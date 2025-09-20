Зеленский ввел санкции против оккупационных властей Крыма, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы
Украина ввела санкции против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. Президент Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Как отмечается, санкции применены против шестерых пропагандистов, среди которых:
- Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины;
- российский общественный деятель Екатерина Мизулина - публичная сторонница российской агрессии против Украины.
Также Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России.
Среди них:
- Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа;
- Дмитрий Константинов, который возглавляет Народное собрание Гагаузии и открыто повторяет тезисы российской пропаганды.
Отмечается, что это решение является важным сигналом поддержки народа Молдовы на его пути к европейской интеграции.
Третье санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти РФ, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, вовлеченные в помощь российской армии.
В этот список попали, в частности:
- Валентина Лаврик - так называемый министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс;
- судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, выносившие репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.
"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", - добавляется в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленский = Трамп...два пустобреха...шо той сказав и ничего не зробив, шо инший два сапога пара...
____________________________
"Президент" невизнаного Придністров'я https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/07/31/7099139/ Вадим Красносельський є власником українського паспорта і неодноразово використовував його для в'їзду на територію нашої держави.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у журналістському розслідуванні https://www.rise.md/ Rise Moldova.
Як вам вдалося втікти з в'язниці шеріфа питають індіанці у своїх одноплемінників, ті відповідають:
- Три дні ми просиділи у катівні шеріфа, а на четвертий день наш вождь Зорький Сокол побачив , що в сараї завалилась четверта стіна!
Не забудь нагородити когось з військових!
Ну і ще щось підпиши заодно, закон чи якусь іншу ху🤬ню, поки будеш мати ручку біля себе. 😆