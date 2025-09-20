Зеленський запровадив санкції проти окупаційної влади Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови

Україна запровадила санкції проти чиновників, бізнесменів і причетних до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, пропагандистів і проросійських діячів з Молдови. Президент Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як зазначається, санкції застосовані проти шістьох пропагандистів, серед яких:

Олександр Роджерс, який публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України;

російська громадська діячка Катерина Мізуліна – публічна прихильниця російської агресії проти України.

Також Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії.

Серед них:

Василе Боля, який популяризує зовнішню політику РФ у медіа;

Дмитрій Константінов, який очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.

Наголошується, що це рішення є важливим сигналом підтримки народу Молдови на його шляху до європейської інтеграції.

Третє санкційне рішення стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади на території тимчасово окупованого Криму, представники судової влади РФ, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, повʼязані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії.

До цього списку потрапили, зокрема:

Валентина Лаврик – так звана міністерка освіти, науки та молоді тимчасово окупованого Криму, яка впроваджує російські освітні стандарти й мілітаризує навчальний процес;

судді Василь Злотніков і Денис Ізотенко, які ухвалювали репресивні вироки щодо жителів Криму.

"Ці рішення синхронізовані з політикою міжнародних партнерів і спрямовані на блокування ресурсів Росії, захист прав людини на окупованих територіях та протидію російській пропаганді", - додається в повідомленні.