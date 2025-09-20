РУС
586 17

Зеленский ввел санкции против оккупационных властей Крыма, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы

Зеленский ввел новые санкции

Украина ввела санкции против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. Президент Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается, санкции применены против шестерых пропагандистов, среди которых:

  • Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины;
  • российский общественный деятель Екатерина Мизулина - публичная сторонница российской агрессии против Украины.

Также Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России.

Среди них:

  • Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа;
  • Дмитрий Константинов, который возглавляет Народное собрание Гагаузии и открыто повторяет тезисы российской пропаганды.

Отмечается, что это решение является важным сигналом поддержки народа Молдовы на его пути к европейской интеграции.

Третье санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти РФ, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, вовлеченные в помощь российской армии.

В этот список попали, в частности:

  • Валентина Лаврик - так называемый министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс;
  • судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, выносившие репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.

"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", - добавляется в сообщении.

+4
Прояв потужності.
Зеленский = Трамп...два пустобреха...шо той сказав и ничего не зробив, шо инший два сапога пара...
показать весь комментарий
20.09.2025 20:15 Ответить
+4
А против Міндіча?
показать весь комментарий
20.09.2025 20:16 Ответить
+4
О, як "вчасно" і "оперативно" відреагував ішак!
показать весь комментарий
20.09.2025 20:17 Ответить
Месть за хатынку?
показать весь комментарий
20.09.2025 20:11 Ответить
А на тих хто потихеньку сплачував, а може і ще сплачує з українських діячив за нерухомість у криму - не, ніяк їх, гвидонів, зачепити тим указом.
показать весь комментарий
20.09.2025 20:14 Ответить
Прояв потужності.
Зеленский = Трамп...два пустобреха...шо той сказав и ничего не зробив, шо инший два сапога пара...
показать весь комментарий
20.09.2025 20:15 Ответить
Де санкції проти громадянина України так званого "президента пмр" красносельского?
____________________________

"Президент" невизнаного Придністров'я https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/07/31/7099139/ Вадим Красносельський є власником українського паспорта і неодноразово використовував його для в'їзду на територію нашої держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у журналістському розслідуванні https://www.rise.md/ Rise Moldova.
показать весь комментарий
20.09.2025 20:18 Ответить
А против Міндіча?
показать весь комментарий
20.09.2025 20:16 Ответить
Це ти з козирів зайшов!
показать весь комментарий
20.09.2025 20:25 Ответить
Це антисемітизм,за це стаття у кримінальному кодексі України ☝️
показать весь комментарий
20.09.2025 21:03 Ответить
Голокост практично
показать весь комментарий
20.09.2025 21:37 Ответить
О, як "вчасно" і "оперативно" відреагував ішак!
показать весь комментарий
20.09.2025 20:17 Ответить
Оперативність - це одна одна з його потужних рис
показать весь комментарий
20.09.2025 20:32 Ответить
Яка потужна "прозорлівость", як в анекдоті про Зорького Сокола:
Як вам вдалося втікти з в'язниці шеріфа питають індіанці у своїх одноплемінників, ті відповідають:
- Три дні ми просиділи у катівні шеріфа, а на четвертий день наш вождь Зорький Сокол побачив , що в сараї завалилась четверта стіна!
показать весь комментарий
20.09.2025 20:30 Ответить
Яка потужна відповідь на сьогоднішні обстріли Дніпра та інших міст. А на заборону церкви москвабадського паханату досі рука не піднімається?
показать весь комментарий
20.09.2025 20:38 Ответить
Сакції?Санкції,плядь?Сейозно?
показать весь комментарий
20.09.2025 20:54 Ответить
Санкціонер потужний.
показать весь комментарий
20.09.2025 20:55 Ответить
Володя, завтра вже неділя!
Не забудь нагородити когось з військових!
Ну і ще щось підпиши заодно, закон чи якусь іншу ху🤬ню, поки будеш мати ручку біля себе. 😆
показать весь комментарий
20.09.2025 20:57 Ответить
****, в що заважало 6 років?
показать весь комментарий
20.09.2025 21:34 Ответить
 
 