Швеція закликає Брюссель оперативно посилити економічний тиск на Кремль

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Європейський Союз має посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити її піти шляхом миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона наголосила, що ЄС повинен продовжувати економічні обмеження і роботу над новими санкціями.

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Швеція наполягає на жорсткішому підході ЄС

За словами Мальмер Стенергард, санкції мають сильніше впливати на російські доходи від енергоресурсів. Вона підкреслила, що це може ускладнити для Кремля продовження війни.

"Ми хочемо, щоб ЄС продовжив роботу над 20-м пакетом санкцій… Ми можемо підвищити вартість війни Путіна", – зазначила міністерка.

Вона також нагадала про ідею спеціальної позики для України, яка може фінансуватися за рахунок заморожених російських активів. Міністерка додала, що Єврокомісія готується представити необхідні юридичні документи.

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Плани ЄС щодо 20-го пакету санкцій

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що ЄС розраховує завершити формування нового санкційного пакету до кінця 2025 року. У Євросоюзі вже заявили, що цей пакет не буде останнім і робота над подальшими обмеженнями триватиме.

Раніше ми повідомляли, що ЄС сам визначатиме майбутнє санкцій і заморожених активів РФ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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