путинского режима: россияне понимают только силу, - Матернова

Требования Вевера к странам ЕС

Де Вевер в письме повторил свои условия:

страны ЕС должны немедленно и коллективно предоставить ликвидность для покрытия суммы, хранящейся в Euroclear;

в случае отмены санкций против Москвы, разделить бремя потенциальных юридических вызовов;

другие западные страны, владеющие российскими активами, должны взять на себя обязательства по аналогичным договоренностям.

В качестве альтернативы Вевер предлагает предоставить приоритет неизрасходованным средствам из текущего семилетнего бюджета ЕС для покрытия этих потребностей.

Он также предупредил, что поспешное внедрение схемы с активами может помешать мирным переговорам между Украиной и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Euroclear предупреждает ЕС о рисках конфискации замороженных активов РФ, - FT