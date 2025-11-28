План ЕС в отношении российских активов может иметь серьезные экономические и геополитические последствия, - Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о возможных экономических и геополитических последствиях использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractivсо ссылкой на письмо бельгийского премьера в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Вевер назвал предложенную схему использования замороженных активов РФ "принципиально неправильной". И она, подчеркнул премьер-министр, может поставить Бельгию в уязвимое положение.
В письме к фон дер Ляйен Вевер отметил, что это предложение может нанести ущерб репутации Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит российские активы.
"Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что, хотя преимущества такой схемы будут для всех, расходы и риски понесет Бельгия", – написал де Вевер.
Риски для Европы и инвесторов
Он также выразил удивление тем, что он назвал "полным непониманием" лидерами ЕС юридических и финансовых рисков.
Вевер отметил, что Комиссия еще не представила ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает озабоченность Бельгии.
Премьер-министр Бельгии предполагает, что данный план может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear и других европейских институтов, "усиливая системные риски" и потенциально дестабилизируя евро.
Требования Вевера к странам ЕС
Де Вевер в письме повторил свои условия:
- страны ЕС должны немедленно и коллективно предоставить ликвидность для покрытия суммы, хранящейся в Euroclear;
- в случае отмены санкций против Москвы, разделить бремя потенциальных юридических вызовов;
- другие западные страны, владеющие российскими активами, должны взять на себя обязательства по аналогичным договоренностям.
В качестве альтернативы Вевер предлагает предоставить приоритет неизрасходованным средствам из текущего семилетнего бюджета ЕС для покрытия этих потребностей.
Он также предупредил, что поспешное внедрение схемы с активами может помешать мирным переговорам между Украиной и Россией.
Як казав Митець: "Ця х#йня зветься демократією...."
Цінності. Європейські. Це стосується лише нас.
Про яку ще шкоду репутації вони триндять?
Як тільки вони усі бояться розвалу московії! Про те, шо вбивати та рушити усе підряд--ЧЕСНО і СПРАВЕДЛИВО, я вже мовчу.
лучше отдайте, а то хуже будет, можете у миндича спросить