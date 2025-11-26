Швеция призывает Брюссель оперативно усилить экономическое давление на Кремль

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Европейский Союз должен усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее пойти по пути мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она подчеркнула, что ЕС должен продолжать экономические ограничения и работу над новыми санкциями.

Швеция настаивает на более жестком подходе ЕС

По словам Мальмер Стенергард, санкции должны сильнее влиять на российские доходы от энергоресурсов. Она подчеркнула, что это может осложнить для Кремля продолжение войны.

"Мы хотим, чтобы ЕС продолжил работу над 20-м пакетом санкций... Мы можем повысить стоимость войны Путина", - отметила министр.

Она также напомнила об идее специального займа для Украины, который может финансироваться за счет замороженных российских активов. Министр добавила, что Еврокомиссия готовится представить необходимые юридические документы.

Планы ЕС по 20-му пакету санкций

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что ЕС рассчитывает завершить формирование нового санкционного пакета до конца 2025 года. В Евросоюзе уже заявили, что этот пакет не будет последним и работа над дальнейшими ограничениями будет продолжаться.

Ранее мы сообщали, чтоЕС сам будет определять будущее санкций и замороженных активов РФ. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

