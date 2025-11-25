УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Санкції РНБО
559 14

Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які незаконно вивозили продовольчу продукцію з окупованих територій

зеленський,рнбо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Судна використовували прапори не лише РФ: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення видачі ліцензій.

Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти окупаційної влади Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) санкції (13208) РНБО (2299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Патужный Идиот.
показати весь коментар
25.11.2025 19:20 Відповісти
+5
Для повної блокади експорту ×уйлостану у Чорному морі достатньо раз на квартал топити пару таких мародерів-подільників, а не займатися паперовою ×уйнею.
показати весь коментар
25.11.2025 19:37 Відповісти
+4
Потужно
показати весь коментар
25.11.2025 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патужный Идиот.
показати весь коментар
25.11.2025 19:20 Відповісти
знову взялось тести кукурікати один за одним
показати весь коментар
25.11.2025 19:22 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
25.11.2025 19:26 Відповісти
Потужно накладати санкції за дії 22 року, коли на суда накладені санкції Євросоюзу та інших.
показати весь коментар
25.11.2025 19:31 Відповісти
Для повної блокади експорту ×уйлостану у Чорному морі достатньо раз на квартал топити пару таких мародерів-подільників, а не займатися паперовою ×уйнею.
показати весь коментар
25.11.2025 19:37 Відповісти
Цікаво, що вава зробить з цими 56 суднами? Покусає, чи лайном обіллє ? Так треба ще впіймати, але де? І кому?
показати весь коментар
25.11.2025 19:37 Відповісти
Яка вага тих санкцій??
Для кого в світі укази міндіча-мідаса є вагомими і авторитетними ???
це суцільна УБД з пафосною пикою
показати весь коментар
25.11.2025 19:41 Відповісти
***** в шоке
показати весь коментар
25.11.2025 19:58 Відповісти
І які дії України передбачені цими санкціями ?
показати весь коментар
25.11.2025 20:00 Відповісти
Им запрещено заходить в украинские порты.
Украинские страховые компании не будут заключать с ними сделки.
Им отказано в лоцманском сопровождении.
Им запрещено смотреть на наши маяки.
показати весь коментар
25.11.2025 21:31 Відповісти
А що там з бізнес- партнером міндіча, який вивозив українські гроші на росію? Це здається тяжкий злочин?
показати весь коментар
25.11.2025 20:13 Відповісти
Чмо тупориле!
показати весь коментар
25.11.2025 20:19 Відповісти
Моря немає, а морські санції є)
показати весь коментар
25.11.2025 21:41 Відповісти
 
 