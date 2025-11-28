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Новини Використання заморожених активів РФ
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План ЄС щодо російських активів може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки, - Вевер

Використання активів РФ для України: Бельгія бачить геополітичні ризики

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер заявив про можливі економічні та геополітичні наслідки використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv із посиланням на лист бельгійського прем'єра на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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Вевер назвав запропоновану схему використання заморожених активів РФ "принципово неправильною". І вона, наголосив прем'єр-міністр, може поставити Бельгію у вразливе становище.

У листі до фон дер Ляєн, Вевер зазначив, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи.

"Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе Бельгія", – написав де Вевер.

Ризики для Європи та інвесторів

Він також висловив здивування тим, що він назвав "повним нерозумінням" лідерами ЄС юридичних і фінансових ризиків.

Вевер зазначив, що Комісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії.

Прем'єр-міністр Бельгії припускає, що даний план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, "посилюючи системні ризики" та потенційно дестабілізуючи євро.

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Вимоги Вевера до країн ЄС

Де Вевер у листі повторив  свої умови:

  • країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Euroclear;
  • у разі скасування санкцій проти Москви, розділити тягар потенційних юридичних викликів;
  • інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов'язання щодо аналогічних домовленостей.

Як альтернативу, Вевер пропонує надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету ЄС для покриття цих потреб.

Він також попередив, що поспішне впровадження схеми з активами може завадити мирним переговорам між Україною та Росією.

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Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (1000) заморожені активи (877) Де Вевер Барт (30)
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Топ коментарі
+16
А вбивати українців, то не має економічних та геополітичних наслідкив?
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28.11.2025 09:36 Відповісти
+9
А війна ***** на кордоні ЄС - це вже не "серйозні геополітичні наслідки" ?
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28.11.2025 09:36 Відповісти
+5
Не треба порівнювати всіх інвесторів з рашистськими в яких гроші кричать про міліони невинних жертв.
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28.11.2025 09:40 Відповісти
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Дотягнете до того що пуйло з трампом ці гроші розділять.
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28.11.2025 09:34 Відповісти
А вбивати українців, то не має економічних та геополітичних наслідкив?
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28.11.2025 09:36 Відповісти
А війна ***** на кордоні ЄС - це вже не "серйозні геополітичні наслідки" ?
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28.11.2025 09:36 Відповісти
О донер веттер! - Бельгія боїться за репутацію - шо потім арабський шейх 10р подумає чи нести гроші в Європу
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28.11.2025 09:36 Відповісти
"Комісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії."
Як казав Митець: "Ця х#йня зветься демократією...."
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28.11.2025 09:38 Відповісти
Не треба порівнювати всіх інвесторів з рашистськими в яких гроші кричать про міліони невинних жертв.
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28.11.2025 09:40 Відповісти
Як огидно все це чути.

Цінності. Європейські. Це стосується лише нас.
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28.11.2025 09:47 Відповісти
про якіх "інвесторів" йдеться? про африканських диктаторів-людожерів, голів латиноамериканських картелів продають наркотики???
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28.11.2025 09:48 Відповісти
Бельгия правильно сказала раньше, если хотите чтоб мы отдали деньги, давайте пропишем документально алгоритм как мы будет возмещать если раша начнет судиться с нами и выиграет суды (это даже не затрагивая момента что они боятся что все начнут выводить деньги из европы). Вот тут один из камней преткновения так как консенсуса среди стран нету и никто не хочет брать на себя финансовую отвественность в случае кипиша. Короче это такой себе гопстоп со стороны группы евро стран,по типу Бельгия деньги отдай, и сама будешь их возвращать
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28.11.2025 09:55 Відповісти
*****! рашу - Так зрозуміліше кацап???
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28.11.2025 10:01 Відповісти
Криваві гроші йому не пахнуть. А про міжнародне право і ризики він не думає, коли орда стоїть на кордонах Європи.
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28.11.2025 09:55 Відповісти
Серйозні економічні та геополітичні наслідки будуть, якщо пуйло дістанеться Європи! Тоді ризик буде один - як вижити, а не як зберегти бабло агресора.
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28.11.2025 09:57 Відповісти
Нажаль ці візіонери бачать у всіх грошових мішках тільки інвесторів, а не кровавих диктаторів, вбивць, державних крадіїв та пройдисвітів. Таке велике бажання заплющити очі на все, аби дали грошей... Але чи думають вони, що все нажите їхньою безпринципною політикою, може поїхати в удмуртію, бурятію чи сизрань коли орда роздере Європу на шмаття?
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28.11.2025 10:28 Відповісти
У листі до фон дер Ляєн, Вевер зазначив, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи. "РАШИСТСЬКИЙ ЛАПОТЬ" З БЕЛЬГІЇ......нинішня політика і репутація Бельгії і Euroclear, вже добряче ВИМАЗАНА рашистським лайном...
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28.11.2025 10:32 Відповісти
Це повна нісенітниця. Бо вони вже заблокували кацапські гроші і вже реквізують прибутки від них.
Про яку ще шкоду репутації вони триндять?
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28.11.2025 11:08 Відповісти
"Несправедливо і нечесно...", блть!..
Як тільки вони усі бояться розвалу московії! Про те, шо вбивати та рушити усе підряд--ЧЕСНО і СПРАВЕДЛИВО, я вже мовчу.
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28.11.2025 10:56 Відповісти
Блокування кацапських грошей вже призвело для всіх репутаційних наслідків з точки зору диктаторських режимів. Репараційний кредит під заставу кацапських грошей нічого вже не змінить у цьому плані.
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28.11.2025 11:02 Відповісти
"В ЄС підозрюють, що Бельгія привласнює доходи з російських активів "

лучше отдайте, а то хуже будет, можете у миндича спросить
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28.11.2025 11:39 Відповісти
 
 