Зеленский ввел санкции против оккупационных властей Крыма, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы

Украина ввела санкции против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. Президент Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается, санкции применены против шестерых пропагандистов, среди которых:

Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины;

российский общественный деятель Екатерина Мизулина - публичная сторонница российской агрессии против Украины.

Также Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России.

Среди них:

Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа;

Дмитрий Константинов, который возглавляет Народное собрание Гагаузии и открыто повторяет тезисы российской пропаганды.

Отмечается, что это решение является важным сигналом поддержки народа Молдовы на его пути к европейской интеграции.

Третье санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти РФ, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, вовлеченные в помощь российской армии.

В этот список попали, в частности:

Валентина Лаврик - так называемый министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс;

судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, выносившие репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.

"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", - добавляется в сообщении.