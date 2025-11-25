Украина применила санкции к 56 морским судам, незаконно вывозившим продовольственную продукцию с оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 56 морских судов, которые в 2022-2025 годах незаконно заходили во временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Среди них - суда, на которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу. Кроме того, значительная часть судов уже находится под санкциями других стран, в частности Евросоюза, США и Швейцарии.

Суда использовали флаги не только РФ: 17 из них ходили под флагами других стран. Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения выдачи лицензий.

Лица, осуществлявшие эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что позволяло РФ финансировать свою военную машину.

