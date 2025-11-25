РУС
Украина применила санкции к 56 морским судам, незаконно вывозившим продовольственную продукцию с оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022-2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Среди них - суда, на которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу. Кроме того, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.

Суда использовали флаги не только РФ: 17 из них ходили под флагами других стран. Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения выдачи лицензий.

Лица, осуществлявшие эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что позволяло РФ финансировать свою военную машину.

Топ комментарии
+6
Патужный Идиот.
25.11.2025 19:20 Ответить
+5
Для повної блокади експорту ×уйлостану у Чорному морі достатньо раз на квартал топити пару таких мародерів-подільників, а не займатися паперовою ×уйнею.
25.11.2025 19:37 Ответить
+4
Потужно
25.11.2025 19:26 Ответить
Патужный Идиот.
25.11.2025 19:20 Ответить
знову взялось тести кукурікати один за одним
25.11.2025 19:22 Ответить
Потужно
25.11.2025 19:26 Ответить
Потужно накладати санкції за дії 22 року, коли на суда накладені санкції Євросоюзу та інших.
25.11.2025 19:31 Ответить
Для повної блокади експорту ×уйлостану у Чорному морі достатньо раз на квартал топити пару таких мародерів-подільників, а не займатися паперовою ×уйнею.
25.11.2025 19:37 Ответить
Цікаво, що вава зробить з цими 56 суднами? Покусає, чи лайном обіллє ? Так треба ще впіймати, але де? І кому?
25.11.2025 19:37 Ответить
Яка вага тих санкцій??
Для кого в світі укази міндіча-мідаса є вагомими і авторитетними ???
це суцільна УБД з пафосною пикою
25.11.2025 19:41 Ответить
***** в шоке
25.11.2025 19:58 Ответить
І які дії України передбачені цими санкціями ?
25.11.2025 20:00 Ответить
Им запрещено заходить в украинские порты.
Украинские страховые компании не будут заключать с ними сделки.
Им отказано в лоцманском сопровождении.
Им запрещено смотреть на наши маяки.
25.11.2025 21:31 Ответить
А що там з бізнес- партнером міндіча, який вивозив українські гроші на росію? Це здається тяжкий злочин?
25.11.2025 20:13 Ответить
Чмо тупориле!
25.11.2025 20:19 Ответить
Моря немає, а морські санції є)
25.11.2025 21:41 Ответить
 
 