План ЄС щодо російських активів може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки, - Вевер

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер заявив про можливі економічні та геополітичні наслідки використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv із посиланням на лист бельгійського прем'єра на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вевер назвав запропоновану схему використання заморожених активів РФ "принципово неправильною". І вона, наголосив прем'єр-міністр, може поставити Бельгію у вразливе становище.

У листі до фон дер Ляєн, Вевер зазначив, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи.

"Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе Бельгія", – написав де Вевер.

Ризики для Європи та інвесторів

Він також висловив здивування тим, що він назвав "повним нерозумінням" лідерами ЄС юридичних і фінансових ризиків.

Вевер зазначив, що Комісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії.

Прем'єр-міністр Бельгії припускає, що даний план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, "посилюючи системні ризики" та потенційно дестабілізуючи євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не варто мати ілюзій щодо намірів путінського режиму: росіяни розуміють лише силу, - Матернова

Вимоги Вевера до країн ЄС

Де Вевер у листі повторив свої умови:

країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Euroclear;

у разі скасування санкцій проти Москви, розділити тягар потенційних юридичних викликів;

інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов'язання щодо аналогічних домовленостей.

Як альтернативу, Вевер пропонує надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету ЄС для покриття цих потреб.

Він також попередив, що поспішне впровадження схеми з активами може завадити мирним переговорам між Україною та Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Euroclear попереджає ЄС про ризики конфіскації заморожених активів РФ, - FT